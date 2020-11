архив



дата публикации 21.11.20 00:46 скаут: Игорь Львович Израиль Русскоязычные СМИ Израиля Кто сегодня руководит российскими СМИ? Марк Котлярский 13.11.2020 После ухода Суркова в отставку на первый план в медийном обеспечении Кремля выдвинулся Алексей Громов, заместитель главы администрации президента РФ. Это - «старожил» Кремля, он там работает уже 23 года. Именно он вместе с тогдашним министром информации Михаилом Лесиным создал в 2005 году телекомпанию Russia Today и способствовал назначению Маргариты Симоньян ее главным редактором. Кто такой министр Громов? Как рассказала «Деталям» доктор политологииСюзанн Шпан, на протяжении многих лет исследующая информационную политику России, именно Громов сегодня является главным куратором и контролером ведущих российских СМИ. Соответствующие директивы, управление и финансовое обеспечение журналистов президентского пула – его сфера деятельности. «Каждый четверг в офисе у Громова проходят заседания, на которых он обсуждает с главными редакторами текущие события, проводит еженедельный инструктаж, а когда дело касается нежелательных тем, указывает, какие именно их аспекты следует игнорировать», – говорит Шпан, добавляя, что Маргарита Симоньян также участвует в этих еженедельных встречах в Кремле и считается доверенным лицом Громова. Она сама, ее муж и сестра руководят важными для российского государства PR-проектами. Как и Сурков, Громов внесен в санкционный список ЕС с указанием следующей причины: «В качестве первого заместителя главы администрации президента инструктирует российские СМИ, как им следует в положительном свете освещать деятельность сепаратистов в Украине и аннексию Крыма – тем самым поддерживая сепаратистскую политику и аннексию Крыма». Громов начал карьеру, как дипломат и руководитель пресс-службы первого президента России Бориса Ельцина; позже стал пресс-секретарем Путина и участвовал в разгроме медиахолдингов олигархов, критикующих Кремль. С 2008 года – первый заместитель главы администрации президента по телевидению и пресс-службам исполнительной власти. Прославился своим скандальным девизом «[Ничего] не работает, если ты не делаешь все сам». В 2019 году в интернет-издании «Проект» был опубликован подробный отчет о личности Алексея Громова, из которого следует, что он владеет загородным домом в богатом районе Рублевки стоимостью около 12 млн долларов, а также тремя квартирами в Москве стоимостью более 2 млн долларов и общей площадью в 5,5 тысяч квадратных метров (одна из них принадлежит его сыну). Хотя официально госслужащий Громов никогда не зарабатывал более 160 тысяч долларов в год. Его сын связан с бизнесменами Олегом Дерипаской (будучи сотрудником в производственном проекте олигарха) и Романом Абрамовичем (стал акционером управляющей компании Абрамовича «МКМ-Логистика», а через несколько месяцев продал свою долю в корпорации бизнес-партнеру Абрамовича Александру Чигиринскому. По оценке «Проекта», сын Громова получил от сделки более 10,5 млн долларов прибыли). «Во всем этом нет ничего удивительного. Все это органично вписывается в тактику и стратегию гибридной войны, которую Россия ведет все последние годы против Запада. Эта война организована и контролируется администрацией российского президента», – сказала в беседе с «Деталями» доктор Шпан. Ее обширная публикация на эту тему появилась на днях на веб-сайте Фонда Фридриха Наумана – некоммерческой организации, близкой к Свободной демократической партии Германии (СвДП). Фонд декларирует укрепление гражданского общества и усиление межнационального диалога. Созданный в 1958 году, фонд располагает филиалами более чем в 60 странах, в том числе и в Израиле, и считается одним из самых влиятельных в мире. Смог ли Запад отбить новые атаки Кремля? Ответ на этот вопрос, скорее, положительный. С 2016 года, когда стало известно о вмешательстве России в американские выборы, было сделано многое для противостояния информационным вбросам, атакам хакеров и другим «войскам гибридной войны», на которых делали ставку в Кремле. С 2018 года специальная американская киберкоманда, проводящая операции военного назначения в веб-пространстве, начала посылать группы своих специалистов в Европу, на Ближний Восток и в Азию для изучения деятельности противников США – в первую очередь России, Китая и Ирана – в преддверии возможных угроз выборам 2020 года. Как удалось узнать журналисту New York Times Джулиану Барнсу, группы отправились, в частности, в Северную Македонию и Черногорию – для изучения российских операций, а также для оказания помощи союзникам, выявления и предотвращения киберугроз. Кроме того, эта команда перед промежуточными выборами в конгресс и сенат США посылала предупреждения российским властям, а также атаковала российские фабрики троллей. На основе информации, которую Google, Cisco, Facebook и Twitter предоставляли минюсту США, удалось разоблачить шестерых офицеров киберподразделения ГРУ. Обвинения им были вынесены 20 октября 2020 года. У Google была непосредственная возможность идентифицировать лиц, причастных к MacronLeaks (хакерская операция по взлому почты на выборах президента Франции в 2017 году) – и группа по анализам угроз этой компании обнаружила хакерскую деятельность Sandworm и Fancy Bear, связанных с ГРУ. Они выделили и вторую группу хакеров: Sofacy Group, Pawn Storm и APT28, так как эти атаки были схожи по характеру с атаками для взлома переписки Хилари Клинтон. А Cisco, подразделение которой работает в Киеве, обнаружила хакеров, запустивших вирус NotPetya и атаковавших объекты в Украине. Несмотря на это, в ходе выборов 2020 года в США российские хакеры снова атаковали отделения Демократической партии в Калифорнии и Индиане (те же хакеры, которые вмешивались в выборы 2016 году). Агентство Reuters сообщило со ссылкой на разведслужбы, что они же могли атаковать и влиятельные аналитические центры в Вашингтоне и Нью-Йорке. Кроме того, российские спецслужбы организовывали кампанию дезинформации и раскола в соцсетях и создали сайт ультралевого толка, критиковавший Байдена. Дэн Коатс, бывший директор национальной разведки в администрации Трампа, сказал в интервью на CBS News 19 октября: «Они делают это снова. Они будут продолжать делать это». Практика «холодной войны» нужна, как никогда Угрозы, с которыми борются США, актуальны и для всех стран Запада, чьи правительства, к сожалению, все еще не столь активны в этой борьбе. Например, британское правительство может стать ответчиком по иску за отказ запустить процедуру независимого расследования о возможном вмешательстве России в выборы в Великобритании – вопреки рекомендациям парламентского комитета по разведке и безопасности. Шесть членов парламента и пэров уже начали эту юридическую процедуру из-за бездействия министров. Депутаты также призвали улучшить законодательство для предотвращения российского вмешательства в будущем. Доклад комитета по разведке и безопасности парламента был опубликован в июле. Он гласит, что Великобритания стала целью для российской дезинформации и операций политического влияния. Но правительство отвергло возможность расследования, утверждая, что нет свидетельств вмешательства в ход референдума по выходу из ЕС. По мнению доктора Шпан, правительство Германии тоже довольно редко обращается к рассмотрению проблемы гибридной войны. Не исключено, что, помимо влияния на ситуацию в стране через масс-медиа и соцсети, российские хакеры уже оставили свой след и в немецких компьютерных системах, как это было около пять назад, когда кибератаке подвергся бундестаг. В 2021 году в Германии должны пройти федеральные выборы и политолог считает, что активность россиян будет возрастать в геометрической прогрессии. «Правительству необходима четкая позиция по этому вопросу. Президент Франции Эммануэль Макрон уже назвал российские зарубежные медиа Russia Today и сеть Sputnik агентами влияния. Нам тоже имело бы смысл создать общенациональную медиа-компанию, такую, ​​как British Ofcom, которая курирует услуги связи. В Великобритании Russia Today уже оштрафовали на 200 тысяч фунтов стерлингов за нарушение журналистских стандартов. Российские государственные СМИ необходимо обязать, чтобы на своей домашней странице они указывали, что выкладываемые ими материалы финансируются правительством России. Такая прозрачность необходима, потому что сейчас эти медиа позиционируют себя «альтернативными» и «независимыми» СМИ, что вводит пользователей в заблуждение. Не сразу становится очевидным, что российские СМИ служат надежным и мощным оружием в гибридной войне». Не стоит думать, что Россия ограничивается сугубо информационными играми. В октябре 2020 года офис Федерального прокурора Германии предъявил обвинения двум бизнесменам, Александру А. и Александру О. , продававшим и поставлявшим оборудование военного назначения на сумму 8 млн долларов российским спецслужбам, предположительно – ГРУ. Оборудование предназначалось Екатеринбургской компании «Новатор», разработчику ракетных комплексов «Искандер». А два года назад власти Германии раскрыли другую сеть, связанную с российским бизнесменом Владимиром Д., который в период с 2014 по 2018 год предположительно поставил материалы военного назначения на сумму 2 млн долларов, запрещенные к продаже в Россию, российским военным исследовательским учреждениям ВИАМ и СИАМ для использования в производстве оружия массового уничтожения. Он также получал заказ на поставку 15 кг декаборана, используемого для производства взрывчатых веществ и ракетного топлива, для российского оборонного концерна «Ростех». Бизнесмена арестовали в декабре 2018 года и приговорили к 7-летнему лишению свободы судом Гамбурга, сообщает Intelligence Online». Доктор Шпан не одинока в своей рекомендации. Не так давно обсуждение этой темы провел авторитетный итальянский Институт международных политических исследований (ISPI), предоставив слово различным экспертам. Ориетта Москателли, главный редактор департамента по международным делам информационного агентства Askanews, как и ряд других экспертов, считает, что Россия нацелила острие гибридной войны не только на США и Западную Европу, но также на государства Восточной Европы, в частности, страны Балтии. Латвия, Литва, Эстония, Украина и Польша регулярно получают удары России – от вброса лживых новостей до кибершпионажа или неподтвержденных нарушений границ. Это должно беспокоить Евросоюз и НАТО. Москателли отмечает, что три балтийских государства, единственные из бывших советских республик вошедшие в НАТО, наиболее уязвимы для российских кампаний по манипуляции общественным мнением, поскольку там проживает множество русских. «Россия определенно заинтересована в попытках подорвать ЕС и трансатлантическое единство, – пишет Москателли, – а также сеять хаос и раздор в бывших советских республиках или странах-сателлитах, которые все еще считает для себя стратегически важными. С этой точки зрения Польша все чаще становится ее мишенью. Только в апреле прошлого года неизвестные хакеры взломали веб-сайт польского университета военных исследований и разместили на нем письмо, в котором глава этого института назвал военное присутствие США в Польше «оккупацией». Конечно, письмо было фальшивым, но его распространили несколько польских веб-сайтов. А в мае хакерская операция была направлена ​​против нескольких польских новостных веб-сайтов. На них были опубликованы статьи на основе фальшивого интервью с командующим европейской армией США, генералом Кристофером Дж. Каволи, в котором, якобы, высмеивались польские вооруженные силы. «Москателли права, Россия добивается подрыва обстановки во всех странах Запада и западно-ориентированных государствах на постсоветском пространстве, – подчеркивает Шпан. – Благодаря тому, что несколько лет назад украинские хакеры взломали переписку помощника президента России Владислава Суркова, автора концепции «суверенной демократии», выяснилось много интересных подробностей о методах воздействия на иностранные государства. Можно констатировать, что для нынешнего российского руководства холодная война с Западом никогда не прекращалась». Марк Котлярский, «Детали». Иллюстрация: Pixabay˜ Sky News Arabia: Россия запрещает Сирии применять "С-300" против израильских ВВС время публикации: 18 ноября 2020 г. В среду, 18 ноября, британский телеканал Sky News Arabia в сообщении о последствиях израильского авиаудара по целям в Сирии отметил, что сирийские ПВО не применяют российские комплексы "С-300" против израильских ВВС. В диалоге с представителем базирующейся в Лондоне мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) прозвучала версия, согласно которой власти России запретили режиму Башара Асада задействовать "С-300" в подобных ситуациях. Причина может заключаться в том, что Израиль согласовывает с Россией свои действия против проиранских сил в Сирии, предоставляя при этом гарантии безопасности российским военнослужащим, находящимся в этой стране. Во время авианалетов израильские ВВС, как правило, атакуют не только заданные цели, но и батареи сирийских ПВО, пытающиеся сбить ракеты или самолеты ЦАХАЛа (так было и в ночь на 18 ноября). Комплексы "С-300" в Сирии обслуживают не только сирийские военные, но и российские специалисты, и их применение против израильских ВВС чревато тем, что российские военнослужащие могут пострадать при нанесении удара с воздуха по батарее ПВО. В то же время, комплексы "С-300" сирийская армия может применять против ракет и ВВС Турции или западной коалиции, возглавляемой США. В репортаже Sky News Arabia были приведены данные SOHR о целях, которые поразили в ночь на среду ВВС Армии обороны Израиля: между Дамаском и Кунейтрой были атакованы штаб-квартира иранских "Сил Кудс" (в районе Сайда Зайнаб), склады вооружений и штабы проиранских сил, возможно ливанской "Хизбаллы" в районе Аль-Кисуа, а также батарея сирийских ПВО около Кунейтры. По данным SOHR, убиты не менее 10 военных и боевиков, включая троих сирийцев (офицер и солдаты батареи ПВО, пытавшейся отражать воздушную атаку), еще пятеро убитых, по всей видимости, были иранцами из "Сил Кудс", национальность прочих неизвестна (возможно, это были ливанцы или иракцы). ЦАХАЛ нанес удары по иранским и сирийским военным объектам в Сирии время публикации: 18 ноября 2020 г. В ночь на среду, 18 ноября, Армия обороны Израиля атаковала на территории Сирии военные объекты, принадлежащие иранским "Силам Кудс" и сирийской армии, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Согласно официальным данным, были атакованы склады, штаб и военные комплексы, а также батареи сил ПВО (класса "земля-воздух"). Как подчеркивается в заявлении ЦАХАЛа, атака была осуществлена в ответ на размещение взрывных устройств на границе с Израилем. По данным израильской разведки, диверсию готовили сирийские боевики, действовавшие по указанию иранцев. Командование израильской армии подчеркивает, что ответственность за любые попытки враждебных действий с территории Сирии лежит на режиме Башара Асада. Сирийское государственное агентство SANA заявляет, что для отражения израильской атаки были задействованы силы ПВО. Утверждается, что несколько ракет сирийские ПВО сбили. При этом подтверждается гибель троих и ранение одного военнослужащего. Отмечается также, что в результате израильского удара причинен значительный материальный ущерб. Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что в результате израильского ракетного удара по целям в Сирии в ночь на 18 ноября были убиты не менее 10 военнослужащих и боевиков. По данным SOHR, удары были нанесены по военным объектам, наблюдательным пунктам и складам боеприпасов, которые контролировали боевики, лояльные Ирану и ливанской "Хизбалле". Были поражены цели в районе международного аэропорта Дамаска и его окрестностях, в районах Сайда Зайнаб и Аль-Кисуа, а также в районе Кунейтры. Среди убитых, по сведениям SOHR, трое сирийцев (офицер и солдаты батареи ПВО, пытавшейся отражать воздушную атаку), пятеро, по всей видимости, были иранцами из "Сил Кудс", национальность прочих неизвестна (возможно, это были ливанцы или иракцы). По оценке SOHR, число погибших возрастет, так как есть тяжелораненые.



La Croix. Демография: тройной проигрыш России время публикации: 18 ноября 2020 г., "Низкий уровень рождаемости, низкая продолжительность жизни и сильная миграционная убыль – три основные демографические трудности России", – пишет корреспондент La Croix в Москве Бенжамен Кенель. Владимир Путин не устает повторять: демографический кризис для России – "исторический вызов". "Мы вступили в очень сложный демографический период", – предупредил глава Кремля, заверив: " Судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет". "Самая большая страна в мире с почти 147 млн жителей, безусловно, оправилась после 2000-х годов, когда в ней проживало 143 млн человек. Но число жителей остается ниже уровня в 149 млн человек, зафиксированного в 1991 году, при распаде СССР", – указывает журналист. "(...) Москва регулярно объявляет о новых мерах по увеличению рождаемости. Среди них продление программы материальной помощи родителям, начиная с первого ребенка, новые пособия для малообеспеченных семей с детьми от 3 до 7 лет и бесплатные школьные столовые... Кремль намерен повысить сегодняшний коэффициент рождаемости в 1,5 рождений на одну женщину, чтобы довести его до 1,7 в 2024 году. Однако эффективность данной программы еще предстоит доказать", – отмечает автор статьи. "К тому же, пандемия вызвала резкое сокращение миграции: из-за экономического кризиса уехали тысячи рабочих из бывших республик Центральной Азии, а чистый приток мигрантов в этом году сократился почти в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. По последним статистическим данным, с января по август 2020 года численность постоянного населения России сократилась на 277,8 тыс. человек, до 146,5 млн человек. Падение в пять раз больше, чем за аналогичный период 2019 года (52, 5тыс. человек)", – говорится в статье "Тем более, что недавняя "демографическая яма" способна выявить избыточную смертность из-за COVID, которую власти всячески стараются преуменьшить", – пишет La Croix. "(...) Кроме того, с учетом отставания в продолжительности жизни от европейских стандартов – 78 лет для женщин и 68 лет для мужчин – Россия накапливает "демографические провалы", из которых ей трудно будет выбраться", – резюмирует Бенжамен Кенель.