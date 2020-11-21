Русскоязычные СМИ о Карабахе

Отдел информации 19 ноября 2020, 15:40

Азербайджанские и иностранные СМИ неоднократно писали о том, что Армения завезла из Ирака и Сирии террористов ПKK/YPG, разместила их на оккупированных территориях Азербайджана, а затем использовала их в боевых действиях начиная с 27 сентября.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую газету Sabah, в этот раз информацию о том, что их террористы принимают участие в боях на стороне Армении против Азербайджана, подтвердило и руководство террористической организации. Так, об этом заявила одна из руководительниц женской структуры ПKK/YPG YJA Star Лайика Гюльтекин.

«Говорят, что от ПКК ничего не осталось, что нас стало мало. Но это не так. Мы до Карабаха добрались и помогали армянам. И в любое время, когда пожелает армянский народ, мы, естественно, придем и займем место в его рядах», - заявила террористка в интервью СМИ, близким к ПKK/YPG.

Отметим, что Лайика Гюльтекин находится в «красном» списке самых разыскиваемых Турцией террористов ПКК. За ее поимку назначена награда в размере 10 миллионов турецких лир.

Напомним, что Азербайджанская армия при освобождении наших оккупированных земель уничтожила многих террористов ПКК, сражавшихся в рядах армянской армии. Имена многих боевиков ПКК, сражавшихся на стороне армян, известны, и правоохранительные органы Азербайджана возбудили против них уголовные дела.

По итогам состоявшихся в Париже переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом США и Франция заявили, что ждут подробностей о роли Турции в последних событиях вокруг Карабахского конфликта.

Выяснилось, что эти страны придерживаются одной точки зрения — они по-прежнему привержены своей роли сопредседателей процесса Минской группы. В заявлении двух МИДов говорится, что они признают — действия, предпринятые Россией, привели к прекращению огня, которое действительно держится на протяжении недели. Но при этом, у них остается много вопросов, в частности, о параметрах заключенного соглашения, включая роль в этом Турции.

Очнулись, называется. И вдруг вспомнили, что они тоже посредники. Что это вообще за выступление, интересно, какой смысл за ним кроется? И есть ли какие-то намерения в отношении создавшейся ситуации у Парижа и Вашингтона?

Вот как комментирует происходящее # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Дело в том, что США и Франция, кроме того, что являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, это также страны-члены НАТО. И в рамках Североатлантического блока у них есть возможность для политического и, естественно, военного диалога.

И в рамках политического диалога руководства этих стран могут спросить у самой Турции, какова роль Анкары в урегулировании, и как будет строить Турция свои подходы к деятельности в рамках миротворческой миссии.

Судя по всему, поскольку у Франции и, в меньшей степени, у США продуктивный нормальный диалог с Анкарой нарушен (за что винить надо больше сами эти государства), они и ставят такие странные, умозрительные вопросы. Кому они их адресуют – непонятно.

Может, они ждут, что Россия будет объяснять Франции и Соединенным Штатам, в чем роль члена НАТО Турции в постконфликтном устройстве региона? Сегодня политическая реальность предстает в несколько искаженном виде, потому что вот эти государства – Франция и США в свое время не проявили принципиальности в разрешении конфликта, заняли отстраненную позицию. Фактически, основным модератором переговорного процесса на протяжении длительного времени выступала Россия, а Вашингтон и Париж довольствовались эпизодическим включением в процесс карабахского урегулирования, и то скорее больше для того, чтобы зафиксировать свою роль в нем, чем артикулировать свои интересы в нашем регионе. То есть, конечно, какие-то интересы у них тут есть, но защищать и отстаивать их в рамках нагорно-карабахского урегулирования они, видимо, не собирались.

Парижу и Вашингтону стоило бы, наверное, поучиться у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который еще на стадии активизации военной компоненты конфликта проводил встречи с турецким руководством, прояснял отношение Турции к конфликту и к постконфликтному устройству. Если США и Франция хотят уточнить моменты, связанные с ролью Турции, они могли бы позвонить и узнать хотя бы у Столтенберга.

Эта ситуация говорит о том, в каком плачевном положении находится координация интересов между самими членами НАТО. Кстати, как неоднократно отмечали и эксперты, и сами трезвомыслящие политические деятели на Западе, Турция располагает очень серьезным, значительным потенциалом, в том числе в свете реализации интересов НАТО в регионе. Однако страны НАТО оказались не готовы этим воспользоваться, не посчитали, что интересы Турции здесь достаточно серьезны. Наоборот, в лице Франции вставляли палки ей в колеса. И в конечном итоге проспали нынешнюю ситуацию.

Я думаю, ни в Москве, ни в Баку, тем более ни в Анкаре не будут никого ставить в известность, объяснять, посвящать в детали договоренностей. Это суверенное право самих этих стран решать вопросы, связанные с проведением внешнеполитической линии. Конечно, Кремль может поставить в известность других сопредседателей МГ, как своих коллег, о том, на каком этапе находится урегулирование теперь, в свете сложившейся ситуации – для того, чтобы каким-то образом продолжить процесс в рамках ОБСЕ. То есть, фактически и Парижу, и Вашингтону придется иметь дело с реальным положением вещей.

И потом, здесь надо отметить, что Турция является членом МГ ОБСЕ. Если для двух сопредседателей – Франции и США, это является каким-то открытием, то это тоже их проблемы – надо было хорошо читать базовые документы и понимать, что у Турции есть свои интересы, которые она может реализовать, в том числе используя формат МГ ОБСЕ.

И не все в порядке с ролью самой Франции. Если они уже откровенно выступают в качестве адвокатов Еревана, то им вообще в МГ делать нечего. Их руководство абсолютно нарушает принцип беспристрастности, который обязаны исповедовать сопредседатели. Поэтому, если Франция не пересмотрит свое отношение, ей видимо надо уходить с позиции непосредственного посредника.

Рауф Оруджев. 2020/11/18

Армения должна понимать – она никогда не выиграет в одиночку войну против Азербайджана. И без выполнения условий трехстороннего соглашения она потеряет не только незаконно удерживавшийся ранее Карабах.

Об этом в беседе с # сказал бельгийский политолог, президент общественной организации Euro-Rus Крис Роман, по словам которого, если армяне решат не подчиниться условиям соглашения, то в дело вмешаются российские миротворцы.

«Соглашение, заключенное между Арменией и Азербайджаном благодаря России, является крупной победой российской дипломатии. Помимо того, что прекратилась война, Россия в очередной раз показала силу своей дипломатии, напомнила о ней после окончания пограничного конфликта между Индией и Китаем. И Россия смогла показать всему миру, что она – на стороне международного права, не вмешиваясь в ход войны, и оставаясь нейтральной, несмотря на мольбы Армении», — отметил Роман.

Наш собеседник добавил, что Армения уходит с территорий, которые помимо того, что ей не принадлежат, но и не использовались ею, как если бы она на самом деле считала себя хозяином этих земель.

«Агдам и другие азербайджанские города и так уже были городами-призраками. После изгнания азербайджанцев больше там почти никто не жил. Отказ от этой пустой и разрушенной территории не должен быть большой жертвой для армян. Зато они выигрывают мир, что гораздо важнее», — подчеркнул он.

Бельгийский политолог считает, что обстрел российских миротворцев, о котором объявил российский информационный портал avia.pro, — это проявление отчаяния определенной непримиримо настроенной части сепаратистов и поддерживающих их членов диаспоры.

«Но российские миротворцы должны оставаться нейтральными. Подавлять огонь, но не проводить репрессий. И любой, кто не подчиняется соглашению, должен понимать, что он понесет ответственность», — уверен Роман.

По его мнению, в ближайшем будущем стоит ожидать активизации американской игры на Южном Кавказе.

«Россия, которая в очередной раз подтвердила свое господство на Кавказе, не может не столкнуться с игрой Глубинного государства США. Я не могу представить, что Глубинное Государство США не сделает ничего, чтобы сделать жизнь находящихся там российских войск невыносимой. После беспорядков в Беларуси американцы в течение некоторого времени планировали крупный конфликт на Кавказе, чтобы Россия была занята и там.

Я ожидаю, что Глубинное Государство усилит русофобию и запустит ложные слухи о том, что «русские не заслуживают доверия и предали Армению». И станут раздаваться в Армении призывы к тому, чтобы российских миротворцев заменить на войска ООН, которые уже давно следуют американской повестке дня. Это будет ужасный сценарий для самой Армении, как был ужасным косовский сценарий для сербов», — предполагает бельгийский политолог.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»

18/11/2020

Газета «Голос Армении» пишет: Почти 10 дней вопрос сдачи города-крепости находится в центре внимания армянской общественности. И это понятно. Слишком многое значит Шуши для армянской истории, культуры, духовного наследия, безопасности Арцаха и Армении. Трудно найти другой такой город, к которому наш народ питал бы такие нежные чувства и такую преданную любовь. Да и трудно найти другой такой же абсолютный символ победы в Первой карабахской войне. Уже не говоря о стратегическом и геополитическом значении, исчерпывающе и навсегда выраженном в знаменитой фразе: кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом.

Очередным «дном» Никола Пашиняна стало его заявление именно по Шуши. Сей субъект, уже откровенно напоминающий недоразумение на посту главы государства, посягнул на самые сакральные чувства нашего народа в отношении города, назвав его «серым и несчастным». Да еще и осмелился задаться вопросом: он нам нужен? Неважно, в каком контексте это было сказано – нужно быть конченым циником, чтобы просто произнести эти слова, при этом отлично зная, какую реакцию они вызовут в народе, который не хочет и никогда не смирится с потерей любимого города.

Однако наряду с сильнейшей эмоциональной наполненностью не менее важен политический компонент вопроса. Пашинян в очередной раз солгал, заявив, что избежать войны можно было, сдав не только 7 районов, но и Шуши. То есть он попытался вновь переложить вину на предшественников, которые, дескать, обсуждали вопрос сдачи города-крепости. И сразу получил ответ непосредственно от структуры, которая лучше всех осведомлена о содержании переговоров: МИД четко заявил, что вопрос Шуши никогда не стоял в повестке.

Интересно, что вчера, на фоне настоящей бури в соцсетях, известный своей провокационностью ресурс Сivilnet написал, что, дескать, вопрос передачи Шуши Азербайджану значился в документе Ки-Уэста. Это был не просто очевидный заказ властей, выполненный руководителем этого ресурса Татулом Акопяном. Поскольку последний еще и мнит себя экспертом по Арцаху, то не может не знать, что указанный документ давно опубликован и в нем нет такого пункта. То есть Акопян врет следом за премьером, выполняя политический заказ и ставя при этом под сомнение свою репутацию эксперта.

Окончательную точку в вопросе поставил Владимир Путин. Его вчерашнее интервью «России 24» просто убийственно для Пашиняна в вопросе Шуши. И не только: Путин открытым текстом заявил, что у армянской стороны была возможность остановить войну еще 19-20 октября, при еще незначительных территориальных приобретениях Баку. С одним условием: впустить в Шуши гражданских лиц из Азербайджана. Пашинян, по его словам, отказался, заявив, что это для него неприемлемо и он пойдет до конца.

До какого «конца» дошел изолгавшийся напрочь Пашинян – всем уже известно.

Неизвестно лишь одно: почему он все-таки сдал Шуши? Почему не согласился остановить войну с минимальными потерями – территориальными и человеческими? Был уверен, что удастся внести перелом и пойти вперед? Или изначально намерения были другими, и он выполнял некие обязательства, о которых можно лишь догадываться? Ведь понятно, что допуск в город азербайджанцев был хотя и крайне неприятным для армянской стороны условием, но все же куда меньшим злом, нежели потеря легендарного города-крепости.

В этом контексте стоит обратить внимание на свидетельства двух людей: начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который вчера выступил с достаточно неоднозначным заявлением, и российского военкора Семена Пегова, который прошел всю войну и был очевидцем боев за Шуши.

Гаспарян сообщает, что уже на четвертый день войны на заседании Совбеза он сказал, что в течение 2-3 дней надо предпринять меры для приостановления войны, иначе наши ресурсы будут исчерпаны в короткие сроки и в течение каждого последующего дня условия для переговорного процесса будут все более и более неблагоприятные. «Подобные оценки я давал много раз в ходе круглосуточной работы с премьер-министром, а также на заседаниях Совета безопасности», - отмечает начальник Генштаба.

Почему Пашинян не прислушался к мнению военного руководства на начальной стадии войны, а уже после подписания капитуляции заявил, что принял это решение, основываясь именно на советах военных? Не потому ли, что перед ним стояла задача сдать Шуши и только после этого согласиться остановить войну? Другой вариант ответа - полный кретинизм этого человека и абсолютная неадекватность его действий. На что, кстати, Путин в какой-то степени и намекает, отмечая, что ему был непонятен отказ Пашиняна. В таком случае как человек, неспособный принимать верные решения в самую ответственную минуту, а значит, лично виновный по меньшей мере за последовавшие после 20 октября потери – и территориальные, и человеческие, продолжает оставаться в кресле главы государства?

Теперь вспомним, что говорил автор проекта WarGonzo Семен Пегов непосредственно перед подписанием заявления – 8-9 ноября, когда еще шли бои за Шуши. Во-первых, он до последней минуты констатировал, что азербайджанцам так и не удалось взять город. Во-вторых, он убежден, что армянские воины готовы были защищать Шуши до последнего бойца. В-третьих, Пегов утверждает, что отряды Армии обороны методично «перемалывали» азербайджанские войска, турецкий спецназ и террористов в «адском» ущелье, ведущем из Гадрута в Шуши, но до определенного момента. Почему они вдруг перестали это делать и смогли «заскочить» в город – остается загадкой для российского военкора. Наконец, в-четвертых, еще утром 9 ноября Пегов утверждал, что в Степанакерте сдаваться не собираются.

Отсюда вопросы: почему неприступный город-крепость вдруг перестали оборонять при условии, что его защитники делали это успешно, готовы были продолжать и стояли насмерть? Почему в Степанакерте еще утром того злополучного дня не собирались сдаваться, потом внезапно прекратили сопротивление, а затем объявили о сдаче Шуши? Почему в Ереване вечером 9 ноября официально заявляли, в том числе сам Пашинян, что бои за город продолжаются, а спустя еще пару часов премьер сообщил о подписании им заявления со сдачей Шуши? И вновь главное: почему же он не давал согласия на остановку боевых действий ранее, на гораздо более выгодных условиях?

Получим ли мы когда-нибудь ответы на эти крайне важные, без преувеличения судьбоносные для армянского народа вопросы?

Ясно лишь, что все это очень плохо пахнет. Если не сказать - омерзительно: предательством. Президент России предлагает не считать Пашиняна предателем. А кем его считать в таком случае – недееспособным идиотом? Политическим импотентом? Главой государства, не осознающим, что действует в интересах врага?

Ни в одном из перечисленных случаев Никол Пашинян не имеет права продолжать занимать свой пост, ибо это чревато уже полной катастрофой. Произошло преступление против армянского народа и армянской государственности. Преступление огромных масштабов как в смысле территориальных потерь, так и человеческих. И за это преступление должен ответить прежде всего тот, кто подписал заявление, предпочтя капитуляцию уходу в отставку.

Капитуляцию армянского воина, которой не было по меньшей мере в Шуши.

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