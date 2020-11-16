навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
16.11.20   Редакция

Австрийский полковник “шпионил за НАТО в пользу России”

(0)
 
15.11.20  

«Создавал лишние проблемы»

(0)
 
14.11.20   Редакция

«Перемирие на Кавказе укрепляет роль Турции в регионе»

(0)

последние за вчера, 15.11.20  
 
22:26  

«Создавал лишние проблемы»

(0)
 
22:02  

«Новому мировому порядку мешает Православная Церковь Христова»

(0)
 
21:48  

Русскоязычные СМИ Белоруссии

(0)
 
21:25  

Русскоязычные СМИ Латвии

(0)
 
20:13  

Русскоязычные СМИ Азербайджана

(0)
 
19:50  

Русскоязычные СМИ Армении

(0)
19:22  

Иностранная пресса - о Карабахе

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 16.11.20 05:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Австрийский полковник “шпионил за НАТО в пользу России”

November 13, 2020  Jack Jensen

Austrian colonel 'spied on Nato for Russia'

Ранее в этом году Мартин Мёллер был осужден судом Зальцбурга за разглашение государственной тайны.

Австрийский полковник в отставке был разоблачен как один из ключевых информаторов России о НАТО, чьи данные, вероятно, использовались для планирования отравлений в Солсбери.

Как показало расследование Telegraph,  72-летний Мартин Мёллер, выявленный  в ходе общеевропейской операции с участием МИ-6, был  связан, как полагают,  непосредственно с печально известным российским подразделением 29155, которое дестабилизировало Европу и совершало  убийства,. 

В пятницу вечером г-н Мёллер признал, что поделился некоторой информацией в обмен на деньги, но сказал, что она  касалась  только Австрии, и  заявил, что то  что  она могла нанести какой-либо ущерб или привести к гибели людей  -  это «абсолютная выдумка».

Ранее в этом году он был осужден судом Зальцбурга за разглашение государственной тайны, за помощь иностранной разведывательной организации в ущерб Австрии и за разглашение военных секретов. Судья приговорил его всего к трем годам и сразу же отпустил на свободу, вызвав тем  самым  спекуляции, что он был лишь мелким шпионом.

Тем не менее,  Telegraph   смог  выяснить, что г-н Мёллер имел доступ к внутренней работе НАТО и что,  по «рабочим  предположениям» европейских источников безопасности,  он, с 2008 года  делился  информацией  с  русскими.

Г-н Мёллер, как полагают, передал информацию о том, какие яды известны  силам НАТО и которые они могут  легко обнаружить - источники в спецслужбах считают, что  при нападении на Сергея Скрипаля, бывшего офицера  российского шпионского агентства ГРУ и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году.  Россия, вероятно, использовала нервно-паралитический агент Новичок. Предполагается, что нападение было делом рук подразделения 29155.

Адвокат Мёллера сказал, что бывший полковник расценил обвинения как «абсолютную фантастику», он  не знал об отряде 29155 и что информация, которую он передал, «не имела практического значения и имела отношение только к ситуации в Австрии».

статью прочитали: 54 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 