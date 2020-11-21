Последователей Пушкина меньше не становится!

18.11.2020

Большинство вузов России в этом учебном году начали обучение в традиционном формате. Но в связи со второй волной коронавируса университеты переходят на смешанное обучение, сочетая обучение онлайн и оффлайн. Мы связались с профессором Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (Москва) Верой Богуславской и задали вопросы по организации обучения в институте.

Почему мы выбрали Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина?

Во-первых, с момента основания в 1966 году (сначала в качестве научно-методического центра МГУ) и до настоящего времени Институт Пушкина был и остается ведущей образовательной организацией в России в области обучения иностранцев русскому языку и в сфере разработки передовых методик преподавания РКИ.

Во-вторых, более половины поступающих в вуз – иностранные студенты, которые в «первую волну» ощутили на себе невозможность выехать домой и перешли на дистанционное обучение, оставаясь в стенах общежития.

И в-третьих, в стенах института два года жил и учился в магистратуре автор данных строк. Поэтому узнать, как учебное заведение за время пандемии перестроилось и сумело удержать плану качественного образования, было скорее личным чувством.

Онлайн мы связались с доктором филологических наук, доцентом, профессором кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Верой Богуславской. С 2016-го года она является научным руководителем образовательной программы магистратуры “Филологическое обеспечение СМИ”.

– Вера Васильевна, ваш институт, как и многие другие, в связи с пандемией сегодня переживает непростые времена. Расскажите, как в этих условиях был организован учебный процесс?

– Весной с введением карантина мы, как и все образовательные организации, оказались в сложной ситуации. Весь мир переживал стресс, связанный с пандемией короновируса. Конечно, переживали о родных и близких, старшем поколении и о наших студентах, об их здоровье. Вы сами знаете, что трудным было и осознание необходимости строго соблюдать все санитарные нормы: маски, перчатки, обработка рук – привыкнуть к измерению температуры на входе и другое. Что касается организации обучения, конечно, все конкретные решения принимались руководством института на основании законодательных, распорядительных актов, принятых на уровне государства и Московского правительства.

Мы закончили учебный год, работая дистанционно. Летняя сессия – экзамены и зачеты прошли онлайн. Это было сложно, особенно для тех, кто отвечал за организацию процесса.

Впервые приемная кампания тоже проходила дистанционно. В аспирантуру и магистратуру есть вступительные экзамены, профильное собеседование. Представьте, вступительный экзамен (если группа была больше 20 человек) мог продолжаться около десяти часов. Это было связано с тем, что необходимо было всем подключиться в онлайн, настроить связь, строго соблюдать регламент экзаменов, контролировать подготовку абитуриентов, чтобы гарантировать объективность результатов конкурсного отбора.

В этом учебном году все проходит более спокойно и организованно, мы были готовы и у нас уже есть опыт. В институте введено смешанное обучение. Расписание составлено таким образом, чтобы максимально развести потоки студентов: одна неделя – лекционная в удаленном формате, вторая неделя – семинарская (оффлайн обучение).

Кроме того, лекционные недели совпадают, например, у 1-го и 3-го курсов бакалавриата, и занимаются они с утра, группы магистратуры – с 13.00. Студенты занимаются в больших аудиториях, где соблюдается дистанция. Группы иностранных студентов 1-го курса, поступившие в этом году, учатся в дистанционном формате. Так мы и работаем.

Когда мэр Москвы объявил о росте заболевших, перешли на «две через две»: две недели лекционные – онлайн-занятия, две недели семинарские – занятия в очном режиме в институте.

Онлайн-занятия проходят в программе «Zoom». Проводим все лекционные часы, как положено, по расписанию, контроль самостоятельной работы тоже проводим онлайн. Например, я консультирую аспирантов и магистрантов по научной работе, принимаю выполненные студентами задания в рамках самостоятельной работы. Так выставляются рейтинговые баллы. В сетевом пространстве института мы заполняем журналы, студенты в личных кабинетах выкладывают свои работы, мы проверяем, оставляет свои комментарии. У нас в институте, вы знаете, есть портал «Образование на русском», созданный консорциумом вузов. Образовательные ресурсы портала используются многими преподавателями и студентами, особенно, конечно, иностранными студентами.

Кроме того, на портале «Образование на русском» размещены бесплатные онлайн-курсы, разработанные методистами и преподавателями нашего института, видео-лекции известных профессоров.

– В этом году как обстояла ситуация с поступлением студентов, в том числе и иностранцев? Уменьшилось ли в связи с пандемией количество поступающих?

– Да, было опасение, будет ли достаточный набор. В первую очередь, связано это было с приездом иностранных студентов. Как вы знаете, в институте более половины обучающихся – это иностранные граждане. Если ранее традиционно они каждый год поступали к нам, размещались в общежитии, то в этом году в некоторых странах ограничили выезд.

Однако наши опасения не оправдались. В этом учебном году набор на филологический факультет на обучение по программам высшего образования выполнен в полном объеме. На бюджетные места поступили 240 человек, внебюджет – 75.

В целом, в этом учебном году в институте Пушкина по программам высшего образования (бакалавриат и магистратура) и в аспирантуры обучается 808 человек. Помимо этого, 160 иностранцев занимаются в подготовительном факультете, который осуществляет подготовку будущих студентов для крупных российских вузов. Еще более 300 студентов зарубежных вузов в осеннем семестре проходят обучение по программам стажировок и занимаются на курсах по русскому языку, литературе и другим предметам. Также на базе института по программам повышения квалификации, профпереподготовки ежегодно обучается свыше 1000 преподавателей.

В этом году мы расширили спектр направлений в магистратуре. Так как основное направление Института Пушкина филология, у нас традиционно большой поток поступающих на магистерскую программу «Русский язык как иностранный». В этом году в связи с запросом рынка образования эта программа была интегрирована с другой программой магистратуры «Русский язык и межкультурная коммуникация». В итоге был сделан набор на магистерскую программу “Русский язык как иностранный и межкультурная коммуникация”. Кроме того, в институте есть профильные магистерские программы “Русская литература в полилингвальном мире”, “Русский язык в поликультурной среде” и по направлению подготовки “Лингвистика” (программа “Общая и типологическая лингвистика и приложения в области языкознания”).

Отдельно хочу остановиться на магистерской программе «Филологическое обеспечение СМИ» (ФОСМИ), руководителем которой являюсь. Первый набор был сделан в 2016 году. У нас раньше не было школы журналистики на базе института. Программа соединяет в себе филологию и масс-медиа. С момента запуска она вызывает все больший интерес среди российских и иностранных студентов. Отчасти это связано с тем, что у нас преподают специально приглашенные журналисты-практики, руководители СМИ, рекламных и пиар-агентств. Организовываем практику наших магистрантов в крупных и авторитетных изданиях, информагентствах и на телевидении.

ФОСМИ-17. 2018 год.

В этом году на программу ФОСМИ был большой конкурс, 3 человека на место. В итоге мы набрали 23 человека на бюджетные места. География широкая – из разных уголков России (Новосибирск, Ростов-на-Дону, Калуга, Саранск, Белгород и др.), есть и зарубежные студенты – из Китая, Белоруссии. Это говорит о том, что программа хорошо себя зарекомендовала.

На программу «Лингвистика» набираем второй год, можно сказать она «набирает обороты». И в этом году мы получили лицензию на 2 программы магистратуры: «Журналистика» и «Медиакоммуникация». Это значит, что уже в следующем году на эти программы будет первый набор.

– Дистанционный формат обучения – это большое испытание на прочность для преподавателей и студентов. Скажите, чему вы научились, перейдя в онлайн? И насколько этот формат приемлем для вашего института?

– Здесь есть свои плюсы и минусы. Да у нас ранее были свои онлайн-программы, курсы, но мы интуитивно отодвигали такое глубокое погружение в цифровую среду, которое произошло без нашего желания в связи с пандемией. Настоящая ситуация абсолютно всех подтолкнула освоить новые технологии, погрузиться в виртуальный образовательный мир. Да, это было в условиях стресса, но это послужило мощным стимулом приобрести уникальные навыки. Это удивительно, что где бы мы не находились, с помощью компьютера и даже телефона можно вести занятия, когда одномоментно ты видишь все, что делают студенты, кто-то прикрепляет задания, кто-то корректирует, пишут комменты – это возможности дает интернет-среда.

Но с другой стороны, из-за резкого ухода в виртуальное пространство мы потеряли важное – личный контакт со студентами, возможность обмена энергией и эмоциями, человеческое общение очень ценно. К сожалению, в онлайн мы чаще работает с аватарками (изображение человека в соцсети – прим.). Когда работаешь перед экраном, я всегда прошу всех включить камеры, мне важно видеть глаза студентов, чтобы общение было привычным, видеть реакции, эмоции, понимают меня или нет. И никакие смайлики и сердечки не заменят этого.

Традиционная форма занятий (40-45 минут в аудитории) – это достижение человечества, педагогики, то, что методическими проверенное временем и исследованиями. Конечно, мы приветствуем электронные формы обучения, но это дополнительные инструменты в образовательном процессе, которые не могут заменить традиционное образование – живое общение в аудитории.

К тому же студенты очень скучают по очным занятиям. Психологами доказано, что каждый человек нуждается в обмене эмоциями, радости общения. И тем более наша профессия, журналистика-филология, требует непосредственной коммуникации.

Пользуясь случаем, хотела пару слов сказать о наших студентах. Наши первокурсники ФОСМИ в этом году взяли под патронаж университетское радио. Они собрали команду из однокурсников, мы дали им доступ в радиостудию. Сами разработали проект и концепцию вещания, сейчас работают над программами, сеткой вещания и сами будут выступать дикторами. И уже имеют первых восхищенных слушателей!

Студенты 2 курса магистратуры впервые в этом году провели в цифровом формате день открытых дверей. Когда они распространили информацию о событии в соцсетях, в итоге более 100 человек присоединились к нам и участвовали в дне открытых дверей. Весь процесс модерировали наши студенты, консультировали и отвечали на вопросы. Они во многом помогли нам! На сайте института размещен небольшой фильм об этом на странице для абитуриентов.

Надо сказать, что в институте в этом году по всем программам были проведены виртуальные дни открытых дверей, где абитуриенты в прямом эфире общались с преподавателями, студентами, могли задавать вопросы.

– Вера Васильевна, что вы знаете об образовании Казахстана?

– Я ни разу не была в Казахстане, но надеюсь, что посещу, приглашайте, приеду! (улыбается). Опыт с вашей страной – опосредованный. Мой сын учился с казахстанцами и рассказывал, что ваше государство оказывает большую поддержку студентам, отправляя их учиться за рубежом. И оплачивает учебу, и проживание. Это большое достижение и реальный вклад в будущее страны.

И есть вы, мой студент! Я рада этому и горда вашими успехами. Искренне надеюсь, что в вашей профессиональной карьере, в вашем личностном развитии наш с вами Институт Пушкина будет вам опорой, а образование, которое вы получили, будет стимулировать к развитию.

Летом вместе с деканом филфака Казахского Национального женского педагогического университета Жанар Киыновой мы подали заявку на грант по подготовке ресурсов по русскому языку и литературе в условиях дистанционного обучения школьников для сельских учителей. Недавно она мне позвонила и пригласила меня быть соруководителем проекта своей докторантки. Это большое доверие и честь для меня. Вот такой у меня этап взаимодействия с Казахстаном!

– Вера Васильевна, большое спасибо вам за интересное интервью! Желаем вам здоровья, выдержки, энергии! И поскорее пройти это непростое испытание пандемией и выйти из него более сильными, просветленными и мудрыми!

Беседовал Асет СЫЗДЫКОВ,

фото пресс-службы Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина

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