опубликовано редакцией на Переводике 20.11.20 19:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Why are the Jews Always Involved in Social Justice?" Израиль - 30 октября 2020 г. Почему евреи всегда были на переднем крае борьбы за социальную справедливость? Евреи всегда были на переднем крае борьбы за социальную справедливость во всем мире. Вот почему

October 30, 2020 | Jason Silverman Yonatan Sindel/Flash90

Netflix недавно выпустил увлекательный фильм под названием “The Trial of the Chicago 7” . Действие драмы разворачивается в политически нестабильный период в конце 1960-х годов в США. Фильм рассказывает о Чикагской семерке, группе людей протестующих против войны во Вьетнаме, которые предстали перед судом по обвинению в заговоре и пересечении границ штата с целью подстрекательства к беспорядкам на Национальном конгрессе Демократической партии 1968 года в Чикаго. Помимо захватывающего исторического сюжета об одном из самых известных судебных процессов в истории США, в фильме привлекает внимание факт, что трое из семи подсудимых - Эбби Хоффман, Джерри Рубин и Ли Вайнер, были евреями. Интересно, что участие евреев в борьбе за социальную справедливость всегда было довольно заметным на протяжении всей истории человечества. Хотя евреи и составляют очень небольшую часть населения мира, но многие из них постоянно находятся на переднем крае основных социальных движений в США и во всем мире. Еврейская община была основным партнером движения за гражданские права в 1960-х годах. Вот лишь один из многих примеров: выдающийся раввин Авраам Джошуа Хешель шел бок о бок с Мартином Лютером Кингом-младшим в Сельме в 1965 году, они шли взявшись за руки с черными и белыми участниками марша. Как показано в Чикагской семерке, евреи также пополняли ряды протестующих против войны во Вьетнаме по всей территории США. Если мы посмотрим за пределы США, через Атлантический океан, мы обнаружим, что в других регионах мира евреи также выступали в первых рядах борцов за социальную справедливость. Евреи были очень активны в социалистической революции в России в 1917 году, часто рассматривая ее как надежду на достижение равенства для преследуемых меньшинств, особенно евреев. Основатели сионизма также понимали сионизм как прогрессивную общественную идею улучшения несправедливого положения еврейского народа, направленную на превращение его из преследуемого меньшинства во многих странах в большинство населения на своей родине. И если вы посмотрите на Израиль сегодня, то увидите что у него богатое и сострадательное гражданское общество. Почему еврейский активизм в борьбе за социальную справедливость так заметен? Я думаю, что ответ на данный вопрос двоякий: потому что он основан на переплетении еврейских ценностей и традиций с историческим еврейским опытом. Иудаизм наполнен ценностями и заповедями, требующими стремления к справедливости. Один из самых известных стихов на эту тему находится во Второзаконии 16:20, в котором говорится: «Правды и справедливости ты должен добиваться, чтобы тебе процветать и занять землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (...правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь, Бог твой, дает тебе…. Синодальный перевод). Далее пророк Михей (6:8) говорит нам: «О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим». Ценность справедливости глубоко укоренена в еврейских источниках, которые регулярно изучаются на протяжении поколений. Еще одна важная неотъемлемая часть иудаизма - это Тиккун Олам, что в переводе на английский (и русский) означает «исправление мира». Тиккун Олам - это концепция, которую отождествляют со многими еврейскими кругами, и теперь она ассоциируется с социальной активностью и справедливостью. Это общая тема и мотивация для еврейских организаций, участвующих в социальных изменениях. Таким образом, социальная справедливость - это не просто красивая идея на обочине иудаизма, но, скорее, она стоит на переднем крае еврейских ценностей. Исторический опыт евреев также важен для понимания широкого участия евреев в вопросах борьбы за социальную справедливость. Еврейская история полна страданий начиная с библейских времен. В Библии, есть несколько важных исторических событий, которые иллюстрируют коллективные невзгоды еврейского народа. Как народ Израиля сотни лет жил в рабстве (“Исход”). Как был разрушен Первый Храм (в 586 г. до н.э.), земля была завоевана, а люди были зверски убиты и сосланы. Книга “Эсфирь” описывает еврейский народ, страдающий от преследований в древней Персии, когда фигура, подобная Гитлеру, получила высшую власть и использовала её для угрозы уничтожения еврейской общины. Примеры страданий евреев не заканчиваются на Библии, а продолжаются в современной истории. Евреи в Европе на протяжении сотен лет страдали от антисемитизма христиан. Веками евреи не были гражданами, могли работать только в определенных профессиях, подвергались жестоким гонениям и погромам. Кульминацией европейского антисемитизма стал Холокост, закончившийся менее ста лет назад. История страданий глубоко укоренилась в коллективной памяти евреев. Именно поэтому еврейский народ всегда близко отождествлял себя с угнетенными и страдающими. Это и есть механизм способности поставить себя на место других людей и способности сочувствовать им. Евреи знают, что значит быть слабым, угнетенным и страдать. Центральная часть еврейского общинного опыта - это опыт быть меньшинством. За последние 2000 лет евреи составляли большинство населения только для 72 года. То есть с момента основания Государства Израиль в 1948 году. Конечно, недостаточно иметь историю страданий, чтобы сопереживать и идентифицировать себя с теми, кто переживает подобную судьбу. Об этом нужно коллективно помнить и напоминать намеренно. Каждую неделю, приветствуя Шаббат, евреи всего мира вспоминают о своих страданиях в рабстве в Египте. Это именно то, что иудейская традиция делает еженедельно и даже ежедневно. Каждую пятницу вечером говорят: «Его священный Шаббатданный народу Израиля; в память о Сотворении; первый из священных праздников, посвященных Исходу из Египта». Во время Пурима нам также напоминают: «Во дни Мордехая и Эстер, в Шушане, столице, когда Аман, нечестивый, восстал против них и стремился уничтожить, убить и истребить всех евреев, молодых и стариков, младенцев и женщин… и грабить их имущество ». Нам, евреям, постоянно напоминают о наших страданиях и несправедливостях, которым мы подвергались. Еврейская традиция хранит эту коллективную память и учит нас, что - «Ты должен добиваться Правды и Справедливости…….». Комбинация текста, исторического опыта и традиций привела к тому что концепция социальной справедливости навечно внедрена в еврейскую психику. Поэтому вполне естественно, что так много евреев считают необходимым добиваться справедливости посредством социальной активности, причем не только для себя, но и для всего мира.