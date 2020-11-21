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дата публикации 21.11.20 02:44 скаут: Игорь Львович

"Идеологическая пандемия: Россия и неомарксистская чума" Глобальная сеть - 18 ноября 2020 г. Идеологическая пандемия: Россия и неомарксистская чума 18 ноября 2020 Иллюстрация: yandex.net Системные беспорядки в США, организованные леворадикальным негритянским движением Black Lives Matter, и возможная победа на президентских выборах демократа Джо Байдена приводят к необходимости проанализировать различные стороны неомарксизма, его связи с политикой стран Запада и влияние на Россию. Нас сравнительно мало волнуют философские стороны теории, а тем более чисто экономические, которые слабо разработаны и в силу этого плохо применимы к реальности. Первостепенное значение имеют политические и социологические стороны этого учения, которые особенно актуальны в наше время и прямо направлены на разрушение сложившихся обществ и государств, прежде всего России и государств постсоветского пространства. Зарождение неомарксизма связывают с деятельностью Франкфуртской школы, появившейся в результате создания в 1923 году Института социальных исследований при Университете имени Иоганна фон Гёте во Франкфурте-на-Майне. Первой работой, связанной с неомарксизмом, считается вышедшая тогда же, в 1923 году, книга «История и классовое сознание — исследования по марксистской диалектике» Георга Лукача, в которой автор утверждал, что в ходе революции, уничтожающей капиталистическое общество, изначально первичная экономика (базис) станет вторичным фактором, определяющим процессы, идущие в обществе, а культура — первичным. Огромное влияние на Франкфуртскую школу и неомарксизм оказали «Тюремные тетради» Антонио Грамши 1929−1935 годов, в которых автор критиковал экономический детерминизм и указывал на важность идеологии именно интеллигенции и надстроек, то есть культуры и сознания. Грамши, как и сами представители Франкфуртской школы, делал свои выводы, основываясь на тогдашней реальности. Цель этого анализа состояла в определении причин падения Венгерской Советской Республики в 1919 году (для Лукача как участника тех событий это было особенно важно) и провала попытки распространения мировой революции в Европе, не нашедшей поддержки у рабочего класса в целом. Такими причинами неомарксисты посчитали приверженность европейского рабочего класса к христианской культуре. Поэтому искоренение этой культуры и создание нового человека стали задачами Франкфуртской школы. Для этого неомарксисты вслед за Львом Троцким стали заниматься сведением психоанализа Зигмунда Фрейда с марксизмом в форме фрейдомарксизма. Самым известным представителем фрейдомарксизма является психолог Вильгельм Райх, работавший с 1939 года в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Ему принадлежит очень важная работа «Психология масс и фашизм» (1933). В ней он обращается к элементам социального устройства общества, которые, по его мнению, приводят к национал-социализму. Райх утверждал, что таковыми являются патриархальная семья и моногамный брак, где авторитет отца связан с экономической властью и порождает авторитаризм. Такая семья, в свою очередь, занимается сексуальным подавлением подростков, являющимся частью поддержания эксплуататорского режима и иных форм угнетения. Райх также был последователем феминизма, из-за этого он поддерживал матриархальную семью и критиковал супружескую верность. По его мнению, каждый супруг имел право выбирать новых сексуальных партнеров. Важным интеллектуальным продуктом Франкфуртской школы стала так называемая критическая теория, появившаяся благодаря работе Макса Хоркхаймера «Традиционная и критическая теория» (1937). На сегодняшний день её содержание сводится к критике столпов западнохристианской культуры, таких как рыночная экономика, христианство, моногамный брак и семья, любовь к своей стране и нации, иерархии в обществе и ограничения в сексуальной сфере. Таким образом, основные положения неомарксизма в области социологии были разработаны ещё в 20−30-е годы ХХ века и послужили базой для развития политических идей того же неомарксизма в наше время. Из всех представителей Франкфуртской школы самым опасным для современного общества является Герберт Маркузе. Именно его биография тесно показывает связь неомарксизма с американским истеблишментом. Для начала отметим, что после прихода к власти Гитлера Институт социальных исследований эмигрировал и в 1934—1950 годах действовал при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Маркузе в 1943—1945 годы был сотрудником Управления стратегических служб (предшественник ЦРУ), с 1945 по 1951 работал в Государственном департаменте США, был одним из разработчиков программы денацификации Германии. В 1955 году вышло его сочинение «Эрос и цивилизация», в которой он провозгласил необходимым освобождение сексуальности от культурных и социальных табу. В 1965 году Маркузе написал самую известную свою работу «Репрессивная толерантность». В ней он провозгласил, что революционными субъектами, уничтожающими христианскую культуру, являются безработные, эмигранты, граждане слаборазвитых стран, студенты и национальные меньшинства. Он четче всех других неомарксистов обосновал такое изменение движущих сил революции. Маркузе и его единомышленники считали, что рабочий класс, улучшивший свое материальное благосостояние, не желает любых революционных потрясений и полностью интегрировался в рыночную систему. Он же поддержал студенческие протесты в США и Европе 1968−1969 годов, ему принадлежит авторство лозунга «Занимайтесь любовью, а не войной!», как и такие идеологемы как «Делай то, от чего получаешь удовольствие», «Никогда не заставляй себя ходить на работу». У воспринявших идеи Франкфуртской школы студентов было критическое отношение к сложившейся экономической системе. Отсюда проистекает молодежная контркультура, отрицающая общество потребления и его ценности, что проявилось в увлечении «свободной любовью», популярность рок-музыки и восточных культов, употребление матерного сленга и марихуаны, ношение грязной или рваной одежды. Сегодня наработки Маркузе интенсивно используются в цветных революциях на постсоветском пространстве, где активными субъектами выступают студенты, парамилитарные формирования, секс-меньшинства и феминистки. Для адептов неомарксизма характерны повышенная агрессивность, фанатизм и хамское поведение. Неомарксизм существует также как теория международных отношений в форме теории «мир-системы», главным выразителем которой стал американский социолог Иммануил Валлерстайн. Согласно этой теории мир состоит из центра, полупериферии и периферии. Центр — это развитые демократические страны, занимающиеся экспортом высокотехнологичной продукции и импортом сырья, полупериферия состоит из авторитарных стран, занимающихся обработкой и экспортом сырья и импортом высокотехнологичной продукции, а периферия — это недемократические страны, экспортирующие сырье, для которых характерно слабое социальное обеспечение населения. В связи с этим, по теории «мир-системы», международные отношения основаны на империализме и эксплуатации, концепция классовой борьбы переносится на государства и регионы, конечной целью международных отношений является перераспределение материальных ценностей от регионов и стран центра (особенно США) в пользу периферии посредством позиционных войн, интеграции стран полупериферии и периферии. Теория «мир-системы» подчеркивает, что внутри центра, полупериферии и периферии также происходит борьба между странами, в том числе и военными средствами. Одним из сценариев развития событий является миграция из стран периферии в центр, сопровождающаяся разрушительными социально-экономическими процессами, что должно привести к крушению капитализма и созданию мировой социалистической системы. На практике это выглядит несколько иначе. Высокоразвитые страны принимают мигрантов, в том числе высококвалифицированных из стран периферии, при этом истеблишмент стран центра стремится к тому, чтобы размытие института частной собственности, уничтожение христианской культуры и радикальное изменение этнического состава населения произошло прежде всего за счет стран полупериферии и периферии, что четко прослеживается в протестном движении в Польше (см. «Россия и уроки социального протеста в Польше: феминизм, ЛГБТ-угроза нации»). Возникает вопрос: как Франкфуртская школа влияет на современную мировую политику и специально на политику американского истеблишмента, в том числе в отношении России? Ответим сразу: неомарксисты имеют самое прямое отношение к этой теме. В начале статьи не случайно был упомянут Троцкий. Я писал о том, что этот большевистский лидер вернулся в Россию при поддержке резидента британской разведки в Нью-Йорке Уильяма Вайзмана и банкира Джейкоба Шиффа, а также о поддержке значительной частью военно-политических кругов США большевиков в годы Гражданской войны (см. «Холокост, реституция собственности и американский метод ограбления России»). «Само собою разумеется, что Соединенные Штаты Европы станут лишь одной из двух осей мировой организации хозяйства. Другой осью явятся Соединенные Штаты Америки». Наконец в 1923 году в статье «О своевременности лозунга «Соединенные Штаты Европы«» Троцкий допустил, что при некоторых условиях Великобритания может войти в состав СШЕ. В реальности это произошло после отставки президента Франции Шарля де Голля, выступавшего против евроинтеграции Великобритании и американского диктата в Европе. Эта отставка произошла в результате событий «Красного мая» 1968 года, происходивших при самом активном участии неомарксистов, и последующего поражения де Голля на референдуме 1969 года. В результате сложилось единое пространство ЕС, связанное экономически и идеологически. Может показаться странной связь Октябрьской революции с Франкфуртской школой и американским истеблишментом. Однако эту связь можно доказать уже тем, что тот же Георг Лукач в течение ряда лет был членом ЦК Венгерской компартии и сыграл видную роль в становлении Франкфуртской школы. У деловых кругов США, в настоящее время поддерживающих новых левых, рыльце в пушку в связи с их ролью в годы Гражданской войны в России. Например, Уильям Бойс Томпсон, член Республиканской партии и директор Федерального резервного банка Нью-Йорка (входит в ФРС), посетивший Россию с миссией Американского Красного креста, в декабре 1917 года направил меморандум премьер-министру Великобритании Дэвиду Ллойд Джорджу, в котором писал: «После свержения последнего правительства Керенского мы материально помогали распространению большевицкой литературы как через агентов, так и разбрасыванием с самолетов над германской армией. Если это предложение допустимо, вполне можно рассмотреть вопрос о желательности направления той же самой большевицкой литературы в Германию и Австрию через Западный и Итальянский фронты». В ходе переговоров с Ллойд Джорджем (либерал) и Альфредом Мильнером (тори) британцы изменили свое враждебное отношение к большевикам и отправили в Советскую Россию с дипломатической миссией Брюса Локкарта. Несмотря на то, что США до 1933 года не признавали СССР, в 1920 году Госдепартамент разрешил американским гражданам вывозить золото с неясным правом собственности (монеты царской чеканки и слитки с клеймами царского правительства) из России, то есть явился соучастником этой аферы. Более того, показательна история с американским горнопромышленником-авантюристом Вашингтоном Бейкером Вандерлипом, который в 1920 году чуть было не добился от Владимира Ленина получения всей Камчатки в концессию. А теперь важный момент. Троцкий, имевший отношение к концессионной политике, проиграл борьбу за власть Иосифу Сталину и был выслан из СССР. Его статьи и труды, написанные за границей и имевшие личный характер, были направлены против Сталина и социалистического переустройства СССР. Именно там находятся корни левого антисталинизма, который был воспринят неомарксистами. Также это объясняет факт, что на Западе традиционно левые круги положительно относятся к Ленину и Троцкому. Вот основа их критики сталинизма и СССР: тоталитаризм и власть одного человека (отсюда корни концепции «авторитарной личности», которая возникла как противопоставление Советскому Союзу и Третьему рейху), бюрократизм. К этому необходимо добавить, что идейная критика СССР новыми левыми тесно переплетена с внешнеполитическими интересами американского истеблишмента. Приведем пример. Ленин в 1913 г. в «Критических заметках по национальному вопросу» писал следующее: «Лозунг национальной культуры есть буржуазный (а часто и черносотенно-клерикальный) обман. Наш лозунг есть интернациональная культура демократизма и всемирного рабочего движения…Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная) — притом не в виде только „элементов“, а в виде господствующей культуры. Поэтому „национальная культура“ вообще есть культура помещиков, попов, буржуазии». Как видно из приведенного отрывка, идеи Франкфуртской школы и левых либералов являются заимствованием из большевизма. Вот и зачатки репрессивной толерантности и позитивной дискриминации присутствуют у Ленина в записках «К вопросу о национальностях или об „автономизации“». Перестройка в СССР, начатая Михаилом Горбачевым, началась с критики Сталина, которого изображали извратителем и предателем ленинских идей. Партия тогда подняла на щит лидера правой оппозиции Николая Бухарина. Вот что сей персонаж говорил на XII съезде партии: «Нельзя даже подходить здесь с точки зрения равенства наций, и т. Ленин неоднократно это доказывал. Наоборот, мы должны сказать, что мы в качестве бывшей великодержавной нации должны идти наперерез националистическим стремлениям и поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям. Только при такой политике, идя наперерез, только при такой политике, когда мы себя искусственно поставим в положение, более низкое по сравнению с другими, только этой ценой мы сможем купить себе настоящее доверие прежде угнетенных наций». Американский историк Стивен Коэн при всех своих недостатках был объективным исследователем, но показательно то, что рекламой его трудов о Бухарине занималась возникшая не без помощи Горбачева «Новая газета», которая выступает в поддержку антироссийских сил на постсоветском пространстве. И это тоже не случайно. Троцкий, левые антисталинисты в России и неомарксисты превратили анализ сталинской эпохи в войну с русскими и Российским государством, заняв удобную для них спекулятивную позицию. Она заключается в том, что раз хитрый Сталин ради удержания власти отказался от идей антирусской исторической школы Михаила Покровского и частично реабилитировал дореволюционную историю, прекратил огульно-экстремистскую антирусскую пропаганду, дал русским неофициальный статус старшего брата и восстановил казачьи войска, то русские должны извиняться за все его неправомерные действия. Именно так пошло со времен Перестройки. Этим пользуются этнократы и национал-сепаратисты. Например, в Татарстане в 1992 году в центре Казани назвали площадь в честь члена коллегии Наркомнаца татарского пантюркиста Мирсаида Султан-Галиева. В целом историческая война, ведущаяся татарскими сепаратистами с Россией, является одним из подходящих полей деятельности для людей, реализующих концепцию Франкфуртской школы в России. Например, левый антисталинист Борис Кагарлицкий, критикующий европейских левых, в августе 2019 года заявил казанской газете «Реальное время» по поводу Стояния на Угре 1480 года: «Уже в XIX веке значительная часть российской имперской историографии вполне спокойно относилась ко всем этим событиям. Потом, как мы помним, была школа Покровского, который замечательно пересмотрел русскую историю. Затем к середине 1930-х годов был поворот к восстановлению национальной гордости, причем за основу были взяты далеко не лучшие образцы имперской официальной историографии — не лучшие даже по отношению к России XIX века. К сожалению, это не было преодолено вплоть до нашего времени, я бы даже сказал, стало хуже. В наше время мы видим сочетание того же мифологического подхода с резко упавшим уровнем реального знания. Потому что в советское время этот неоимперский подход, который восторжествовал в 30-е годы, компенсировался очень неплохим уровнем массового исторического знания, по крайней мере среди образованной части населения. Издавались книжки — и их читали. Сейчас книг читают мало. Книги-то есть, издаются тиражами по одной-две тысячи экземпляров, они стоят на полках, но их никто не читает. В советское время тиражи были по 40 тысяч экземпляров». Данный отрывок показывает беспардонную ложь и передергивание фактов Кагарлицким. Бросается в глаза и то, что этот оппозиционно настроенный деятель, критикующий экономическую политику правительства, фактически выступает в поддержку сепаратистских устремлений руководства Татарстана. Однако открытые российские сторонники неомарксизма куда опаснее таких, как Кагарлицкий. Характерен отрывок из передачи «Время покажет» на Первом канале от 5 февраля 2020 года с участием члена федерального совета партии «Яблоко», феминистки, сторонницы ювенальной юстиции и ЛГБТ Галины Михалевой. Цитируем: Галина Михалева: «Посмотрите, это очень-очень опасно. Потому, что любая дискуссия, связанная с национальным вопросом в такой многонациональной стране как наша, где больше ста этносов, она вызывает страшное напряжение. Посмотрите, с чего все началось в Украине? Со статуса украинского языка». Анатолий Кузичев: «На Украине», Галина Михайловна. Ну что Вы! Передача Первый канал, ну что Вы!» Галина Михалева: «Хорошо, можно по-разному». Константин Затулин: «На русском языке по-разному нельзя». Галина Михалева : «Если в Татарстане до сих пор проводят траурные митинги по поводу взятия Казани Грозным, что начнется, если мы запишем «русский народ»?« Константин Затулин: «А что начнется? А что началось в связи с тем, что татары написали «татарский народ»? Что-нибудь началось?» Галина Михалева: «Одну страну уже потеряли именно из-за национализма». Константин Затулин: «Ответьте на вопрос: почему Вы тогда не выступаете, не выступали, я ни разу не слышал Ваших выступлений, чтобы немедленно выкинуть из Конституции Татарстана слово «татарский народ». А что начнется?» Галина Михалева: «Потому что это с другим статусом субъект Федерации». Константин Затулин: «При чем тут это?» Галина Михалева: «И потому, что Конституция принималась в 93 году». Артем Шейнин: «Галина Михайловна, Вы говорите: «Это субъекты Федерации с другим статусом«. Тогда я Вам задаю вопрос: »А назовите мне, пожалуйста, какой-нибудь субъект Федерации, в котором можно упомянуть русских?»». Галина Михалева: «Так сложилась наша страна. Это была империя, потом это был Советский Союз, где тоже, кстати говоря, была возможность выхода, когда она была записана реально… Так сложилось по умолчанию». Константин Затулин: «При чем тут выход?» Артем Шейнин: «Я предлагаю дальше в нашей дискуссии, чтобы Галина Михайловна как-то себя так почувствовала, дальше обращаться по имени отчеству, а Галине Михайловне говорить: «женщина» по умолчанию». Анатолий Кузичев: «Константин Федорович правильно сказал. Есть русский народ? Есть. А почему мы должны стесняться? Почему нельзя его упомянуть?« Галина Михалева: «Потому что это опасно для целостности нашей страны». В данном фрагменте Михалева продемонстрировала интересы американских покровителей «Яблока», которые в законе 86−90 «О порабощённых народах» 1959 года упомянули Идель-Урал. Причем она даже не скрывала, что поощрение татарского национал-сепаратизма, подавление русских и уничтожение русской идентичности являются параллельными процессами. Это тоже не случайно. 8 августа 2016 года будущий кандидат в президенты от «Яблока» Григорий Явлинский, отвечая на вопрос о президентских выборах в США, заявил о поддержке им и его однопартийцами Хиллари Клинтон, добавив следующее: «Мы думаем, что и для мира, и для Соединенных Штатов это будет правильный выбор». А 6 декабря 2017 года на пресс-конференции в Казани Явлинский заявил о поддержке обязательного изучения татарского языка для детей нетитульных национальностей и необходимости Татарстана отстаивать свои интересы, в том числе через Государственный Совет России, а также о необходимости оставлять большую часть налогов в республике. Невооруженным глазом видно стремление к позитивной дискриминации русских и поощрению сепаратизма в Татарстане. В подобных вещах замечена и публика, работающая на американских пропагандистов. Например, историк Олег Будницкий в разговоре с «Кавказ.реалиями» (северокавказская редакция «Радио Свобода») 17 февраля 2018 года заявил: «Я вполне допускаю существование закона, который наказывал бы за обеление или отрицание нацистских преступлений либо за отрицание сталинских преступлений — например, геноцида чеченского народа. Это — хорошо известные историкам и обществу события. Есть люди, которые еще это помнят. И когда кто-то начинает отрицать Холокост или депортации чеченского и других народов СССР и последующие ужасные вещи, массовую гибель и так далее, то здесь, если очень хочется, возможно принятие каких-то уголовных законов». Здесь также видно намеренное смешение терминов «геноцид» и «депортация», что объясняется намерением эксперта натравить народы Северного Кавказа на русских через американское СМИ, так как те же идеологи Ичкерии считали, что за действия «отца народов» и Лаврентия Берии должны отвечать именно русские. Опасность неомарксизма заключается также в том, что его методы активно используют противники России, не являющиеся людьми левых взглядов. Наглядным примером этого является деятельность гражданина Израиля Авраама Шмулевича, сторонника создания Великого Израиля от Нила до Евфрата, который лоббирует интересы черкесских сепаратистов в деле признания событий времен окончания Кавказской войны «геноцидом черкесов». Этот гиперсионист 29 мая 2020 года вместе с черкесскими активистами подписал заявление в прокуратуры Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи в связи со статьей Егора Холмогорова, в которой тот призвал ликвидировать национальные республики в России. Хуже того, Шмулевич вместе с сепаратистами — один из авторов обращения к президенту России Владимиру Путину и властям Юга России, в котором был призыв к демонтажу памятников Екатерине II, А.В. Суворову, А.П. Ермолову, Г.Х. Зассу, М.П. Лазареву, Александру II и прежде всего памятника русским солдатам в Сочи. Чуть позже, когда памятник в Сочи был демонтирован беспринципными местными властями, Шмулевич в соавторстве написал статью, в которой выражалось удовлетворение данным действием. Это событие особенно опасно, так как было в значительной степени инспирировано черкесской общиной Турции, вмешивающейся во внутренние дела нашей страны. Особая мерзость заключается в том, что именно черкесы были одними из главных исполнителей геноцида армян в Османской империи 1915−1923 годов, который до сих пор не признан Турецкой республикой, что не мешает турецким политикам и турецким черкесам говорить о «геноциде черкесов» в Российской империи. Такой же позиции придерживается и Шмулевич. В связи с обвинениями в адрес Израиля в соучастии в геноциде населения Нагорного Карабаха, выдвинутыми президентом НКР Араиком Арутюняном, 12 октября он заявил следующее: «Только израильская военщина признается „соучастницей геноцида“. Явно антисемитская логика…Что касается Армении, то это ближайший союзник Ирана, открыто призывающего к геноциду и уничтожению еврейского народа и Израиля. Мы не видели ни разу никаких протестов со стороны Армении. Если вы требуете признания от Израиля, то почему вы не осуждаете призывы вашего союзника Ирана к уничтожению Израиля… Армения по факту враждебное нам государство. Она всегда во всех международных организациях голосует против Израиля. Армения поддерживает тесные отношения с Ираном, который хочет уничтожить Израиль…Так что то, что делает Армения на государственном уровне, является проявлением антисемитской и антиизраильской политики. В Армении антисемитизм распространен настолько, что там евреев обвиняют во всех своих бедах. В том числе в том, что евреи также являются „виновниками геноцида“. Это и есть проявление политики двойных стандартов». Таким образом, израильский покровитель черкесских сепаратистов, ведущий многолетнюю войну с русскими и с Россией, прикрывается антисемитизмом и занимается травлей и демонизацией армян. Налицо тот факт, что идеи Франкфуртской школы, прежде всего в области политики, особенно международной, и социологии, взяты на вооружение американским и западноевропейским истеблишментом и неразрывно связаны с евроатлантизмом и формами гибридной войны, применяемыми в настоящее время против России и ряда других стран. Неомарксистские методы и идеологемы используются определенными силами в России для разрушения нации, семьи, частной собственности, государственного строя и территориальной целостности страны в угоду внешнеполитическим заказчикам. Противостояние этим атакам необходимо ввиду их чрезвычайной системной опасности. Для этого следует выполнить преобразование системы гуманитарного образования, особенно высшего. Другое важнейшее направление — прекращение государственного финансирования в любых формах СМИ (интернет, телевидение, печать, радио), ведущих антироссийскую деятельность на базе неомарксистских идей и в интересах внешних противников России. Третье направление — неуклонное применение существующего законодательства в целях пресечения всех форм такого рода деятельности при наличии политической воли.

Автор Петр Македонцев Бакалавр-международник (Национальный исследовательский университет «Высшая школа Экономики», 2018 г.). Магистр-международник (Московский государственный лингвистический университет, 2020 г.).

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