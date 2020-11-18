Хартия добросовестных участников рынка СПК





По сути создание Хартии можно рассматривать как новый инструмент саморегулирования бизнес-сообщества в определенной отрасли, который представляет собой публичную декларацию участников этой области о принципах и целях ведения бизнеса с точки зрения уплачиваемых налогов. Подобные технологии позволяют сместить вектор контрольной работы Федеральной налоговой службы с проверки отдельных налогоплательщиков к созданию прозрачной налоговой среды в различных секторах экономики.





Восстановление добросовестной конкуренции на рынке светопрозрачных конструкций и формирование нетерпимого отношения к компаниям, нарушающим налоговое законодательство РФ, главная цель создания Хартии СПК.





«Хартия добросовестных участников рынка СПК – это хорошая возможность для организации цивилизованного диалога с государством. Многие отрасли нашей экономики, которые в структуре ВВП имеют гораздо меньшую долю, уже самоорганизовались в Хартии. Мы до последнего времени объединяли прежде всего производителей и продавцов оконной фурнитуры. Но тренд 2020 года, который происходит на фоне усиления фискальной политики государства, заключается в том, что Хартия вышла за рамки только фурнитурного рынка. К ней в последнее время активно присоединяются наши коллеги и партнеры со смежных рынков: производства стеклопакетных комплектующих, монтажных материалов и профилей», - комментирует цели создания Хартии добросовестных участников рынка СПК Генеральный директор ООО «ФАУБЕХА», Председатель правления Ассоциации АПП, Олег Будьков.





За время существования Хартии СПК к ней присоединилось уже 25 компаний, среди которых есть крупнейшие производители и продавцы комплектующих для окон, такие как VEKA Rus, Siegenia Roto, Proplex, ТБМ, ГК Робитекс, VBH, Dr. Hahn, Мёллер, Майдан и многие другие. Каждая компания, присоединившаяся к Хартии СПК, получает Свидетельство участника и размещается на сайте Хартии.





Создание Хартии по мнению ее инициаторов является своевременным и очень важным шагом для всего рынка светопрозрачных конструкций. Если в цепочке поставок есть фирма-однодневка, которая не заплатила НДС с продажи своей продукции, в ходе налоговой проверки претензии получит и компания-производитель, отгрузившая данную продукцию. И она будет вынуждена уплатить недостающих налог и штраф за своего недобропорядочного подрядчика. При этом налоговая претензия выставляется именно на стоимость всей этой продукции. Таким образом, размер претензии может превысить прибыль производителя от сделки, и в некоторых случаях даже стать причиной банкротства. Количество таких налоговых претензий растет из года в год.





Поэтому преимущества от создания прозрачных рыночных отношений становятся все более очевидными. Участники рынка на любом этапе цепочки поставок, начиная от производителей сырьевых материалов и заканчивая производителями и поставщиками готовых изделий, заинтересованы, чтобы их цепочка включала в себя только добропорядочных налогоплательщиков.





Эффект синергии

Налоговая хартия эффективно работает в ситуации, когда каждый участник поставки следует обозначенным принципам ведения бизнеса. Здесь возникает эффект синергии. Участники начинают выстраивать цепочки поставок таким образом, чтобы избегать включения в них сомнительных игроков. В результате вся цепочка становится прозрачной и эффективной для всех участников.





«Компания Veka приняла решение о вступлении в Хартию добросовестных производителей светопрозрачных конструкций, потому что для нас этические нормы и работа в строгом соответствии с законодательством РФ, как и с законодательством любого рынка, на котором мы работаем, это не какая-то теоретическая максима. Это совершенно реальное практическое требование, которому мы неукоснительно следуем. Мы хотим показать, мы хотим подтвердить, что мы работаем только в открытую, мы работаем только в строгом соответствии с законом. И мы хотим стимулировать создание такой бизнес-среды, когда люди будут работать добросовестно, будут работать честно, и не будут ничего скрывать и ничего прятать от государства и от других участников рынка. Потому что мы убеждены: только следование вот этим этическим принципам, только формирование высоко-правовой культуры поможет сделать наш рынок действительно цивилизованным. Поэтому Хартия для нас – это не декларация, а подтверждение того, что для нас очень важно работать честно и открыто. Надеемся, что к этой инициативе примкнут и другие участники рынка СПК, и вместе мы будем делать то, чтобы наш рынок трансформировался в сторону цивилизованного и открытого для всех его участников», - так решение о вступлении компании VEKA Rus в Хартию прокомментировал Сергей Ельников, Руководитель направления PR и коммуникаций VEKA Rus.





Зачем нужна Хартия?

Хартия нужна ФНС, чтобы сегменты бизнеса платили налоги более качественно и полноценно.

Хартия нужна производителям СПК и комплектующих, поскольку дает возможность в перспективе снизить риски отказа в вычетах НДС и учета затрат для налога на прибыль. Кроме того, присоединение к Хартии является определенным гарантом исполнения компанией требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Немаловажны и имиджевые преимущества – возможность позиционировать компанию, как добропорядочную организацию, которая борется с коррупцией и ведет честный бизнес.

Хартия нужна торговым компаниям для создания прозрачной и честной конкуренции на рынке.

И немаловажно, что Хартия нужна потребителям, чтобы получать лучшее качество товаров.





Подробнее с информацией о Хартии СПК, ее принципах, участниках можно ознакомиться на сайте: https://app-rus.org/hartiya . Там же можно скачать бланк заявления о присоединении к Хартии СПК.





Приглашаем компании, разделяющие принципы и ценности Хартии СПК, присоединяться!

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Комментарии

Хартии добросовестных участников рынка СПК в 2021 году исполнится два года. Напомним, что Хартия СПК была создана крупнейшими российскими производителями и продавцами оконной и дверной фурнитуры по инициативе ФНС России в мае 2019 года. Хартия рынка СПК – документ, в котором подписавшие его компании декларируют готовность к добросовестной конкуренции, обеспечению фискальной прозрачности своей деятельности на российском рынке и отказ от услуг недобросовестных контрагентов и незаконных методов налоговой оптимизации.