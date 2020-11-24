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опубликовано редакцией на Переводике 24.11.20 18:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Вебсайт придумал историю об аресте Сороса

By Angelo Fichera

Posted on November 23, 2020

Краткое изложение

В  придуманной  истории  распространившейся  в социальных сетях используется сфальсифицированное  изображение [реального]  обвинительного заключения, оно  должно  служить  подтверждением  того, что Джордж Сорос был арестован в США «за вмешательство в выборы». Фактически  же,  обвинения  были  предъявлены шести гражданам России за кибератаки  [ на  систему голосования] .

Полная история

Веб-сайт, имеющий опыт распространения дезинформации, является источником фальшивой истории о том, что Джордж Сорос, богатый финансист прогрессивных организаций, был «арестован» в Филадельфии за «вмешательство в выборы».

Такого ареста не было.

«Джордж Сорос арестован в Филадельфии за вмешательство в выборы - судья приказал закрыть СМИ», - говорится в заголовке Your News Wire.

Но статья от 23 ноября, которая, по данным аналитики CrowdTangle, за первый день собрала около 5000 репостов на Facebook, в поддержку своего  ложного утверждения  использует сфабрикованное изображение федерального обвинительного заключения.

«Джордж Сорос был арестован и в настоящее время содержится под стражей в федеральной тюрьме в Филадельфии», - говорится в сообщении. «Согласно недавно раскрытому обвинительному акту, зарегистрированному  в Западном округе Пенсильвании, Соросу было предъявлено обвинение в ряде серьезных преступлений, связанных с выборами в США».

Обратный поиск  изображения предполагаемого обвинительного заключения привели нас к истории о  громком  обвинении  в  кибератаках шести граждан России.

Министерство юстиции США объявило об этом обвинительном заключении 19 октября, в   нем  утверждалось, что российские разведчики пытались, среди прочего, вмешаться  в  выборы во Франции и подорвать усилия «по  привлечению  России к ответственности за использование нервно-паралитического агента военного  назначения».

В материале  Your News Wire изображение обвинительного заключения было отредактировано  таким  образом, чтобы убрать имена российских граждан и  вставить вместо них  имя  Сороса,  якобы  обвиняемого в заговоре, мошенничестве с использованием  средств электронной  коммуникации и других преступлениях. (Читатели могут сравнить поддельное изображение с реальным обвинительным заключением.)

В лживой истории также утверждается, что «ФБР заявило, что обвинительный акт, вероятно, будет обновлен, чтобы отразить обвинения во вмешательстве в выборы в связи с голосованием  по  системе “Доминион”, как только будет раскрыт весь масштаб операций Сороса. В настоящее время Сороса допрашивает ФБР». ( Системы голосования Dominion были предметом теорий заговора после выборов 3 ноября.)

Сорос является давней мишенью для дезинформации .


Editor’s note: FactCheck.org is one of several organizations working with Facebook to debunk misinformation shared on social media.

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