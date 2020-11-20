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опубликовано редакцией на Переводике 20.11.20 18:48
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Позолоченные автоматы и геноцид: кошмарный сон о будущем Соединённых Штатов

Ноябрь 2021 года. Дональд Трамп живет в  своем  огромном, до смешного аляповатом  поместье Мар-а-Лаго как “президент в изгнании” - более влиятельный, чем настоящий президент. Недовольный «грустной, неуважительной» квотой охранников секретной службы, Трамп укрепил свою частную охрану сотней гордых парней и снабдил их позолоченными автоматами с клеймом «MAGA». Эти молодые неонацисты ежедневно осматривают тысячи паломников, позволяя лишь двум в течение недели поцеловать кольцо своего верховного жреца.

Президент Дональд Трамп. Credit: AP

Президент “в изгнании” купил сеть One America Network и переименовал ее в Trump TV. Все еще страдая от отказа Мердока отозвать призыв Fox  к  досрочным  выборам  в Аризоне, он мстительно переманил самые подхалимские таланты из его сети. После  того  как  он  увидел, как  его бывший советник в  избирательной кампании, Стив Бэннон высказывает предположение о церемониальном убийстве доктора Фаучи и директора ФБР, он  повторно нанял его  на  службу,  теперь  на должность исполнительного продюсера Trump TV.

Количество подписчиков огромно - «больше, чем все, что вы когда-либо видели», и его аккаунт  в Twitter выставлен на продажу. [Трампу]  Также  идут деньги от продажи обедов, партий в гольф и национальных секретов. Секреты стоят ненамного дороже, чем стейки, а культ [самого  Трампа]  искусно субсидируется Путиным.

Через посредников Путин также помогает детям Трампа создать свою собственную ферму троллей в Варшаве, подобную Российскому агентству интернет-исследований, и начинает промышленное  производство дезинформации  в  исторически колоссальных  масштабах. Американское разведывательное сообщество знает, что происходит, но многие американцы либо не  интересуются, либо не верят его  предупреждениям.

Какой бы горькой ни была потеря 2020 года, “президент в изгнании” теперь может быть  даже счастливее, чем когда  он был в Белом доме. Его утешает то, что десятки миллионов американцев считают, что его буквально лишили президентского кресла, но, потеряв его, он может оказывать на  события  такое же влияние  как  и  раньше, не делая  при  этом  вид, что он  несет  за  них  какую-то  ответственность. Бывало и хуже.

Trump supporters in Washington after the US election.

Сторонники Трампа в Вашингтоне после выборов в США. Кредит: AP

Обложенный  обвинениями.  Есть свидетельства о  бесчисленных финансовых преступлениях, совершавшихся  десятилетиями, плюс  26 женщин обвиняют его в сексуальных  нападениях и изнасиловании. Этот список возможных  обвинений не включает преступления, совершенные им  во время  пребывания в должности, в том числе измену. Тем не менее влияние Дона велико, и на  самом  высоком  уровне  ведутся  жаркие дебаты на  тему  о  том, насколько опасно провокационным может быть  его арест.

Дети Трампа понимают  тотемную  силу своего отца и  жаждут  его  одобрения. Они понимают, что это может сделать кого-то  из  них президентом. Они соревнуются за  его  расположение, игнорируя его эмоциональное насилие и  кровь  на  улицах. Джаред и Иванка ссорятся из-за того, кто займет  Белый дом.

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Оставшаяся не наказанной  избирателями в 2020 году, Республиканская партия так и не смогла  восстановиться. Культ  личности сохраняется  и  участники выборной  эпопеи  все еще живут в страхе перед Его твитами. Эти твиты имеют большее влияние, чем любое выступление Байдена; они гораздо более влиятельны, чем проданные  миллионами мемуары Обамы, -  их покупали,  в основном,  в качестве реликвий или подарков для родителей  одного  из супругов.

Как президент Байден откровенно  жалок. Никогда не бывший  умным, он теперь балансирует  на  грани  старческого  слабоумия, и он  дискредитирован  всеобщим   фанатичным  убеждением, что он украл выборы. Ему также мешает  саботаж  республиканского сената,  чей  крайний  цинизм  подкрепляется широко распространенной верой в нелигитимность президента.

Итак, его Закон о  климате  умирает. То же  самое  и его попытка увеличить минимальную заработную плату. Попытки провести переговоры о реформе избирательной системы со штатами быстро терпят неудачу. Между тем 87 процентов зарегистрированных республиканцев получают все свои новости из Facebook. Практически все  они  не соответствуют действительности. И  чуть  ли  не  всем  на  это  наплевать. Попытка Байдена регулировать Facebook, использованная для разжигания двух геноцидов, ни к чему не приводит.

Страна на  грани  взрыва  и президента тревожат насилие и беспорядки

И за   каждую ошибку  или  неудачу  Трамп высмеивает слабость Байдена в Twitter. Давно установлено, что лучший способ продвинуться вперед в политическом плане - это скомпрометировать  власть и обвинить её  в бессилии. Так оно и есть.

За много лет до этого в Америке было больше оружия, чем людей. Теперь, в 2021 году, продажи оружия напоминают показатели заражения коронавирусом прошлой зимой. Страна на  грани  взрыва   и президента тревожат насилие  и беспорядки. Несмотря на свою безумную неадекватность, слово «разделенная» до сих пор используется для описания страны. Америку лучше описывать  как несколько стран, характеризуемых   совершенно разными философиями и реалиями. Общим является то, что  их  граждане живут в безумном и непонятном страхе перед другими.

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Психологи по-прежнему говорят клиентам, что чувства не являются фактами, но в целом это уже не так. Паранойя - это реальность; психоз -  это  закон. Нет ни барометров, ни термометров, ни компасов. Единственные инструменты для измерения чего-либо сейчас - это ненависть и доверчивость. Теперь вы можете выбрать свою собственную реальность. Фактически, вас поощряют  к  этому. Был преодолен критический  порог.

Но Байден и прогрессивные СМИ по-прежнему не пишут о том, что ожидаемая продолжительность жизни  граждан сокращается, и это происходит с 2015 года. В 2021 году самоубийства, передозировка опиоидов и смерти, связанные с алкоголем, теперь превысили  230000 смертей в год. Большинство из них - белые мужчины среднего возраста без высшего образования. То, что настоящие неонацисты любят эту статистику, означает, что  очень  немногие осмелились обсуждать её, подтверждая тем  самым, что «элиты» сознательно и фатально игнорировали её.

Многие американцы были напуганы осознанием того, что их демократия не гарантируется Богом, привычкой или каким-либо врожденным гением, а наоборот, очень хрупка и зависит от народной веры. Многие из этих напуганных американцев до сих пор не знают, что делать с этими знаниями, кроме как сказать зятю, чтобы тот не публиковал в Facebook сообщения о том, как сын президента якобы платил страусу за секс. Не  один журналист задается вопросом,-  так   в чем же смысл  происходящего?

А теперь скажите мне: что  из этого горячечного  сонного  бреда  можно решительно не принимать во внимание?


Martin McKenzie-Murray -  постоянный автор  и бывший спичрайтер лейбористской партии  Австралии.

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