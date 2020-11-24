Электронный документооборот и абсолютная прозрачность

В ноябре Глава ФНС России, Даниил Егоров, занявший этот пост вместо Михаила Мишустина, в своем интервью газете Коммерсантъ подвел первые итоги уходящего года и проектов, реализуемых ФНС.

Глава ФНС отметил, что запущенные проекты по ведению цифрового реестра населения РФ и электронного документооборота компаний, призванные в первую очередь повысить эффективность процессов, оказались вполне успешными. Поэтому и компании, и госорганы, которые будут адаптироваться к новым реалиям раньше остальных, будут иметь больше шансов на выживание.

Запущенный в этом году проект перехода на электронный документооборот, который должен завершиться к 2024 году, по оценкам ФНС позволит бизнесу сэкономить около 3,5 трлн. рублей – эта цифра не может не впечатлять.

Система электронного документооборота по мнению Егорова позволит свести к минимуму необходимость прямой коммуникации ФНС с налогоплательщиком, поскольку налоговая служба при правильном построении системы будет иметь доступ к необходимым для расчета налогов данным. И ситуация, в которой ФНС будет самостоятельно рассчитывать и собирать справедливые и стабильные для учета налоги, станет нормой для бизнеса и налогоплательщиков.

«Электронный документооборот — это инфраструктура, порождающая возможности новых решений, которые все сейчас осознать просто не готовы», - отметил Даниил Егоров.

Также в рамках интервью обсуждался вопрос, действительно ли правительство в целом и ФНС в частности намерены реализовывать лозунг «абсолютной прозрачности» экономики без значимого теневого сектора. Даниил Егоров отметил, что в текущей системе работы ФНС при осуществлении налогового учета единственный разумный способ проверки - это раскрутить цепочку налоговой отчетности от конечных деклараций до первичных данных. Однако эта работа порождает процессы, которые загружают и налоговый орган, и самого налогоплательщика. Поэтому основной целью для ФНС является оказаться рядом с первичными данными как можно раньше и тем самым убрать издержки прохождения информации от точки А до точки Б, перекладывая на ФНС все непроизводственные издержки налогоплательщика.

«…Нам нужны такие данные, которые не надо обрабатывать вручную, иначе это абсолютно нереалистично. Только тогда, когда мы говорим о том, что мы забираем на себя ведение налогового учета и расчет налогов, — вот тогда мы оказываемся в той ипостаси, которая становится нам интересна. Потому что в этом случае мы оказываемся в состоянии, которое определяет нашу цель как незаметное налоговое администрирование. Мы берем ту функцию, которую мы умеем реализовывать лучше всего: мы умеем считать налоги. А они освобождают налогоплательщика как от издержек, так и от ошибок и сложных конфликтных коммуникаций с нами. Если налогоплательщик не ведет учет, если учет — за нами, то, естественно, контроль над процедурами в этой части оказывается реализовывать не надо и наказывать некого.

Нам нужно это, а не идеальная прозрачность», - подчеркивает Егоров.

Относительно планов по налоговому мониторингу компаний глава ФНС отметил, что сейчас в системе налогового мониторинга находится 95 крупнейших компаний, а уже в 2021 году их будет более 200, что составит примерно 43% всех налоговых поступлений страны. Критерии мониторинга также планируется пересматривать: порог уплаты налогов снизится с 300 млн до 100 млн руб., пороги доходов и активов в год — с 3 млрд до 1 млрд руб.

Даниил Егоров отметил, что за последнее время удалось достигнуть самого низкого налогового разрыва по НДС за всю историю наблюдений — 0,43%. Уход от НДС перестал быть обыденным поведением, и только люди с очень серьезным аппетитом к риску могут продолжать подобную игру.

Особое внимание вызвало также заявление о том, что в 2019 году ФНС уже снизила срок камеральной проверки по НДС до двух месяцев, в него попадают больше 90% налогоплательщиков, сдающих декларации по возмещению. И сегодня служба продолжила эксперимент, снижая срок проверки до месяца. По мнению Егорова, здесь важно как можно быстрее вернуть оборотные средства налогоплательщика обратно в экономику.

«Зачем тратить время на проверки там, где мы уже понимаем, что риск стремится к нулю?», - заключает Егоров.

Подводя итоги, можно отметить, что тренд на цифровизацию данных, перевод документооборота в электронный формат и открытость данных будет только усиливаться. И в этом ключе каждой компании, вне зависимости от рынка, на котором она ведет бизнес, важно понимать эти тенденции и осуществлять их оперативное внедрение в свою деятельность, чтобы потом не оказаться «за бортом».

В этом ключе обозначившийся в последние годы тренд по созданию Хартий добросовестных компаний в различных отраслях, выглядит вполне логичным и актуальным. И Хартия рынка СПК, призванная объединить добросовестных участников рынка светопрозрачных конструкций, принимающих на себя обязательства по обеспечению фискальной прозрачности деятельности на рынке, декларирующая принципы открытости, прозрачности, честности в вопросах уплаты налогов, полностью соответствует этим трендам.

Напомним, что на текущий момент Хартию СПК поддержало уже 25 компаний, и, очевидно, этот список будет только расширяться.

Подробнее о Хартии СПК читайте здесь: http://app-rus.org/hartiya/

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