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опубликовано редакцией на Переводике 16.11.20 05:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия создаст военно-морскую базу в Судане

November 13th, 2020 | Posted by Peter Mulvany

Россия в среду сообщила, что согласовала проект соглашения с Суданом о строительстве военно-морской базы на  Красном море,  на  побережье  этой   африканской страны.

Президент Владимир Путин еще не утвердил сделку, сообщает Middle East Monitor (MEMO).

Согласно проекту соглашения, на  будущей базе,  кроме  кораблей, оснащенных ядерным оружием,  размещенных   «с учетом требований ядерной и экологической безопасности», при условии, что на  базе  будет  не более четырех корабли  одновременно,  может быть  развернуто, как это предусмотрено в соглашении,  до 300 солдат и  гражданских  служащих.

Судан, по словам премьер-министра России Михаила Мишустина, одобрил создание базы на своей территории, а также пообещал развивать и модернизировать инфраструктуру страны для обслуживания и снабжения российских военных кораблей и оказания гостевых  услуг членам экипажа, отмечает MEMO.

«Проект берет начало  из обоюдного желания Москвы и Хартума укреплять и развивать военное сотрудничество с целью повышения обороноспособности обоих государств», - говорится в заявлении Мишутина.

Присутствие  предназначенной для оборонных целей  российской военно-морской базы материально-технического снабжения в Судане,  отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе и не представляет никакой угрозы для других стран».

Россия готова бесплатно предоставить Судану военную технику и оружие, чтобы защитить военный объект от любого нападения.

Обе страны договорились о 25-летней сделке по базе, но могут взаимно продлить соглашение на 10 лет подряд, если ни одна из сторон не выразит в письменной форме желание расторгнуть контракт.

В 2017 году бывший президент Омар Башир отправился в Москву, чтобы запросить у России помощь в модернизации  суданских вооруженных сил.

Нынешнее руководство африканской страны выразило готовность соблюдать подписанные с Россией политические, экономические и военные соглашения, сообщает MEMO.

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