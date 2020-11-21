Русскоязычные СМИ Белоруссии

Автор: Андрей Рудь. Фото: ФСБ, vk.com, иллюстративные

До «ковида» минчанин Евгений занимался пассажирскими перевозками по стране и нормально себя чувствовал. Потом начались сложноватые времена. Когда Россия закрылась, мужчина решил переориентироваться на восточное направление. Он — тот самый человек, который помогал путешественникам перебраться через официально закрытую границу. Говорит, «пару раз возил». Наверное, догадывался, что это незаконно, но трафик сам себя не обеспечит. А недавно попался «по-взрослому» — с полным бусом армян. Если пассажиры отделались «административкой» и штрафами, то водителю теперь вменяют настоящую уголовную статью с реальным сроком. Сегодня суд. Евгений рассказывает свою историю — говорит, чтоб другие не вляпались.

Смысл бизнеса

Для начала напомним, в чем особенность такого трафика. Ведь за восемь месяцев многие уже и забыли, что у нас с Россией когда-то была открытая граница.

В «мирное» время из Беларуси в РФ все ездили без особых церемоний. Разве что на некоторых участках российские пограничники проверяли паспорта. Белорусские силовики на восточной границе принципиально отсутствовали. А 18 марта Россия закрылась из-за коронавируса.

У многих соотечественников случился шок — за кордоном остались работа, вахты, бизнес, родственники. Позже для некоторых работающих в РФ белорусов сделали исключение, но большинству оно все равно ничем не помогло. Некоторые стали ломиться в закрытую дверь, другие — искать лазейки. Тогда в приграничных районах и случился расцвет нелегального бизнеса по перевозу из Беларуси в Россию.

Простые дядьки в телогрейках по обе стороны границы сумели очень быстро создать стройную и сложную систему, в которой были задействованы водители, трактористы, проводники, кавалерийские дозоры, «решалы». Схема предусматривала поиск клиентов (как пеших, так и на своих машинах), формирование групп, встречу и перевоз в Россию, обеспечение безопасности и оповещение о засадах, решение возникающих в пути нештатных проблем.

Даже Артемий Лебедев хвастался, что съездил в Беларусь на тракторе.

Вот как описывал нам этот незабываемый опыт человек, оплативший услугу: «Подтянулся УАЗ-„буханка“ (туда перегрузились пассажиры), приехал командир проводников на машине с российскими номерами. И почему-то прикатил трактор „Беларус“. За ним на тросе волочилась здоровенная бетонная плита... Очень скоро выяснилось, зачем она. Поле, грязища — а впереди едет трактор и плитой этой трамбует нам дорогу!»

И по сей день в сети активны сообщества, в которых стыкуются клиенты и исполнители. Там бодро формируются караваны, но реальную интенсивность этого трафика оценить невозможно. Параллельно смоленские издания печатают сводки ФСБ: столько-то поймано, привлечено к административной ответственности.

Фото: погрануправление ФСБ по Смоленской области

Привлекали именно к административной. Но у нас будет более жесткий случай.

«У каждого свои функции»

Возможно, Евгений ездил по тому самому маршруту, о котором нам раньше рассказывали непосредственные потребители услуги. Ну или где-то рядом.

— Когда наступил коронавирус, спрос на пассажирские перевозки по Беларуси резко упал. Ну я и попробовал возить из Минска в Москву, — рассказывает белорус. — Оказалось, это незаконно. Ну как оказалось... Да конечно я знал.

Возил и легковыми машинами, и микроавтобусом — в зависимости от того, сколько клиентов соберется.

— Да ладно. Просто так свободно возил?

— Ну конечно не просто так. Все обходными путями. Куча вариантов была — и с трактором, и с проводниками и так далее. Этим занималась большая команда. Там у каждого свои функции, все расставлены по позициям. Один впереди едет, информирует, другой сзади сопровождает. В общем, довольно сложная схема.

Сломалась схема

Маршрут успешно работал полгода, до осени. А ровненько 1 сентября закрылся. Евгений вспоминает этот День знаний:

— Ехал я тогда на микроавтобусе Volkswagen Caravelle. Забрал в минском аэропорту девять армян. Переехали, как обычно, в Россию, без особых неожиданностей. Уже там я заметил, что от самой границы за мной едет гражданская машина. Никаких сигналов изначально они не подавали. Но я понимал, что уже начинается что-то странное. Как потом выяснилось, в ней были сотрудники ФСБ. Все стало понятно, когда появилась машина погранслужбы, нас и остановили. Мы к тому моменту были уже в 60 километрах от границы, в Невельском районе. Доставили в районное отделение ФСБ меня и пассажиров. На армян составили административные протоколы за нарушение режима границы, там получились штрафы от двух до пяти тысяч российских рублей. Ну и вывезли их обратно в Беларусь.

Евгений говорит, что, если бы не поймали, поездка обошлась бы пассажирам в две тысячи российских рублей каждому. Но заплатить они так и не успели — расчет обычно происходил в конечной точке. (Потом эти деньги пригодились для штрафов.)

Вообще-то, прежде чем выдворить из России, пассажиров двое суток допрашивали. Выясняли все детали: как вышли на перевозчика, как и о чем договаривались. Но с клиентов спрос относительно небольшой, Евгений же попал под уголовное дело. Поставили перед фактом: его действия хорошо вписываются в часть 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Белорус вину сразу признал, оформили явку с повинной. В протоколе написано: «...В качестве водителя... умышленно, с целью получения выгоды и личного обогащения, по заблаговременно подготовленному маршруту организовал незаконный въезд... в обход пограничных нарядов в районе н. п. Стайки...» — и девять армянских фамилий.

Наказание по этой статье — от нуля до пяти лет колонии.

— Вообще-то, там нормальные условия были, нас даже в камерах не держали, — часть невельской эпопеи сразу после задержания водитель вспоминает не очень подробно. — Машину не забрали. Пятого сентября мне избрали меру пресечения. За меня выступил поручителем друг, так что выпустили под залог в 300 тысяч российских рублей. Получается, если я скроюсь, эти деньги ему не вернут.

«Во-о-от такие гвозди»

Что дальше стало с этим маршрутом? Ведь не только Евгений гонял... Он уверяет, что с некоторых пор возить «нормально» стало невозможно:

— Где-то в начале осени там такое усиление произошло, что не пролезешь. Квадрокоптеры летают, на квадроциклах за людьми гоняются. Насколько я знаю, в Смоленскую область чеченских пограничников командировали, поскольку считается, что у них опыта больше, они привыкли к экстриму. Живут прямо на границе в палатках. Лютуют... На дорогах, где можно было проехать, теперь лучше не пытаться. Шипы расставлены, во-о-от такие гвозди торчат из земли.

Рассказывает, что недавно в России уже осудили коллегу-белоруса, которого поймали три месяца назад:

— Ему, если не ошибаюсь, назначили полгода колонии-поселения... Раньше-то эту статью вообще к белорусам не применяли. Я, получается, второй. Не хочется, чтобы еще кто-то влип так. По собственному опыту не советовал бы нелегально переться через границу — что пассажирам, что перевозчикам. Дорого может обойтись. Ищите легальные основания.

Сегодня после полудня в Невеле должен начаться суд. Наш соотечественник надеется, что сыграют роль его явка с повинной, содействие правоохранительным органам, хорошие характеристики, участие в благотворительности.

Ждем результата.

Дополнено

17 ноября заседание так и не состоялось — перенесли. Суд прошел сегодня, уложились в одно заседание. Евгений почти доволен: до срока дело не дошло, отделался штрафом. Должен заплатить России 250 тысяч рублей, на это ему дается два месяца. Если страна денег не получит — могут взять под стражу (если поймают), и эпопея начнется по новой. Пока же, говорит мужчина, он может быть свободен и намерен отправиться домой.

18 ноября 2020 FINANCE.TUT.BY

Некоторым медикам и IT-специалистам из Беларуси хотят разрешить работать в Польше без получения разрешения на работу. Речь идет о тех специалистах, которые въехали в страну по визе с гуманитарными целями или визой с пометкой Poland Business Harbour, предназначенной для компаний, которые хотят переместить свой бизнес в Польшу. Соответствующий законопроект подготовлен Министерством развития, труда и технологий, сообщает prawo.pl, в настоящий момент он проходит обсуждение. Тем временем в Беларуси наблюдается дефицит медиков.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Документ затрагивает стоматологов, медсестер, парамедиков, а также IT-специалистов. Предполагается, что эти специалисты смогут работать без разрешения на работу в том случае, если въехали в страну по визе, выданной по гуманитарным причинам, в связи с государственными интересами или международными обязательствами, а также по визе в рамках программы Poland Business Harbour (PBH). В обосновании законопроекта сказано, что освобождение обладателей визы PBH от необходимости получать разрешение на работу соответствует мнению экспертов о том, что Польше следует увеличить долю высококвалифицированных сотрудников, в первую очередь в сфере IT. Также отмечается, что это касается в первую очередь специалистов и компаний из Беларуси, но при необходимости нормы этого постановления могут быть распространены и на другие страны.

По данным на середину октября, программой Poland Business Harbour воспользовались почти 800 специалистов из Беларуси. Переезд в Польшу на тот момент рассматривали 22 IT-компании разного масштаба.

Освобождение медиков от получения разрешения на работу будет иметь чрезвычайно важное значение в ближайшие месяцы в связи с необходимостью усиления медицинского персонала во время пандемии COVID-19, отмечается в постановлении. При этом освобождение от получения разрешения не будет ограничиваться периодом пандемии, поскольку в Польше существует нехватка кадров в медицинских профессиях, которая носит структурный характер. Напомним, что ранее в этом году Польша упростила процедуру подтверждения диплома для врачей и стоматологов, получивших образование за пределами Евросоюза.

Ранее Польша заявляла, что планирует привлекать иностранных врачей, в том числе из Беларуси, для борьбы с коронавирусом. В начале ноября Александр Лукашенко прокомментировал уезжающих за границу медиков: «Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал — назад не вернешься». Позже Лукашенко уточнил, что «мы не против того, чтобы поехали (врачи. — Прим. ред.), но это должно делаться организованно».

В конце октября глава департамента по гражданству и миграции Беларуси Алексей Бегун рассказывал, что с начала осени в Польшу выехало около 10 тысяч белорусов, в Украину — около 3 тысяч, в Литву и Латвию — около 500. По его словам, эта ситуация «не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности». Если сравнить эти данные с данными Белстата о международной миграции, то получается, что за два неполных месяца года за границу уехало в несколько раз больше человек, чем за весь прошлый год.

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