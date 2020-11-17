Twitter пытается задавить Трампа цензурой

Одна из крупнейших социальных сетей США ведёт неприкрытую войну против Дональда Трампа. Причём Twitter сейчас, скорее всего, не только отрабатывает заказ своих покровителей из Демократической партии США, но и борется за своё существование.

Эти выборы можно с уверенностью назвать самыми грязными за всю историю Соединённых Штатов и IT-гиганты приняли самое активное участие в информационной войне против республиканцев и лично против Дональда Трампа. Сначала тот же Twitter агрессивно топил за Байдена, подавляя любое «инакомыслие» жёсткой цензурой. Потом так же активно оправдывал многочисленные фальсификации демократического лагеря, блокируя любое сообщение об очередном нарушении. Теперь же социальная сеть пытается убедить своих пользователей, что Байден всё-таки победил честно, всё также зачищая любую не вписывающуюся в этот тезис информацию.

Главной целью Twitter изначально стал сам Дональд Трамп, ещё совсем недавно более или менее свободно использовавший соцсеть как одну из основных площадок для своих заявлений. И теперь IT-гигант банит почти все сообщения действующего президента США. К примеру, 16 ноября Трамп написал, что никогда не признает победу Джо Байдена, который выиграл только по версии купленных демократами СМИ. Трамп заявил о своей победе. Twitter пометил это утверждение как фейк, ссылаясь на то, что по официальной информации президентом стал Джо Байден. Хотя опять же эти данные как минимум сомнительны, так как их распространяют издания, подконтрольные демократам.

Twitter явно переступил черту и за весь избирательный процесс неоднократно грубо нарушал законодательство США, в том числе наплевав и на Конституцию. Если Дональд Трамп всё-таки докажет свою правоту и отстоит победу, он всерьёз возьмётся за пропагандистов Демпартии, в том числе и в Twitter. С республиканским большинством в Сенате и в Нижней палате Конгресса он сможет даже прикрыть эту шарашкину контору. В компании это понимают и пускаются во все тяжкие, уже не просто ради победы своего кандидата, а ради своего спасения.

Twitter является мощным пропагандистским оружием и участвует в информационной войне в том числе и против России. Соцсеть нагло отказывается соблюдать законодательство РФ и регулярно нарывается на крупные штрафы. Однако штрафные санкции против пропагандистов такого уровня можно назвать лишь полумерами. Чтобы полностью избавиться от враждебного влияния Twitter, Россия должна вышвырнуть соцсеть из своего сегмента Сети. А для этого нужно создать свою независимую цифровую инфраструктуру с отечественными соцсетями, видеохостингами, ПО и мобильными приложениями.

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