«Новому мировому порядку мешает Православная Церковь Христова»

31 октября 2020 |Источник: Православие.Ru |Автор: Иеромонах Игнатий (Шестаков)

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Фото: А.Горяинов / Православие.Ru

Сегодня, 30 октября 2020 года, в 8.20 (10.20 мск) в Клиническом центре Черногории после принятия Святых Христовых Тайн отошел ко Господу Высокопреосвященный архиепископ Цетиньский, Митрополит Черногорско-Приморский и экзарх святого Печского трона Амфилохий.

В день праведной кончины владыки повторно публикуем беседу с ним, посвященную судьбам Православной Церкви в современном мире.

В дни празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира на торжества в Москву съехались представители всех Поместных Церквей. Для большинства из них этот визит в Москву – не пустая дипломатическая формальность, а, напротив, дань искреннего уважения к подвигу и делу святого князя. Особо важны для нас слова митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия – давнего друга Русской Церкви. Судьба Православия и место Церкви в современном мире стали ключевой темой нашей московской беседы.

– Дорогой владыка, рады cнова приветствовать вас в Москве. Какое значение сегодня, на ваш взгляд, имеет этот юбилей и дело святого Владимира?

– Святой Владимир Киевский и Всероссийский стал продолжателем дела равноапостольного императора Константина Великого, которое было начато во второй половине IV века и продолжилось крещением русского и других славянских народов.

Император Константин дал Церкви свободу и возможность войти во все слои общества тогдашней Восточно-Римской империи. А святой Владимир сыграл ключевую роль в распространении влияния христианства на широких восточно-европейских просторах. Можно с уверенностью сказать, что эти две личности имеют огромное значение в истории христианства, особенно в истории Церкви Православного Востока.

Святой Владимир достаточно хорошо известен у сербов. Приблизительно в это же время жил и наш святой мученик князь Иоанн Владимир, имевший для нас то же значение, что и князь Владимир – для народов Руси. Оба были святыми правителями: один – Киевской Руси, а другой Дукли и Зеты – средневековой сербской державы.

Так что в народном благочестии присутствует своеобразное смешение этих двух Владимиров, и очень значимо, что одновременно прославляется 1000-летие одного и другого.

– Как ваша епархия, особым образом связанная с именем Иоанна Владимира, будет праздновать его юбилей?

– Мы заканчиваем строительство большого кафедрального собора святого Иоанна Владимира в городе Бар, которым он владел при жизни: держава святого князя простиралась по большой части сегодняшней Черногории и Албании.

В этом соборе устроена крипта, посвященная святому благоверному князю Александру Невскому. Неподалеку – около горы Румии – расположен и монастырь преподобного Сергия Радонежского. И это, на наш взгляд, тоже имеет особый смысл: единство наших святых сегодня особенно важно на границе между Востоком и Западом, там, где сталкиваются все течения современного мира.

Мы рассчитываем к сентябрю-октябрю организовать торжественное освящение собора Иоанна Владимира. Будут приглашены представители Поместных Церквей и наш патриарх Ириней.

Юбилей святого Владимира – Крестителя Руси – имеет огромное значение для утверждения православного единства, пробуждения самосознания Вселенской Православной Церкви, осознания ее значения в прошедшие века и ее миссии в современном мире. И такое же значение имеет 1000-летие святого Иоанна Владимира, в первую очередь для нас – православных сербов, а шире – для всей Православной Церкви.

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович)

– Как вы оцениваете сегодняшний момент в жизни Православной Церкви? Несмотря на внешнее благополучие, умножение храмов, строительство и развитие, мы сталкиваемся с большими искушениями. Идет давление на Церковь, нередко принимающее характер гонений…

– Мы упомянули 1000-летие святого Владимира Киевского и Иоанна Владимира. Их правление стало переломным периодом, имевшим судьбоносное значение в истории православных народов – в первую очередь славянских, а также в осуществлении миссии Православия в славянском мире.

Мы сейчас тоже находимся в переломном моменте: новых испытаний, с одной стороны, а с другой – обновления веры и Церкви, и в первую очередь – у славянских народов во главе с Россией.

Сейчас наша Церковь – снова на распятии между Востоком и Западом

Сейчас наша Церковь – снова на распятии между Востоком и Западом, или, как писал святитель Николай Охридский и Жичский, «над Востоком и Западом». В контексте того, что происходило тогда и происходит сейчас, Православная Церковь призвана быть над Востоком и Западом. В каком смысле?

По моему личному сознанию, Церковь Святая Соборная и Апостольская была на протяжении веков духовным стержнем между Азией и Европой.

И сегодня она – тоже духовный стержень, опора современного мира в новом столкновении Востока и Запада. Под Востоком надо понимать не только исламский Восток, но и весь Восток: буддистский, конфуцианский.

С одной стороны – все восточные цивилизации, с другой – так называемая западная, евро-американская цивилизация, базирующаяся на имперской идее, на синтезе языческого Рима, обоготворяющего императора, и примата Римского епископа.

Эта западная цивилизация – носитель нового видения мира, нового мирового порядка, не только государственного и социального: речь идет о новой этике, новом мировоззрении, новом образе жизни.

Это совершенно секуляризированная, антихристианская имперская идея. Я бы сказал, что из-за такого вида антихристианства выглядывает нос сатаны – сатанизм, который проявляется всё отчетливей и отчетливей, используя все современные средства, навязываясь всему миру.

А мешает этому новому мировому порядку, новому мировоззрению, этому новому радикальному антихристианству духовный стержень между Европой и Азией – Православная Церковь Христова. И ее необходимо уничтожить, потому что, пока она существует, эта новая идеология не может восторжествовать над всем миром.

Бомбардировка Белграда в 1999 г.

Поэтому неслучайно, что после падения Советского Союза, когда эта имперская идея евро-американского типа ринулась в свое новое наступление, первое, что она сделала, – разбомбила православную страну. Совершенно неслучайно, что всё это произошло на просторах государства православного сербского народа.

И это было только началом империалистической экспансии нового мирового порядка и подготовкой (в чем нет никакого сомнения, и это прекрасно видно по событиям на Украине) к атаке на Россию. Это кристально ясно, и дело тут вовсе не в какой-то теории мирового заговора.

Единственная сила, которая объединяет народы Балкан и России, – это Церковь

Единственная сила, которая объединяет народы Балкан и России, – это Православная Церковь, и для того, чтобы подчинить эти немалые просторы, завладеть ими – и не только географически, стратегически и экономически, – нужно забрать их душу.

Православная Церковь – Церковь Владимира Киевского и Иоанна Владимира, равноапостольного Константина – сейчас похожа на многострадального Иова. И всё, что происходило с многострадальным Иовом, происходит и с Церковью Божией – Святой Соборной Восточной Церковью. Особенно в XX веке.

Просто посмотрите, что произошло с Константинополем, что сейчас происходит с Александрией, Антиохией, Иерусалимом! Что произошло с Россией в XX веке, что произошло с Сербской Церковью! Какие страдания… Нужно на это посмотреть немного глубже. Как многострадальный Иов – сколько он потерял! Его скот, имения, его дети – всё погибло, в конце и жена отреклась от него, и на самого него напал сатана… Но одно сказал Бог сатане: души его не тронь![1]

Душа современного мира – это Церковь Христова!

– Как вы можете прокомментировать ситуацию на современной Украине, когда раскольничьи объединения абсолютно легализованы, когда миллионы людей верят раскольникам как истинной Церкви?

– Это одна из внутренних современных проблем Православной Церкви в целом, которая особенно масштабно проявляется на просторах Киевской Руси – Свято-Владимирской Руси.

В наше время образование новых государств, появившихся при распаде Советского Союза и бывшей Югославии, – не только новых государств, но и новых наций – так или иначе влияет на появление новых «церквей» – украинской, македонской, черногорской…

С одной стороны, мы видим митрополита Онуфрия, Предстоятеля Украинской Православной Церкви Московского Патриархата – Церкви, хранящей органическое, живое наследие Церкви святого Владимира с уважением всех специфических моментов этой части народа Киевской Руси, уважающей и это новое государство, но и хранящей единство Церкви, оставаясь органической частью Единой Соборной и Апостольской Церкви.

С другой – имеем то, что делает этот несчастный Денисенко. Вопрос: верят ли вообще люди такого типа в Бога? Верят ли в Бога люди, подчиняющие Тело Христово каким бы то ни было земным интересам – в этом случае интересам нации, государства?

Я боюсь, что они, в сущности, не служат Христу, но служат языческо-имперской идее западной евро-американской цивилизации, находящейся в падшем состоянии.

Мы молимся с Ефремом Сирином о том, чтобы Господь не дал нам духа «любоначалия» – то есть властолюбия.

Лжепатриарх Филарет (Денисенко) награждает сенатора США Джона Маккейна церковным орденом

Понятно состояние Денисенко, который был когда-то одним из кандидатов в патриархи. А сейчас мы имеем эту несчастную историю обоготворения украинской государственности, украинской нации, украинского языка, эту историю раскола единого народа, одной Церкви – с катастрофическими последствиями.

В это переломное время Восточная Церковь является духовным стержнем мира

В это переломное время страдания Церкви, когда Восточная Церковь является духовным стержнем мира, самое главное – сохранить Церковь такой, какой ее сотворил Христос, – свободной от сил этого мира, чтобы она могла быть таким же свидетелем Божиим, как и Иов, и снова возвратила всё, что было утрачено.

Бог через нее сохранит душу верного народа, и в то же время Церковь будет настоящей закваской для современного мира. Это никто так пророчески не осознал, как Достоевский, писавший, что будущее здоровой Церкви – единственное спасение для современного мира, для человечества.

Но вот что удивляет. Европа, США, НАТО 70 лет боролись, чтобы разрушить СССР, и сумели это сделать. И та же самая Европа все самые существенные результаты коммунистического режима хранит, как откровение Божие.

«Защищая права человека», американцы и европейцы поддерживают неофашистов на Украине, чтобы сохранить это наследие Советского Союза. Вопрос: для чего?

Например, когда были установлены эти границы между Украиной и Россией, между другими бывшими советскими республиками? Кто их установил? Коммунисты их установили и у вас, и у нас. Сейчас, «защищая права человека», американцы и европейцы поддерживают неофашистов на Украине, чтобы сохранить это наследие Советского Союза. Вопрос: для чего? Значит, здесь речь о совершенно иных интересах: они используют это коммунистическое наследие, чтобы достичь своих империалистических целей.

Этот «Drang nach Osten» другими методами продолжает дело их крестовых походов. Тогда была идея освобождения Гроба Господня, а что сделали эти крестовые походы на самом деле, совершенно очевидно. Произошло ровно то же самое, что происходит сейчас в Сирии, Ираке, Афганистане: разграбление богатств этих восточных народов.

Вспоминаются слова западных политиков о том, что Россия имеет слишком много природных богатств и полезных ископаемых, ресурсов и это нужно разделить: «мы не только сохраним свое для себя, но и отнимем необходимое у России».

Очень сложна эта история. И она преломляется вокруг Украины, Киева и около наследия святого Владимира, чей юбилей мы празднуем.

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович). Фото: иеромонах Игнатий (Шестаков)

– Что вы думаете о судьбе христианских и в том числе православных народов, которые, возможно неосознанно, преклоняют свою голову перед этим новым мировым порядком, думая, что борются за свою свободу? Так было при распаде Югославии: многие были уверены, что сражаются за свободу против коммунистического наследия. Нечто похожее мы видим сейчас на Украине. Складывается впечатление, что вся эта борьба идет в рамках чьего-то глобального плана.

Югославию разорили намеренно

– В сущности, происходит именно это. Если взять пример Югославии, то мне лично становится всё яснее, что Югославию разорили намеренно. Все-таки это была большая страна – 20 миллионов человек. Это было государство, которым невозможно было так уж запросто манипулировать, несмотря на все его слабости и недостатки – и как Королевства, и как Федеративной Югославии.

Они ее развалили, руководствуясь принципом «divide et imperа»» – «разделяй и властвуй». Устроили эти маленькие сателлит-государства Словению и Хорватию, Боснию и Герцеговину, которая вообще никогда не существовала как государство, сумели разделить Сербию и Черногорию – один народ, вековую державу!

И из автономии Косова устроили «исламское государство». Посол США в Косово была на приеме у Сербского патриарха и сказала, что она впервые работает как дипломат в «исламской стране». Мы ее поправили: это христианская земля начиная с IV века. Но они этого добились бомбардировками НАТО – формирования Косова как самостоятельного государства и образования исламской страны. Так же как и Боснию пытаются превратить в унитарное исламское государство.

Вот Македония. Что сейчас такое Македония? Фактически она уже разделена на две части: славянскую и албанскую, и большой вопрос, сколько сможет просуществовать в таком виде. Такую Македонию устроили коммунисты – как и Украину, и современную Черногорию.

Такую Черногорию, какую мы сейчас имеем, устроили коммунисты: c черногорской нацией, черногорским языком. Сейчас они хотят и свою «Черногорскую церковь».

Демонстрация албанцев в Македонии

Правда, у нас этот процесс идет тяжелей, чем на Украине и в Македонии. Я это объясняю тем, что здесь наша Церковь укрепляется кровью мучеников – священномученика Иоанникия, страдальца митрополита Арсения, других более 150 священников, убитых коммунистами. Можно сказать, что в процентном отношении для маленькой Черногории это была жертва еще большая, чем русские священномученики для России.

Ничего удивительного, что та же самая группа, что правила в Черногории при коммунистах, продолжает властвовать, только вместо золотого коммунистического тельца они теперь кланяются золотому тельцу в Брюсселе. Ради своих интересов.

Бомбы НАТО падали и на Черногорию – у Даниловграда, у Цетинье, в Мурино убили 11 детей. Не говоря уже о том, что произошло с Косово.

И сейчас навязали, чтобы Черногория признала самостоятельность Косова. Так происходит отречение от собственных жизненных интересов. Так управляют и распоряжаются маленькими государствами.

Недостаточно только установить границу. Необходимо убедить, что вы не один народ, не одна Церковь, у вас не один и тот же князь Владимир

Для этого и разделили Сербию и Черногорию, сталкивают их между собой. Для этого произошло и отделение Украины от России. Недостаточно только установить границу – необходимо убедить, что вы не один народ, не одна Церковь, у вас не один и тот же князь Владимир… Давайте поделим Владимира! Как вы его теперь поделите?

Так что совершенно очевидно, что для достижения своих империалистических целей современный Запад откровенно разоряет это славянское единство, эти государства. Присваивает плоды, оставленные коммунистическим правлением, и защищает их тем, что вызывает братоубийственную войну и у нас на Балканах, и сейчас на Украине. Братоубийство для того, чтобы сохранить границы ленинской большевистской системы и порядка! Те, кто якобы боролся против коммунизма, большевизма, – сегодня самые ревностные хранители главных плодов коммунизма. Но их не интересует советское наследие – они преследуют свои личные интересы.

Борьба ведется за нефть, за природные и промышленные богатства на Украине и в России, на Ближнем Востоке. Сейчас ввергли в ад Восток, борясь с теми, кого они сами в свое время создали, – с так называемой Аль-Каидой. При этом на Востоке уничтожается и Церковь Христова. Фанатичные исламские течения уничтожают фактически полностью христианство. И опять мы имеем дело с совершенно антихристианской идеологией, которая действует в интересах нового порядка во всех областях человеческой жизни. Всё ему подчиняет.

Параллельно всё возвращается к кличу «Хлеба и зрелищ!» языческого Рима, разоряются последние остатки христианства на просторах Европы и Америки.

От одной русской юродивой много лет назад я услышал: “В глубину, батюшка, в глубину!”

– Как мы, служители Христовы, должны реагировать на это, на эти вызовы Церкви и христианству? Что мы должны внутри себя изменить? Что делать?

– То, что я услышал от одной русской юродивой Нины много лет назад на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Она мне тогда пророчески сказала: «В глубину, батюшка, в глубину!»

Православие – это современный Иов. Всё у него можно взять, но душу не трогай. Бог хранит душу. Об этом свидетельствует то, что происходило всю эту тысячу лет, что минула со времен князя Владимира.

[1] «И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги» (Иов 2: 6).

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