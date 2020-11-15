Русскоязычные СМИ Латвии

mixnews.lv 9 ноября, 2020

Транзит энергоносителей с соседней Россией приносил Латвии огромные средства, однако с политической точки зрения легко было предсказать, что сотрудничество двух стран в этой сфере скоро закончится. Об этом в эфире радио Baltkom заявил экономист Дайнис Гашпуйтис, пишет Mixnews.

«Если смотреть на транзит, то большой альтернативы российскому углю и нефтепродуктам у нас, конечно, нет. Раньше была еще какая-то белорусская доля. По инвестициям там были миллиарды, однако надо было понимать, что это временно – учитывая геополитику России. Проблема в том, что [у Латвии] нет ясных приоритетов, которые всем понятны», – сказал Гашпуйтис.

Он также отметил, что Латвии необходимо развивать проекты, связанные с «зеленой» экономикой, поскольку в них заинтересован Евросоюз.

«То, где нам надо работать – это «зеленые» инициативы, и это зависит не только от правительства, но и от предпринимателей, от того, как они чувствуют все эти направления и инвестиционные проекты. Они будут только усиливаться, как и цифровые проекты. У нашего бизнеса уровень цифровых услуг очень низкий», – заключил экономист.

В начале 2020 года министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что Латвия готовится к ситуации, при которой транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться.

9 ноября, Автор: "De facto" (LTV analītiskais raidījums)

Foto: via REUTERS, STRINGER

C ростом насилия против граждан Беларуси в связи с протестами в этой стране из-за итогов президентских выборов, Латвия выразила готовность поддержать жителей Беларуси. Политики в своих речах уже считали ИТ-компании, которые приняли решение переехать в Латвию – со всеми сотрудниками и их семьями. Впрочем, людей, не входящих в список особых профессий, по прибытии в Латвию ждет статус соискателя убежища и небольшое пособие, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. И право начать работу раньше – одна из первых вещей, о помощи с которой просят перебирающиеся в Латвию белорусы.

Программа De facto пообщалась с двумя соискателями убежища в Латвии – Радионом Бегляком и Юрием Капыловым. В Латвии они уже около двух месяцев. Проживают в центре для беженцев в Муцениеки.

Радион в Беларуси объявлен в розыск. «Я участвовал в протестах в Гомеле. Меня задержали, три дня сидел в изоляторе, потом уехал», - рассказал мужчина. Сперва он убежал в Россию, где находится международное предприятие, в котором он работал в качестве консультанта. Но Россия выдает Беларуси ее граждан, поэтому он уехал в Латвию.

Юрий, горный инженер, призывал подняться трудовой коллектив «Беларуськалий», после чего работу пришлось покинуть.

Оба мужчины благодарны Латвии за оказанную поддержку и чувство безопасности, но хотели бы получить возможность поскорее начать работать.

У соискателей убежища есть крыша над головой и пособие – три евро в день. Или 21 евро в неделю. А благодаря поддержке из еврофондов – еще и продовольственные пайки. Но за счет всего этого сложно обеспечить основные потребности.

«На еду, если самому себе готовить, хватает. Но больше ни на что. Нам помогает белорусская диаспора тут, в Латвии. Без их помощи было бы тяжело. Я уверен, что многим беженцам, у которых нет развитой диаспоры в Латвии, например, с нами тут живут люди из Сирии, Бангладеш – им тут трудно. Мы со своей стороны стараемся помочь им, какие-то вещи дать, стараемся делиться, чтобы этим людям тут было проще», - рассказывает Радион.

До начала ноября убежища в Латвии попросил 21 житель Беларуси. Из них 15 человек живут в центре для беженцев в Муцениеки. Число небольшое. В обществе «Помочь легко», которое занимается поддержкой Беларуси и соискателей убежища, говорят: люди ищут помощи в странах с более благоприятной ситуацией. Представитель общества Инесе Вайваре рассказывает, что многие люди хотят уехать из Беларуси на время, поскольку там за участие в протестах грозит уголовная ответственность. А затем они хотят вернуться обратно, а до того – работать или учиться здесь.

«Таких случаев много, и мне нечего предложить. Единственное, что могу предложить – приезжайте по системе соискателей убежища», - говорит она.

Пособия, которое предусмотрено для беженцев в Латвии, без дополнительных доходов, не хватает. И даже в секонд-хенде зимнюю обувь за 20 евро не купить.

Самостоятельно заработать соискатели убежища тоже не могут – им не позволяет закон об иммиграции. Он гласит, что начать работать можно только через шесть месяцев, если до того не будет принято решение о предоставлении статуса.

Заместитель руководителя Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе отмечает, что сроки должны быть соразмерными, но при этом нужно учитывать, что соискатели убежища могут быть из разных стран.

«Первые три месяца, даже больше, проходят интервью, обучение. Работа не должна мешать мерам интеграции. (..) Если будут условия, что сразу или в очень короткий срок можно начать работать, «Муцениеки», который является очень хорошим хостелом, за который не нужно платить, стал бы магнитом для тех, кому убежище не нужно», - считает Майра Розе.

При этом в Управлении по делам гражданства и миграции говорят, что соискатели убежища могут просить рабочую визу как иностранцы, но с условием, что на вакансию не претендуют местные кандидаты, и что зарплата соответствует хотя бы средней по стране и составляет не менее 1076 евро в месяц. Соискатели убежища об этом не знают, а в обществе «Помочь легко» этим удивлены, поскольку была информация, что запросить такую визу можно только до приезда в страну.

Впрочем, в Сейме сейчас не думают о том, что нужно торопиться с изменением системы. Председатель парламентской комиссии по делам миграции Андрей Юдин («Новое Единство») считает, что проблему нужно решать иначе.

«Важно по возможности скорее рассматривать эти заявления, чтобы люди не ждали по полгода. Будет или не будет этого статуса, но чтобы это происходило быстрее. И насколько я понимаю, Управление по делам гражданства и миграции делает все возможное, чтобы ускорить процесс», - говорит Юдин.

Насколько быстро может быть ясность, предоставлять ли соискателям убежища из Беларуси статус беженца или альтернативный статус, ясности пока нет. В Управлении по делам гражданства и миграции говорят, что первые решения вряд ли будут раньше середины декабря, а потому людям остается только ждать.

Впрочем, возможные места работы уже присмотрены. «Предложения есть. Сейчас все упирается в то, как быстро удастся получить статус», - подытожил Юрий.

BB.LV 14 ноября, 2020

В начале XX века Российская империя была сильно обеспокоена усилением экспансионистских настроений в правящих кругах Германии по отношению к Прибалтийским губерниям. Связи основанных прибалтийско-немецкими политиками "немецких обществ" в Прибалтике с организациями пангерманистов вызывали у правительства сильные подозрения в сепаратизме Прибалтики.

Чтобы предотвратить усиление таких настроений, власти старались предпринимать определенные меры, чтобы ослабить немецкое влияние в регионе.

Непосредственным же поводом к этому стала анонимная статья "Из Прибалтийского края", опубликованная в феврале 1908 года в общественно-политической и литературной газете "Окраины России", с которой ознакомился Николай II. В свою очередь царь указал на нее председателю Совета министров и министру внутренних дел Петру Аркадьевичу Столыпину.

Мало того, что столь пристальное внимание в правительственных кругах к газетной публикации – для того времени факт сам по себе примечательный.

Так еще и речь в той статье шла о "засилье инородцев" в администрации Прибалтийских губерний и о том, что прибалтийские немцы якобы способствовали росту отчужденности края от России.

Желая противодействовать этому "засилью", Столыпин предписал руководителям центральных ведомств назначать на правительственные должности в Прибалтийских губерниях преимущественно русских.

Необходимость кадрового подбора по национальному принципу он мотивировал тем, что обязанность местной администрации – охранять на окраинах "интересы русской государственности".

Все же, как отмечал Столыпин, правительство вовсе не имело намерения полностью закрыть для национальных меньшинств доступ к местным административным должностям.

Теперь назначение "инородцев" на эти должности должно было напрямую зависеть от их лояльности к власти и государству, чтобы преградить "сепаратистам" доступ в органы местной администрации.

Все это предполагалось дополнить комплексом мероприятий, призванных поддержать экономическую и политическую деятельность русского населения Прибалтики, его общественную инициативу, культуру и образование. Вместе с тем правительство намеревалось содействовать развитию национального самосознания местных русских.

Ответная реакция на местах

Однако эти планы правительства вызвали неожиданную и резкую критику со стороны главного руководителя военной и гражданской администрации в Прибалтике – временного прибалтийского генерал-губернатора Александра Николаевича Меллер-Закомельского. Вместо того, чтобы принять распоряжения Столыпина как руководство к действию, последний вступил с ним в полемику.

Меллер был убежден, что "в пограничных местностях, населенных издавна инородцами", русские не могли быть "хозяевами".

Никаких угроз, считал Меллер, интересам государства в Прибалтийских губерниях не существовало, намеченные же правительством мероприятия могли только ухудшить в них ситуацию.

Колонизация Прибалтики русскими переселенцами не дала бы ожидаемых результатов, поскольку, как утверждал Меллер-Закомельский, "русские не только ополячиваются и онемечиваются, то есть подчиняются лучшей в культурном отношении народности, но даже обурятиваются и оякутиваются в Сибири, то есть подпадают под влияние низшей по культуре расы".

Он также высказался против преимущественного перед эстонцами и латышами обеспечения русских землей, так как это еще более обострило бы аграрный вопрос в Прибалтике, чреватый социальными потрясениями. В то же время новые потрясения усилили бы, считал Меллер, прогерманские настроения среди прибалтийских немцев.

Местное русское население, среди которого были представители Конституционно-демократической партии, социал-демократы и революционеры, казалось Меллер-Закомельскому не вполне благонадежным с политической точки зрения.

Об этой неблагонадежности, по его мнению, свидетельствовал их избирательный блок с латышами и евреями на выборах в Государственную думу.

Столь же неблагонадежной Меллер считал и большую часть местных чиновников из числа русских, поляков и латышей.

В целом, он "затруднялся" дать какие-либо распоряжения, которые бы способствовали реализации поставленной Столыпиным цели усиления "русского элемента" в крае, и просил его о конкретных указаниях по этому вопросу.

Взгляд Меллер-Закомельского на правительственную политику в Прибалтийских губерниях вызвал недовольство Столыпина. На полях письма Меллера он с возмущением написал: "Презрение ко всему русскому в этом письме просто возмутительно!".

Заручившись поддержкой Николая II, Столыпин дал "некоторые разъяснения" временному прибалтийскому генерал-губернатору относительно задач этой политики.

Разъяснение сверху

Столыпин в особенности подчеркивал, что статья из "Окраин России" была направлена Меллеру не для разбора, а для того чтобы последний как "главный начальник" Прибалтийского края ознакомился с публикацией, на которую обратил "свое особое внимание" Николай II и основная мысль которой об усилении русского влияния в Прибалтике полностью соответствовала взглядам правительства.

По словам Столыпина, главная цель правительственной политики в крае состояла в том, чтобы обеспечить "внутреннее слияние" Прибалтийских губерний с Россией.

Причем под этим слиянием понималась отнюдь не "денационализация" (то есть ассимиляция) местных национальных меньшинств, а их "мирное приобщение к русской государственной жизни и возможное сближение с русской общественностью при условии сохранения религиозных и племенных их особенностей".

Интересы "русской государственности", по мнению Столыпина, должны были стоять выше "частных интересов" отдельных народностей.

При этом правительство никогда не стало бы считать последних "полными и единственными хозяевами" тех регионов, где они проживали, поскольку эти регионы составляли "неразрывную" часть "русского государства" и наряду с другими его частями подчинялись одному "Державному Вождю русской земли – Императору Всероссийскому".

И лишь ему одному принадлежало право "верховного распоряжения и управления" подвластными областями, которое осуществлялось через соответствующие правительственные органы. В этой связи они должны были быть русскими "если не по происхождению, то по убеждениям", считал Столыпин.

В итоге "разъяснения" Столыпина достигли своей цели. По словам Меллера, последний превратно понял смысл его письма: со своей стороны временный прибалтийский генерал-губернатор целиком поддерживал политику правительства по объединению Прибалтики с "общим великим Отечеством", а его критические высказывания о местных русских были вызваны сожалением, что они не всегда осознают важность своей политической миссии в крае.

Переписка на этом не кончилась

Между тем Меллер–Закомельский передал третьим лицам копии писем своего и Столыпина с предписанием назначать преимущественно русских на правительственные должности в Прибалтийских губерниях, в результате намерения правительства получили широкую огласку.

О письме Столыпина заговорили в столичной и прибалтийской прессе, однако сам Меллер все отрицал.

Отвечая на запрос Столыпина о том, кто разгласил сведения о его письме, Меллер-Закомельский переложил свою вину на петербургских журналистов и высшие правительственные учреждения. А впоследствии вообще отрицал существование этого письма.

Из газет узнал об этом письме и немецкий консул в Риге Вильгельм Онесзайт. По его вполне обоснованному мнению, это предписание Столыпина нисколько не повредило прибалтийским немцам, поскольку и до него большую часть правительственных должностей в Прибалтийских губерниях занимали "коренные русские".

И в этом отношении консул был совершенно прав – как показали данные, представленные руководителями ведомств Столыпину, русские действительно составляли большинство среди чиновников ряда ведомств в крае.

Им принадлежала ведущая роль в административном управлении Прибалтийскими губерниями. Так что тревога об угрозе "русским интересам" в Прибалтике на деле оказалась ложной.

BB.LV 14 ноября, 2020

Советский, а ныне американский профессор Сергей Леонидович Лопатников из университета Делавэра, США, опубликовал в своём блоге своё мнение об отличии СССР от западных стран, предлагаем вниманию его точку зрения.

иллюстративное фото

Профессор Сергей Леонидович Лопатников из США пишет, цитата:

«СССР - в чем разница восприятия? А ведь все предельно просто... Вы слышали от кого-либо из ненавистников СССР, чтобы они жаловались на то, что в СССР было недоступно образование?

Профессор Сергей Лопатников, научный сотрудник университета Делавэра, США

Вы слышали ль от них, что в СССР поход в театры или консерваторию и да, ПЛАНЕТАРИЙ", что тоже неплохо, были недоступны из-за цены билетов?

Вы слышали, чтобы научные - НАУЧНЫЕ - книги были так дороги, что мало кто мог позволить иметь их дома?

Вы слышали, что детские кружки и музыкальные школы были недоступны бедным семьям?

Нет? - Почему?- Да потому что это все не входит в круг их интересов.

А что входит?

- А вот "дефицит" входит. Колбасные электрички входят. "Свобода творчества" входит... - это у креаклов.

А что, собственно, было дефицитом в СССР?

- Когда мне рассказывают про дефицит мяса и колбасы - я смеюсь. Потому что любом городе можно на любом рынке можно было купить без проблем парную вырезку - по 4-5 рублей килограмм - немного дороже, чем магазинное мясо с 30% костей за 2 рубля - и совершенно без очереди.

- Когда мне рассказывают про дефицит книг, я смеюсь. Потому что речь идет о покупке не книг, а красивых корешков, гармонирующих с непременно дефицитной мебелью, с "Хельгами" и стенками...

- Особенно меня веселит нытье креаклов, что "Софья Власьевна" мешала им творить! - Ах-ах. И что они натворили за 30 лет свободы от "совка", кроме вонючего поноса от Велединского, сценической педерастии от Серебренникова, галлюцинирующего в полный рост МихАлкова и "ветки" какого-то "Андрея Монастырского"? - Нобелевку не владеющей нормальной русской речью Алексиевич? - Так это всецело заслуга Нобелевского комитета, а не ее. А я так премного благодарен СССР, что этот мусор был вынесен за пределы общества и страны. Хотя, не скрою, и советского верноподданического мусора хватало. И самое смешное, что творили просоветский мусор ровно те же люди, что и антисоветский. См. Алексиевич.

- Я заливаюсь от хохота, когда мне жалуются на "немодную одежду". Мещане перепутали жизнь с модными журналами и "Оскаром". В США за 20 лет проживания я не встретил НИ ОДНОЙ "МОДНО ОДЕТОЙ" ЖЕНЩИНЫ ИЛИ "МОДНО ОДЕТОГО" МУЖЧИНЫ. Ни в университетах, ни на улицах, на в Конгрессе - нигде. Нет, в некоторых конторах есть достаточно скромный дресс-код. Есть. Но таких мест - О-малое.

Но есть один дефицит в СССР, который действительно был и значим. И остается в России сегодня и закладывается на 100 лет вперед. Это дефицит жилья. Дефицит жилья в СССР имеет простое физическое объяснение еще в 1929 году 84% населения СССР (как и РИ) были крестьянами. За считанные предвоенные годы коллективизация, за счет повышения эффективности сельского хозяйства, высвободила миллионы рабочих рук, которые переселились в города, не рассчитанные на такое количество пришельцев. 30 миллионов человек переселилось из деревни в город за 12 предвоенных лет. Но эти рабочие руки нужны были для обороны, а не для строительства жилья. Затем война. Разрушение почти 2000 городов и сотни тысяч населенных пунктов поменьше, потеря жилья для еще 25 миллионов человек... Есть раны, которые заживают десятилтиями.

Этот дефицит - реальная болезнь СССР и России. Но об этом отдельный разговор.

А главное - совершенно ясно.

Сторонники СССР - это люди духа, люди мысли.

А антисоветчики - чревовещатели. Говорящие желудки»

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