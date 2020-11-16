НАСА сертифицировало SpaceX Илона Маска для перевозки астронавтов, положив конец своей зависимости от России

Это первый новый корабль, сертифицированный агентством после космического шаттла официально аттестованного почти 40 лет назад.

By Chris Ciaccia | Fox News

Во вторник НАСА объявило, что агентство сертифицировало капсулу SpaceX Crew Dragon и ракету Falcon 9 для доставки американских астронавтов на орбиту Земли. Это первый новый корабль, который был сертифицирован агентством «после космического челнока почти 40 лет назад».

В заявлении НАСА, администратор агентства Джим Бриденстайн отметил достижение руководимой Элоном Маском компании, указав на то что оно будет служить дальнейшему продвижению коммерциализации космоса.

«Я чрезвычайно горд тем, что мы возвращаем на американскую землю регулярные пилотируемые запуски на американских ракетах и ​​космических кораблях», - сказал Бриденстайн. «Этот этап сертификации - невероятное достижение NASA и SpaceX, которое подчеркивает прогресс, которого мы можем добиться в сотрудничестве с коммерческими компаниями».

Ракета SpaceX Falcon 9 и капсула Crew Dragon Resilience для миссии NASA SpaceX Crew-1 в ангаре SpaceX в Космическом центре Кеннеди во Флориде 9 ноября 2020 года перед установкой на стартовой площадке 39A. (SpaceX)

Бриденстайн недавно объявил, что не будет выполнять обязанности администратора НАСА при избранном президентом Байдене, отметив, что «вам нужен кто-то, кто имеет тесные отношения с президентом».

В мае SpaceX вошла в историю - впервые с 2011 года, после вывода из эксплуатации космического челнока, запустив астронавтов НАСА в космос с территории США.

Сертификация знаменует собой историческую веху как для НАСА, так и для космической компании Илона Маска. НАСА, в рамках программы Commercial Crew, предоставило большую часть финансирования продолжавшейся шесть лет разработки Crew Dragon и проведения сотен испытаний.

Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon на стартовой площадке стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде. Вторник, 10 ноября. (Источник: НАСА / Джоэл Ковски)

С 2011 года США полагались на Россию в отправке астронавтов на Международную космическую станцию, платя примерно 75 миллионов долларов за место. Сертификация положила конец «монопольной зависимости от России для доступа [на МКС]», говорится в заявлении НАСА, и добавлено, что коммерческий транспорт предоставляет «дополнительное время для исследований и более широкие возможности для открытий».

«Спасибо НАСА за постоянную поддержку SpaceX и партнерство в достижении этой цели», - добавил Маск. «Я очень горжусь всеми в SpaceX и всеми нашими поставщиками, которые с невероятной энергией трудились над разработкой, тестированием и запуском первой в истории коммерческой системы полета человека в космос, сертифицированной НАСА. Это большая честь, которая вселяет уверенность в нашем стремлении вернуться на Луну, отправиться на Марс и, в конечном итоге, помочь человечеству освоить другие планеты».

В прошлом месяце Маск представил четырехлетний график этапов отправки миссии SpaceX на Марс, но предупредил, что это «только предварительные расчеты».

Сертификация была проведена накануне субботнего запуска, в ходе которого SpaceX и НАСА отправят на МКС миссию Crew-1 в составе трех астронавтов НАСА и одного японского астронавта, продолжительность экспедиции составит шесть месяцев.

«Сертификация переводит нас от этапа проектирования и испытаний к этапу смены экипажа в нашей работе, но мы не перестанем подходить к каждому полету, включая миссию НАСА Space Crew-1, с той же тщательностью, с которой мы разрабатываем для наших астронавтов лучшую систему, которая только может быть», - пояснила Кэти Людерс, помощник администратора Управления космических исследований и операций НАСА.

Фил Макалистер, директор по развитию коммерческих космических полетов в НАСА, сказал, что это событие [сертификация] меняет "историю полетов человека в космос", добавив, что доступ к низкой околоземной орбите и МКС теперь доступен большему количеству людей, науке и коммерческим возможностям.

«Мы действительно находимся в начале новой эры космических полетов человека», - добавил Макалистер.

Программа НАСА Artemis предусматривает полет и высадку американских астронавтов на Луне к 2024 году и обеспечение устойчивого присутствия человека на естественном спутнике Земли.

Долгосрочная цель агентства - отправить, в 2030-х годах, пилотируемый полет на Марс

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