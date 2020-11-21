Русскоязычные СМИ Азербайджана

Леонид Швец, автор haqqin.az 11 ноября 2020

После окончания войны в Нагорном Карабахе аналитики посолидней и комментаторы попроще раскладывают составные успеха Азербайджана и Турции, по-разному оценивают позицию России и единодушны в том, что Армения не имела шансов. Собственно, не имела она их, потому что безоглядно положилась на Россию, которая ей этих шансов не дала. А кроме как на Россию Армении положиться было не на кого, разве что на себя, но такой вариант никем не рассматривался.

На сей раз Россия не дала никаких шансов Армении

Между тем самое интересное сейчас будет происходить именно в Армении и с Арменией.

Очевидно, что Николу Пашиняну придется понести политическую ответственность за военное поражение, и руководство страны каким-то образом изменится. Оно могло бы измениться прямо ночью в считаные часы после объявления о поражении, но протестующие премьера тогда не нашли и отыгрались на его рабочем кабинете. В то же время, справедливости ради, исход нынешнего противостояния вокруг Карабаха был бы таким же практически при любом другом лидере Армении.

Победы 90-х и включение Карабаха в национальный символический канон исключали любое движение в сторону урегулирования конфликта. Опыт Тер-Петросяна, которому пришлось подать в отставку в 1998 году, наглядный тому пример.

Пашинян подвинул карабахский клан от власти, но был не в состоянии изменить умонастроения подавляющего большинства армян, для которых патриотизм неотделим от убежденности в армянской принадлежности Нагорного Карабаха. Теперь это фундаментальное основание национальной идентичности подорвано. И если для Азербайджана потеря территории в конце прошлого века стала вызовом и отложенной надеждой, на приближение которой были положены огромные усилия и ресурсы, то нынешнее поражение Армении беспросветно, никакие варианты отыгрыша даже не просматриваются.

Пашинян подвинул карабахский клан, но не смог изменить умонастроения армян

Иллюзии «Великой Армении» в последние десятилетия базировались на другой иллюзии – «Великой России», причем не только великой и могущественной, но и непременно «братской», то есть действующей из теплых чувств, порой даже вопреки прагматическим соображениям. Россия сильно сдала за годы нахождения под санкциями. По инерции она еще пытается контролировать ближайшие окрестности, но у нее все меньше возможностей делать это с позиции влиятельного патрона. В тех же случаях, когда зависимость страны полная, как в случае с Арменией, с ней не церемонятся и не стесняются демонстрировать голый расчет. Ссориться с Азербайджаном и Турцией из-за нее Кремль совершенно не собирается. Да, российское присутствие в регионе с размещением миротворческого контингента усиливается, но это те самые россияне, которые палец о палец не ударили, пока азербайджанские войска не вошли в Шушу, зафиксировав полный разгром. Характерно, как в Москве отреагировали на инцидент со сбитым вертолетом.

В противостоянии, которое Армения разгромно проиграла, она оказалась вообще без союзников. И Грузия, и Иран формально заняли нейтральную позицию, но в этом нейтралитете без труда считывалась симпатия к действиям азербайджанской армии. И теперь униженная Армения предоставлена сама себе в переживании случившейся трагедии. Ей предстоит пройти теперь все знаменитые стадии, которые наблюдаются у больных, которым сообщили неутешительный диагноз: отрицание, когда не верится, что случилось то, что случилось; гнев, обращенный на окружающих, виновных и безвинных; торг с судьбой в надежде, что обойдется; депрессия и, наконец, принятие. Сколько времени это у Армении займет и чего будет стране стоить осознание ее реального положения, никто сейчас не сможет предсказать.

Надежла на исцеление Армении

Чтобы жить дальше, придется смириться с тем, что никакой Великой Армении уже больше не будет. Несмотря на все вековые обиды и горечь поражения, придется перестать рассчитывать на далекого северного партнера, который себе на уме, начать мучительно выстраивать взаимовыгодные отношения с нелюбимыми и нелюбящими соседями, по крохам возвращая давно потерянное доверие. Другого способа жить в мире еще никто не изобрел. Все прочие способы – не про жизнь, а про смерть. Этой осенью она собрала на Южном Кавказе огромный урожай. Очень хочется верить, что последний.

15 ноября 2020

Авторитетная французская газета Liberation рассказала о недавних событиях в Нагорном Карабахе, отметив, что трехстороннее заявление, подписанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным, в Армении восприняли неоднозначно.

Автор статьи Вероника Дорман пишет, что «протестующие в Ереване обвиняют Пашиняна в предательстве и передаче Азербайджану значительной части Нагорного Карабаха. Люди, спасшиеся бегством с мест военных действий карабахского конфликта, считают, что «этот документ положит конец любой надежде вернуть собственную землю».

«Он это сделал тайно, ночью, ничего при этом не рассказав людям. Это предательство», - только и слышно со всех сторон. «Пашинян – предатель, Пашинян, подавай в отставку», - кричит толпа, подняв ввысь кулаки. Люди на площади Свободы уверены, что Пашинян их предал, сложив оружие тогда, когда армяне были на пути к победе», - отмечает французская журналистка, комментируя события в Ереване.

«Мы были на грани прорыва в конфликте, надо было начать атаку. И вдруг он подписывает эту капитуляцию. Странно…», - цитирует Дорман слова одного из жителей Ханкенди (Степанакерта).

Дорман также подчеркивает, что разрыв между реальностью на поле боя и ее восприятием населением объясняется тем, что с самого начала боевых действий в Армении также шла битва чисел: «Ежедневно объявлялось о смерти примерно тридцати армянских военнослужащих и против этого - сотен азербайджанских военнослужащих».

«Это соглашение – удар ножом со спины. Что они натворили?» - разоткровенничалась в разговоре с журналисткой жительница Еревана.

Эйнулла Фатуллаев 17 ноября 2020

Французы двинулись как тучи… Каждое заявление смутьяна из Лорьяна, ренегата-социалиста Ле Дриана (в прямом смысле этого слова, ибо глава МИД покинул партию социалистов) и поправевшего бывшего эсдека Макрона, увлеченного идеей прогрессистской республики, навевает самые драматические ассоциации с творчеством кавказского ссыльного поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. О злодее-агрессоре французе.

В период Второй карабахской войны, французская дипломатия повела себя столь наихудшим образом, что в нашем сознании отождествилась с бессовестной армянской дипломатией периода Эдварда Налбандяна. В сравнении с французской якобинской дипломатией заявления Пашиняна и даже Мнацаканяна – застенчивые компромиссные пожелания о мирном сосуществовании двух народов. С кем же мы воюем – Францией или Арменией? Из признаний лидеров армянского политического истеблишмента явствует, что правительство Армении еще в начале войны убеждало своих противников и оппонентов в парламенте уступить Азербайджану незаконно удерживаемые оккупационными войсками 7 районов.

Макрон приносит обет войне в Карабахе

Однако Макрон жаждет стать большим григорианцем, чем сам Католикос Гарегин. Франция в буквальном смысле настаивает на ревизии Московского соглашения – в унисон с маргинальными горлопанами из пророссийской оппозицией в Ереване, от которых открестился и сам Кремль. Какую цель преследует Елисейский дворец? Париж бросает на чашу весов артсахскую политико-криминальную мелюзгу, жертвуя ключевым игроком в региональной политике - Азербайджаном.

Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, Парижская мэрия по инициативе внучки испанского коммуниста – нынешнего мэра Парижа Анны Идальго готовится к признанию «НКР». Париж, как известно, образует и коммуну, и департамент, которым управляет Парижский Совет во главе с мэром Анной Идальго. Так называемое жирондистское болото в Совете – представители макроновского движения «Вперед, Франция!» Несколько месяцев назад Идальго назначила своим первым заместителем одного из лидеров армянской общины Парижа, дочь известных французских армян бизнесмена Ары Тораняна и журналистки Валери Торанян – Ануш Торанян. И этот выбор был предопределен довольно тесным взаимодействием Идальго не с одной армянской общиной Парижа, но и политической элитой Армении.

С 2015 по 2018 годы удостоив чести тогдашнего президента Сержа Саргсяна, лучший друг французских армян - внучка испанского коммуниста четырежды побывала в Армении. Все выступления Идальго пронизаны глубочайшей ненавистью к Азербайджану, тюркофобией и глубокой верой в сегрегационную сверхъестественную избранность армянской нации. По правде говоря, по нраву и умонастроениям Идальго больше пришлась бы высокая и почетная должность мэра Еревана, чем скромный неудобный пост парижского градоначальника. Она появляется везде, где что-то намекает на тривиальную геноцидальную армянскую сагу: и на открытии проармянского центра с представительством в Ханкенди, и на освещении армянского храма, и на поминовении дедушки Валери Тораняна, стрелявшего в спины османских сановников… В парижских салонах злые языки поговаривают о неограниченном влиянии дуэта Идальго-Торанян на Елисейский дворец и армянскую повестку французской политики.

Анна Идальго была без ума от интеллектуала Саргсяна

Довольно сложно понять и принять логику безрассудной французской дипломатии. Пусть даже она находится под влиянием внучек антифранкистских коммунисток и террористов из Немезиса. Какую цель ставил Макрон? Добиться прекращения огня и урегулирования проблемы путем переговоров? С этой задачей блестяще справились Россия с Турцией. Война приостановлена, противоборствующие стороны разделены миротворческими войсками, началось возвращение беженцев в города и поселки. Формируется новая гражданская и административная власть в рамках территориальной целостности Азербайджана. Путин во всеуслышание заявил: «Нагорно-карабахского конфликта больше не существует!». Ильхам Алиев в своем обращении к народу объявил о завершении карабахского урегулирования. Пашинян в своих выступлениях призывает смириться с реальностью и начать с чистого листа. Жизнь идет своим чередом, азербайджанцы и армяне грезят будущей мирной жизнью, процветанием и развитием. Скоро откроют коммуникации, восстановят пути сообщения, из азербайджанского Евлаха можно будет прокатиться в какое-нибудь армянское село Карабаха… Край возвращается к забытой и разбитой войной беззаботной жизни.

Что надобно Макрону?! Чего добивается Франция? Францию мир и спокойствие в Карабахе настораживают и беспокоят. Французский МИД непрестанно, денно и нощно требует от Азербайджана, Армении и России собраться под эгидой Минской группы ОБСЕ. Спрашивается – чем же будет занята Минская группа? Неужели внутриполитическим кризисом в Минске? Или все же в Карабахе? А что обсуждать, если карабахская проблема урегулирована?! О чем говорить? Поэтапный план урегулирования и деоккупация 7 районов? Так Азербайджан исполнил большую часть мадридских принципов и добился их имплементации. Статуса Карабаха нет и не будет, Азербайджан вернул под свой контроль семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, колыбель азербайджанской культуры и свою духовную столицу – Шушу… Есть и гарант этого хрупкого, но стабильного мира. Россия и Турция!

Исполнен и последний пункт Минского процесса - миротворцы в Карабахе!

Однако мятежная Франция ищет бури – святое место в ряду, в котором Азербайджан ее видеть не хочет. Но Макрон пытается втиснуться в этот ряд. Зачем и с чем? Со своим предложением о признании независимости виртуально-сепаратистской и почти несуществующей «НКР»?! Макрон жаждет войны? Пашинян, Тоноян, военачальники и Генштаб Армении громогласно заявляют, что Россия чудом спасла 30-тысячную армянскую армию от полного уничтожения.

Пашинян и даже сам лидер сепаратистов Араик Арутюнян убеждают, что если бы не вмешательство России, пал бы Степанакерт (Ханкенди). Освобождение этого города было делом считанных часов. Азербайджанских солдат остановили у порога в город. А Макрон требует от Армении продолжить военные действия. Как же иначе интерпретируется отчаянное желание добиться радикализации армянской общины Карабаха? В Карабахе сейчас мир. Но Макрон и Франция жаждут войны. Иначе для чего признавать то, что уже не существует? Зачем признавать армянское сепаратистское образование, если сама Армения выступает против этого признания?

Елисейский дворец не может понять и принять жестокую для армянской диаспоры реальность – ставленник Запада Пашинян подписал акт о капитуляции! Армения не хочет и не готова к войне. Зачем же Макрону принуждать Ереван к новому кровопролитию? Чтобы на карабахских полях полегло еще 5 тысяч армянских солдат?

Макрону не до горя отца в Ереване - ведь француз не оплакивает погибшего сына

В сложившейся совершенно новой ситуации Париж и еще Вашингтон, вероятно, с сожалением, но искренне должны признать главную данность нового статус-кво – США и Франция оказались вне кавказской игры. Две западные столицы полностью исчерпали 30-летний лимит терпения и кредит доверия страдающих от войны народов. И теперь Макрон своей бесчестной и аморальной попыткой разжечь новый костер войны, прегнусным образом повторяет инсинуацию французской газеты – жоресовской Юманите тридцатилетней давности - впервые в ноября 1987 года тезисы об исторической закономерности отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана вышли в свет в парижской типографии. Война началась с того самого пресловутого скандального интервью академика Аганбегяна во французской газете, разыгравшей великую трагедию вдалеке от Парижа. С этого выстрела и начался коллапс грандиозной советской системы. В кого сегодня стреляет Макрон? И почему Запад изо всех сил не дает погаснуть пожару карабахской войны?!

Отдел информации 18 ноября 2020, 15:37

В армянском сегменте социальных сетей уже несколько дней публикуется информация о том, что группа армянских солдат, спасаясь от боевых действий, шедших в районах близ реки Араз, перешла на территорию Ирана.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, родителям, чьи дети служили в Джебраиле, Зангилане и Ходжавенде и пропали без вести, рекомендовали обратиться в посольство Ирана.

Министерство обороны Армении отреагировало на данные сообщения.Представитель армянского военного ведомства Шушан Степанян заявила, что в связи с распространенной в соцсетях информацией о переходе «определенного количества военнослужащих» на территорию Ирана они работают с иранской стороной по соответствующим каналам. Однако из посольства Ирана в Ереване пока не поступало подтверждения информации о присутствии армянских военнослужащих в этой стране.

Следует отметить, что в ходе ожесточенных боев на территориях вдоль Араза были случаи, когда армянские солдаты, не выдерживая атак азербайджанской армии, оставляли свои позиции и беспорядочно отступали. В это время появились сообщения о том, что группа армянских солдат перешла реку Араз и бежала в Иран.

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