архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 20.11.20 18:48 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Gold-plated machine guns and genocide in a fever dream of US’s future " Австралия - 15 ноября 2020 г. Позолоченные автоматы и геноцид: кошмарный сон о будущем Соединённых Штатов Ноябрь 2021 года. Дональд Трамп живет в своем огромном, до смешного аляповатом поместье Мар-а-Лаго как “президент в изгнании” - более влиятельный, чем настоящий президент. Недовольный «грустной, неуважительной» квотой охранников секретной службы, Трамп укрепил свою частную охрану сотней гордых парней и снабдил их позолоченными автоматами с клеймом «MAGA». Эти молодые неонацисты ежедневно осматривают тысячи паломников, позволяя лишь двум в течение недели поцеловать кольцо своего верховного жреца. Президент Дональд Трамп. Credit: AP Президент “в изгнании” купил сеть One America Network и переименовал ее в Trump TV. Все еще страдая от отказа Мердока отозвать призыв Fox к досрочным выборам в Аризоне, он мстительно переманил самые подхалимские таланты из его сети. После того как он увидел, как его бывший советник в избирательной кампании, Стив Бэннон высказывает предположение о церемониальном убийстве доктора Фаучи и директора ФБР, он повторно нанял его на службу, теперь на должность исполнительного продюсера Trump TV. Количество подписчиков огромно - «больше, чем все, что вы когда-либо видели», и его аккаунт в Twitter выставлен на продажу. [Трампу] Также идут деньги от продажи обедов, партий в гольф и национальных секретов. Секреты стоят ненамного дороже, чем стейки, а культ [самого Трампа] искусно субсидируется Путиным. Через посредников Путин также помогает детям Трампа создать свою собственную ферму троллей в Варшаве, подобную Российскому агентству интернет-исследований, и начинает промышленное производство дезинформации в исторически колоссальных масштабах. Американское разведывательное сообщество знает, что происходит, но многие американцы либо не интересуются, либо не верят его предупреждениям. Какой бы горькой ни была потеря 2020 года, “президент в изгнании” теперь может быть даже счастливее, чем когда он был в Белом доме. Его утешает то, что десятки миллионов американцев считают, что его буквально лишили президентского кресла, но, потеряв его, он может оказывать на события такое же влияние как и раньше, не делая при этом вид, что он несет за них какую-то ответственность. Бывало и хуже. Сторонники Трампа в Вашингтоне после выборов в США. Кредит: AP Обложенный обвинениями. Есть свидетельства о бесчисленных финансовых преступлениях, совершавшихся десятилетиями, плюс 26 женщин обвиняют его в сексуальных нападениях и изнасиловании. Этот список возможных обвинений не включает преступления, совершенные им во время пребывания в должности, в том числе измену. Тем не менее влияние Дона велико, и на самом высоком уровне ведутся жаркие дебаты на тему о том, насколько опасно провокационным может быть его арест. Дети Трампа понимают тотемную силу своего отца и жаждут его одобрения. Они понимают, что это может сделать кого-то из них президентом. Они соревнуются за его расположение, игнорируя его эмоциональное насилие и кровь на улицах. Джаред и Иванка ссорятся из-за того, кто займет Белый дом. Загрузка Оставшаяся не наказанной избирателями в 2020 году, Республиканская партия так и не смогла восстановиться. Культ личности сохраняется и участники выборной эпопеи все еще живут в страхе перед Его твитами. Эти твиты имеют большее влияние, чем любое выступление Байдена; они гораздо более влиятельны, чем проданные миллионами мемуары Обамы, - их покупали, в основном, в качестве реликвий или подарков для родителей одного из супругов. Как президент Байден откровенно жалок. Никогда не бывший умным, он теперь балансирует на грани старческого слабоумия, и он дискредитирован всеобщим фанатичным убеждением, что он украл выборы. Ему также мешает саботаж республиканского сената, чей крайний цинизм подкрепляется широко распространенной верой в нелигитимность президента. Итак, его Закон о климате умирает. То же самое и его попытка увеличить минимальную заработную плату. Попытки провести переговоры о реформе избирательной системы со штатами быстро терпят неудачу. Между тем 87 процентов зарегистрированных республиканцев получают все свои новости из Facebook. Практически все они не соответствуют действительности. И чуть ли не всем на это наплевать. Попытка Байдена регулировать Facebook, использованная для разжигания двух геноцидов, ни к чему не приводит. Страна на грани взрыва и президента тревожат насилие и беспорядки И за каждую ошибку или неудачу Трамп высмеивает слабость Байдена в Twitter. Давно установлено, что лучший способ продвинуться вперед в политическом плане - это скомпрометировать власть и обвинить её в бессилии. Так оно и есть. За много лет до этого в Америке было больше оружия, чем людей. Теперь, в 2021 году, продажи оружия напоминают показатели заражения коронавирусом прошлой зимой. Страна на грани взрыва и президента тревожат насилие и беспорядки. Несмотря на свою безумную неадекватность, слово «разделенная» до сих пор используется для описания страны. Америку лучше описывать как несколько стран, характеризуемых совершенно разными философиями и реалиями. Общим является то, что их граждане живут в безумном и непонятном страхе перед другими. Загрузка Психологи по-прежнему говорят клиентам, что чувства не являются фактами, но в целом это уже не так. Паранойя - это реальность; психоз - это закон. Нет ни барометров, ни термометров, ни компасов. Единственные инструменты для измерения чего-либо сейчас - это ненависть и доверчивость. Теперь вы можете выбрать свою собственную реальность. Фактически, вас поощряют к этому. Был преодолен критический порог. Но Байден и прогрессивные СМИ по-прежнему не пишут о том, что ожидаемая продолжительность жизни граждан сокращается, и это происходит с 2015 года. В 2021 году самоубийства, передозировка опиоидов и смерти, связанные с алкоголем, теперь превысили 230000 смертей в год. Большинство из них - белые мужчины среднего возраста без высшего образования. То, что настоящие неонацисты любят эту статистику, означает, что очень немногие осмелились обсуждать её, подтверждая тем самым, что «элиты» сознательно и фатально игнорировали её. Многие американцы были напуганы осознанием того, что их демократия не гарантируется Богом, привычкой или каким-либо врожденным гением, а наоборот, очень хрупка и зависит от народной веры. Многие из этих напуганных американцев до сих пор не знают, что делать с этими знаниями, кроме как сказать зятю, чтобы тот не публиковал в Facebook сообщения о том, как сын президента якобы платил страусу за секс. Не один журналист задается вопросом,- так в чем же смысл происходящего? А теперь скажите мне: что из этого горячечного сонного бреда можно решительно не принимать во внимание?

Martin McKenzie-Murray - постоянный автор и бывший спичрайтер лейбористской партии Австралии. статью прочитали: 68 человек Комментарии