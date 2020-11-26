Рубрика: "Бред сивой кобылы"

Rusmonitor 23.11.2020

Екатерина Тихонова – одна из возможных кандидатур на «пост» преемника Владимира Путина. Такую версию озвучил известный российский политолог и критик режима Валерий Соловей в эфире «Радио Свобода».

На просьбу модератора программы огласить список кандидатов в преемники Соловей сказал, что полностью назвать всех лиц, входящих в него он не может, но дал понять, что в него входит дочь Путина Екатерина. В частности Соловей, отвечая на прямой вопрос журналиста с просьбой назвать имена преемников, напомнил о том, как Путин, который никогда не публично не упоминает своих дочерей выразился, говоря о них как «этих женщинах». По словам экс-профессора МГИМО, уволенного за свою политическую позицию если одна из «этих женщин» – Екатерина Тихонова, станет членом Госсовета, это будет намеком на то, что Путин внес свою дочь в шорт-лист кандидатов в преемники.

При этом мэра Москвы Сергея Собянина в шорт-листе нет. По словам Соловья, он выпал из него из-за своей излишней активности в период первой волны коронавирусной эпидемии в Москве. Так, как по мнению путинского окружения и самого диктатора – Собянин вел себя слишком «по-президентски». Политолог утверждает, что судьба градоначальника после этого висела на волоске. Из списка преемников выпал и нынешний глава Минобороны Сергей Шойгу. Во-первых, по словам Соловья, его не любит ни население ни силовики. Во-вторых путинская элита опасается, что под его началом начнется новый передел собственности.

Несмотря на то, что экс-премьер Медведев, на сегодняшний день мало кем в стране воспринимается всерьез – именно он является одним из наиболее вероятных сменщиков Путина, входящих в шорт-лист. При этом кандидатура Кудрина рассматривается на должность будущего премьер-министра.

На вопрос о трех-четырех влиятельных группировках, которые сейчас борются за власть в России, политолог ответил, что в числе них есть гражданские лица, есть силовики, но все они согласны с тем, что необходимо гарантировать плавную передачу власти. Они лишь расходятся во мнении, кто является лучшей кандидатурой. Группировка «штатских» сперва хотела бы видеть в качестве будущего преемника Михаила Мишустина, но Путин дал им понять, что этого не будет никогда. Поэтому они сейчас (или какая-то их часть) поставили на Медведева. Силовики пока не уверены в своем выборе. Они согласны, по крайней мере, некоторые из них, что Медведев и его можно будет контролировать.

Интересна роль, которая по словам Соловья отведена и Игорю Сечину, которого сегодня многие считают вторым человеком в стране. Соловей предполагает, что он будет «контролером или регентом при слабом президенте». Для этого Сечин войдет в правительство и станет вице-премьером, курирующим силовиков», – рассказал Соловей, о возможных полномочиях Игоря Сечина в будущей России, какой она видится глазами представителей кремлевской ОПГ.

Напомним, что пресловутое «преемничество» – это абсолютно незаконная и антиконституционная процедура – фактически захват власти в стране.

25.11.2020

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Игорь Эйдман

25.11.2020

Сын ЧеКа, лорд полка Калигулла, как известно, ввел коня в Сенат, а Борис Джонсон – троянского коня ФСБ в палату лордов. Лет тридцать-сорок назад Лебедев-старший в качестве младшего офицера ПГУ КГБ просиживал штаны в скромном кабинетике советского посольства в Лондоне и экономил суточные, варя с помощью кипятильника супы из китайской тушёнки. А теперь его отпрыск будет сидеть здесь в палате лордов под именем какого-то опереточного барона Сибирского, пожизненного пэра, сэра и прочая, и прочая... Бывших чекистов не бывает. Из мафии российских спецслужб выход один – через Полоний с Новичком. Литвиненко и Скрипаль не дадут соврать. Как и полагается в мафии, здесь ценятся семейные традиции. Престарелые КГБэшные Доны Карлеоне передают свое мастерство детям. Лебедев-младший принадлежит к влиятельному чекистскому клану. Он не только сын, но и важнейшая инвестиция своего отца. Не приходится сомневаться, что Лебедев-старший передал отпрыску не только средства для скупки «заводов, газет, пароходов», но и свой главный капитал - связи со всемогущей Конторой. Так что гордых британцев можно поздравить – в их палате лордов появился практически открытый информатор российских спецслужб. Можно ли было представить, чтобы сын какого-нибудь Судоплатова или Питовранова проник в британский парламент? Да его на порог туда бы не пустили. Сейчас пришли другие время. Чекисты нащупали слабое место западных элит – трепетное отношение к большим деньгам, даже чужим. Наследники аскета Дзержинского стали миллионерами, социально близкими для мировой финансовой олигархии. И используют это обстоятельство на все сто процентов, внедряясь в правящий класс, разлагая и коррумпируя его. Совершенно не случайно, что главным лоббистом чекистской династии Лебедевых стал инициатор Брекзита Борис Джонсон. Думаю, мы еще многое узнаем о попытках российских спецслужб развалить Евросоюз с помощью некоторых алчных и недальновидных западных «элитариев».

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