Русскоязычные СМИ Украины

Андерс Аслунд

Американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council

19 ноября

Будучи приближенными к Кремлю и спецслужбам, российские олигархи получили монополию в определенных странах, так же, как английская корона баловала каперов в 17−18 веках

При президенте Владимире Путине Россия превратилась в клептократическую страну. Как следствие, внешняя политика Москвы стала более агрессивной. Путин поручил большую ее часть российскому бизнесу, позволив Кремлю извлечь выгоду из их предпринимательской изобретательности, сэкономить деньги и правдоподобно отрицать все обвинения.

В последнее время Путин попросил конкретных бизнесменов взять на себя инициативу в определенных странах. В 2014 году убежденный приверженец православия Константин Малофеев руководил частной сепаратистской деятельностью на востоке Украины, за что США наложили на него санкции. «Шеф-повар» Путина Евгений Пригожин руководит собственной частной военной кампанией в Сирии, Ливии и других странах Африки. В 2019 году Соединенные Штаты наложили на него санкции за руководство Санкт-Петербургским агентством интернет-исследований, которое вмешивалось в выборы в США в 2016 году. Олег Дерипаска, который в 2018 году попал под санкции США за близость к Кремлю, похоже, контролирует политику России в Черногории и Армении. Игорь Сечин из Роснефти руководит российской политикой в Венесуэле. Грузией правит чрезвычайно богатый российско-грузинский олигарх Бидзина Иванишвили. В Греции человек Кремля — родившийся в СССР Иван Саввидис.

Эти бизнесмены, выжившие в непростом российском бизнес-климате, любят риск. Будучи приближенными к Кремлю и российским спецслужбам, они получили монополию в определенных странах, точно так же, как английская корона баловала своих каперов в 17−18 веках. Грабя чужие земли, они довольно бессистемно строили Британскую империю.

Доклад Мюллера свидетельствует о том, что Путин лично подстрекал ведущих российских бизнесменов к вмешательству в политику США. Петр Авен, миллиардер, возглавляющий Альфа-Банк, крупнейший частный коммерческий банк России, рассказал, что «ежеквартально встречался с Путиным … и понимал, что любые предложения или критические замечания, высказанные Путиным во время этих встреч, были неявными директивами, и что для Авена были бы последствия, если бы он не довел дело до конца». Путин попросил его установить контакты с новой администрацией Трампа. Авен не был обвинен ни в каком правонарушении.

Дерипаска поддерживал тесные связи с Кремлем, и бывший руководитель кампании Дональда Трампа Пол Манафорт начал работать на него в 2005 году. Заместитель Манафорта Рик Гейтс объяснил ФБР: «Дерипаска использовал Манафорта для назначения дружественных политических чиновников в странах, где Дерипаска имел деловые интересы. Компания Манафорта заработала на Дерипаске десятки миллионов долларов, а Дерипаска также одолжил миллионы долларов».

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, суверенного инвестиционного фонда, имеет незаурядный опыт работы в США (Stanford BA, Harvard MBA, McKinsey и Goldman Sachs). Похоже, он является наводчиком Путина по деловой элите США. Он наладил контакты с новой администрацией Трампа посредством встреч с представителями Трампа Джорджем Надером и Эриком Принсом.

Путин ограничил свободу не только простых россиян, но и олигархов. Чем богаче они становятся, тем более послушными должны быть Кремлю, потому что им есть что терять. Российские бизнесмены, которые раньше казались независимыми, теперь вынуждены служить Кремлю за границей или терять собственность в России.

Запад должен противостоять этой угрозе, исходящей от Кремля. Первая защита — это персональные санкции, запрещающие преступникам въезжать, и замораживание активов, но они эффективны только в том случае, если они действительно применяются. Западу необходимо отказаться от практики «золотых паспортов», продажи видов на жительство и гражданства богатым людям без лишних вопросов. В этой нездоровой практике лидирует Кипр.

Примечательно, что огромные суммы теневых доходов России хранятся на Западе, потому что в России это небезопасно. Российский частный капитал за рубежом оцениваются примерно в $1 трлн. Традиционно он проходит через серию офшорных гаваней, попадая в анонимные компании на двух основных рынках — в США и Великобритании. Это два основных западных финансовых рынка, которые являются емкими и допускают анонимную собственность.

Лучшая защита Запада от российской подрывной деятельности — это требование полной прозрачности, раскрывающей все теневые доходы. Пятая директива Европейского союза о борьбе с отмыванием денег от июня 2018 года поручила всем государствам-членам создать публичные реестры основных конечных бенефициарных владельцев активов.

В Соединенных Штатах Закон о корпоративной прозрачности может быть принят в декабре как поправка к «обязательному» законопроекту об обороне. Если так будет, это предоставит сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США право знать основных конечных бенефициарных владельцев всех компаний.

Как утверждали Филип Зеликов и его соавторы в журнале Foreign Affairs, коррупция стала инструментом национальной стратегии, а «коррупция, использованная в качестве оружия, стала важной формой политической войны».

Перевод НВ

Джо Байден и Владимир Путин "РИА Новости"

Дмитрий Тренин Московский центр Карнеги 25.11.2020

Реальный Байден далек от образа, созданного в российских СМИ, – немощного старика, который станет лишь номинальным главой государства. На самом деле он прожженный профессионал с огромным внешнеполитическим опытом, хорошим стратегическим мышлением и готовностью действовать максимально жестко. А помогать ему в этом будет команда амбициозных помощников, стремящихся оставить след в истории США и всего мира

Оригинал на сайте Московского центра Карнеги

В 2011 году Байден сказал, что посмотрел Путину в глаза, но не увидел там души. Ответ Путина был: "Мы понимаем друг друга". Теперь, когда Байден стал 46-м президентом США, а Путин сможет оставаться в Кремле до 2036 года благодаря поправкам к Конституции, их отношения рискуют оказаться самыми холодными за всю историю контактов между лидерами России и США.

В России внешнеполитическую линию Байдена часто сравнивают с подходом Барака Обамы. И действительно, многие из тех, кто сейчас получит посты в Госдепартаменте, Совете национальной безопасности, Министерстве обороны и представительстве США при ООН, работали при Обаме. Однако сам Байден – человек, намного более искушенный в вопросах внешней политики, чем его бывший начальник.

Байдену 78 лет, и в отличие от Обамы холодную войну он видел своими глазами, а не читал о ней в книжках. Он стал сенатором в 1972 году, а впервые посетил Москву в 1979-м, когда был подписан злополучный договор СНВ-2. Он приехал сюда снова десять лет спустя, сразу после подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – того самого, из которого Трамп вывел США в прошлом году.

В российских соцсетях широко разошлась фотография, где Байден жмет руку Громыко. Она прекрасно иллюстрирует главное различие между Байденом и Обамой в подходах к России: для Байдена нынешнее противостояние с Москвой – постскриптум к холодной войне, который, как и саму войну, США должны выиграть.

Разумеется, Байден не ставит знак равенства между Россией и Советским Союзом. Сенатор с начала 70-х годов, многолетний глава сенатского Комитета по международным делам, вице-президент в течение двух президентских сроков Обамы – Байден активно участвует в мировой политике уже почти полвека. Хотя основного конкурента США он видит в Китае, главной угрозой он называет все-таки Россию.

Байден говорит, что Россия – в глубоком упадке, вымирает, полностью зависит от цен на нефть, да и вообще это второразрядная держава под управлением коррумпированных кагэбэшников, которая не способна конкурировать с Западом. Он считает, что Москва пытается ослабить Запад изнутри, подорвать единство НАТО, Евросоюза и либеральный миропорядок в целом. Россия для него агрессивная, реваншистская сила, которая выносит противостояние с США за пределы бывшего СССР и все активнее сближается с Китаем.

Вместе с тем Байден не считает, что предпринятая в конце холодной войны попытка интегрировать Россию в возглавляемую США международную систему была ошибкой. Затея провалилась совсем не из-за расширения НАТО на Восток – тут Байден не собирается потакать тому, что считает российской паранойей. Скорее причина провала, с его точки зрения, была в том, что власть в России оказалась в руках силовиков.

Однако надежд на лучшее Байден не теряет. Может, Путина и не получилось свергнуть в стиле "арабской весны" 2011–2012 годов, но в будущем могут открыться новые возможности. Поэтому Байден считает, что Россию нельзя загонять в угол: во-первых, тогда она станет слишком опасной для США, а во-вторых, потому, что Путин удерживает власть только благодаря национализму и антиамериканским настроениям. Когда-нибудь Россия одумается, откажется от путинской политики и поймет, что не сможет развиваться без сотрудничества с Западом.

Все это позволяет судить о будущей политике Байдена на российском направлении. Скорее всего, он наладит координацию в работе различных американских ведомств в отношении России, развернет наступление против Москвы в киберпространстве, займется укреплением отношений с союзниками и партнерами США и будет оказывать давление на Россию, принуждая ее платить высокую цену за каждый проступок.

Что же до противостояния между двумя странами, то Байден будет трактовать его как конфликт не между США и Россией, а между проворовавшимся российским режимом и народом. Америка в этом конфликте будет поддерживать российское "подпольное гражданское общество". Так что при Байдене стоит ждать новых разоблачительных публикаций о коррупции среди российского руководства, которые должны дискредитировать Кремль в глазах простых граждан.

Помимо расширения российско-американского противостояния за счет вопросов демократии и прав человека, Байден может также активизировать присутствие США на постсоветском пространстве. При Обаме он курировал Украину, а в последние месяцы жестко критиковал Россию за поддержку Лукашенко и действия в Нагорном Карабахе. Теперь, когда он стал президентом, можно не сомневаться, что между США и Россией добавится напряжения и на постсоветском пространстве.

Победа Байдена, скорее всего, добавит единства в политике НАТО. В последние несколько месяцев позиция Европы по России ужесточилась, сблизившись с американской. Германия превратилась из адвоката в главного критика России в Евросоюзе и инициирует новые санкции. Возможно, Байден предоставит немцам возможность самим решать судьбу "Северного потока – 2", чтобы преодолеть созданный Трампом разлад между Вашингтоном и Берлином. Однако беспокойство Вашингтона по поводу зависимости ЕС от российских энергоносителей никуда не денется. Американский Конгресс все жестче противодействует любым энергетическим проектам Москвы в Европе, поэтому более вероятно, что Байден продолжит, вслед за Трампом, давить на Германию, чтобы та отказалась от "Северного потока – 2".

Байден может продолжить политику Трампа и в том, что касается разработки и последующего развертывания в Европе американских ракет средней дальности, которые будут нацелены на российские командные пункты и стратегические объекты. Байден выступает за сохранение системы контроля над вооружениями, в том числе за продление договора СНВ-3, но переговоры он предпочитает вести с позиции силы, поэтому вполне может пойти на развертывание американских ракет недалеко от российских границ. Если при Байдене США начнут переговоры с Россией по вопросам стратегической стабильности, то они могут оказаться одними из самых жестких за всю историю вопроса.

Укрепление отношений с Европой может сопровождаться мини-разрядкой с Китаем – Пекин тоже к ней стремится. И первое, и второе усилит геополитическое давление на Россию, что еще больше сократит ей пространство для маневра. Все эти элементы станут для администрации Байдена частью более широкой стратегии, в которой Россия будет присутствовать, хотя и не на ведущих ролях. Конечная цель Белого дома, по-видимому, – подорвать сопротивление путинского режима, разрушить квазиальянс Москвы с Пекином и вернуть Россию в положение придатка Запада.

Реальный Байден далек от образа, созданного ему в российских СМИ, – немощный старик, который станет лишь номинальным главой государства. На самом деле он прожженный профессионал с огромным внешнеполитическим опытом, хорошим стратегическим мышлением и готовностью действовать максимально жестко. А помогать ему в этом будет команда амбициозных и энергичных помощников, стремящихся оставить след в истории США и всего мира.

Президентский срок Байдена истекает тогда же, когда и нынешний срок Путина, – в 2024 году. За эти годы российскому президенту предстоит решить, будет ли он баллотироваться еще раз, а до этого многое успеет произойти. Так что это хорошо, что в Кремле понимают, с кем придется иметь дело.

25 ноября 2020

"Пока Европа барахтается, пытаясь побороть COVID-19, Иран, Турция и Россия продвигают свои пешки с целью вырвать великое евразийское пространство из-под американского господства", - пишет Ксавье Рофер, криминолог, профессор географии и геополитики в Университете Париж-Сорбонна, на страницах Atlantico.fr

"На большом Ближнем Востоке между Ираном и Ливией, в "зоне основных интересов", которая беспокоит великих стратегов, аналитики с конца 2018 года описывают глобальную стратегическую революцию, нарушающую многовековой баланс сил. Это революция, спровоцированная иранскими и российскими военизированными формированиями; иногда также турецкими", - говорится в статье.

"У истоков этой стратегической революции стоят два игрока мирового уровня, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган; делая вид, что они противостоят друг другу, на самом деле они играют сообща; так происходит все чаще и чаще после неудавшегося путча летом 2016 года, который заставил Эрдогана пересмотреть свою стратегию выживания и контрнаступления. Этот негласный сговор действует в Ливии, Судане и, в том числе, на Аравийском полуострове", - считает автор публикации.

"С конца 2018 года эксперты прогнозировали создание трех российских военных баз на иранском берегу Персидского залива. Фактически, с 18 октября 2020 года и отмены ООН эмбарго на продажу оружия Ирану, судя по всему, по образу и подобию своих баз в Сирии (Хмеймим, Латакия) ВМФ России откроет три крупных объекта в Чахабаре, Бендер-Аббасе и Бандар-э-Бушере, в Персидском и Оманском заливах. Защита окружающего морского и воздушного пространства обеспечат ракетные комплексы С-400 и "Бастион"; плюс обладающие лучшими тактико-техническими данными станции радиоэлектронной борьбы "Красуха-4", - пишет Рофер.

"Несколько слов о станции радиоэлектронной борьбы, в эффективности которой мы убедились во время столкновения русских и украинцев после того, как Москва снова заняла Крым. В ноябре 2018 года два украинских катера и буксир, следовавшие из Одессы в Мариуполь в Азовском море, странным образом прибыли в российские территориальные воды, где спецназовцам оставалось их только захватить. При помощи "Красухи" украинские корабли ввела в заблуждение их собственная система GPS - и даже их компасы! - утверждает автор публикации. - После этого нападение на Иран (как на Ирак в 2003 году) или даже его бомбардировка станут настолько дорогостоящими в военном отношении, что Тегеран фактически превратится в неприступное убежище, не считая ядерного удара. Летом 2020 года один лишь запуск подобного русского маневра бросил Эмираты, Бахрейн и т. д. в объятия Израиля. Привязка России к "теплым морям" была геополитической мечтой царей и Сталина: Путин ее осуществил", - полагает Рофер.

"То же самое происходит в отношении стратегически важного Судана: с 2018 года Эрдоган и Путин сближаются с суданским диктатором Омаром аль-Баширом - здесь тоже действовали частные российские ополчения. Для двойного охвата в Порт-Судане на берегу Красного моря планируется разместить крупную российскую военную базу. Здесь тоже речь идет о береговой обороне... на основе ракет класса "земля-воздух" и станций радиоэлектронной борьбы. Как говорится в военной записке , "взаимодополняемость этих систем вооружений предотвратит доступ в этот район", - указывает эксперт.

"Наконец, нам также известно, что в этой зоне с конца 2018 года боевые пловцы и военно-морские войска, в частности, российские и иранские, тренируются вместе", - дополняет автор.

"Перед лицом стратегической задачи планетарного масштаба, направленной на вырывание большого евразийского пространства из-под власти США, Брюссель барахтается, пытаясь побороть COVID-19, а французские СМИ исследуют психологию женоубийцы Жонатана Даваля (на днях Жонатан Даваль был приговорен к 25 годам за то, что убил свою жену Алексию и сжег ее тело)", - резюмирует Ксавье Рофер.

25 ноября 2020

Разница между американцами и русскими заключается в том, что американцы не могут себе и представить, что худшее когда-либо произойдет, в то время как русские точно знают, что так и будет. Эту копеечную мудрость в незабвенном телесериале донес до вымышленного мафиози Тони Сопрано бандит-иммигрант из Восточной Европы.

"Это стоит держать в уме на фоне того, как Владимир Путин, продержавшийся в Кремле 20 лет с помощью таких, как у Тони Сопрано, хитрости и силы, готовится пересидеть и переиграть еще одного президента США", - утверждает на страницах The Times обозреватель Роджер Бойес.

"Когда московские аналитики сообщили Путину, что Джо Байден по сути будет Бараком Обамой - 2, сердце его наверняка ёкнуло. В свои 68 лет Путин, который живет один в безмикробном пространстве подмосковной виллы, защищенной от Covid-19 толстым пластиковым туннелем, орошающим посетителей дезинфицирующим средством, не кажется готовым к новой великодержавной борьбе. Российский лидер и Обама недолюбливали друг друга; он может уклоняться от схватки, необходимой для соперничества в еще одном цикле американо-российского противостояния", - считает обозреватель.

"В недавно вышедших в свет мемуарах Обама сравнивает Путин с жуликом из маленького городка, изображает его как " непримечательного, невысокого и плотного, имеющего телосложение борца", посмеивается над его голым торсом как над эксгибиционизмом подростка в Instagram. Если президентство Байдена будет повторением времен Обамы, Путин может просто отступить в свою раковину. Только если Байден примет некоторые из деловых подходов, использованных Дональдом Трампом, возможно, еще будут заключены сделки", - говорится в статье.

"Следует ли Путину уйти или остаться? Когда хворающий Борис Ельцин передавал ему власть, это делалось при том понимании, что он оградит семью Ельцина от судебных исков или мести. Он выполнил обещание. Путин хочет более твердых гарантий. Что, если настроенный против истеблишмента и коррупции рупор вроде Алексея Навального найдет способ обойти его на выборах? Закулисных сделок не будет",- уверен Бойес, указывая на одобренный на прошлой неделе закон, предоставляющий бывшим президентам и их семьям иммунитет от расследования или судебного преследования.

"Путин - человек-перестраховщик. С одной стороны, он устроил все так, чтобы иметь возможность продолжать править до конца своей жизни. Но он также поддержал законы, позволяющие ему уйти в отставку и не бояться, что в дверь его пенсионного дворца постучат. Это дает ему если не душевное спокойствие - маловероятно, что он, как и Тони Сопрано, обретет его - то, по крайней мере, некоторое пространство для маневра, если появятся соперники", - пишет он.

"Все сводится к вопросу о том, есть ли у Путина все еще воля к власти, - размышляет Роджер Бойес. - В прошлом всегда были крупные проекты, такие как Зимние Олимпийские игры в Сочи, или экзистенциальные угрозы (опасность того, что Украина может склониться в сторону Запада, за пределы московской орбиты), которые распаляли его. В настоящий момент, однако, его на некоторое время возбуждает погоня за "лучшей в мире" вакциной против Covid-19, одна из его дочерей делает прививку, он убеждает сделать то же самое некоторых олигархов, подталкивает Венгрию попробовать вакцину, а затем его внимание отвлекается. Сам он прививки не делал".

"Его сфера сокращается", - пишет автор, напоминая про заключенный при посредничестве Москвы мир между Арменией и Азербайджаном: "Путин сделал из этого конфликта лишь единственный мрачный вывод: страны на границе с Россией, которые уступают народной власти и демократизируют свои правительства, становятся уязвимыми для нападений со стороны соседей". Также Бойес указывает на Молдавию и на Белоруссию.

"Кажется, что Россия отступает повсюду. Приватизация космического пространства означает, что космонавтов к месту назначения доставляют западные компании, а российскими технологиями не пользуются. Экономика обрушивается не только из-за пандемии, но и из-за падения цен на нефть", - добавляет он.

"По-прежнему энергичный лидер приложил бы усилия, чтобы найти себя в новом качестве - к примеру, составить планы реформирования школьной системы, чтобы сократить зияющий социальный разрыв, выявленный Covid-19; найти путь обратно к людям. Вместо этого Путин, прикованный к телевидению, ведет суб-трамповское существование, ожидая возможности просиять снова. Вскоре россияне придут к выводу, что система Путина потерпела неудачу, что этот человек и его маска стали неразличимы", - заключает автор публикации.

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ 2020,

В МИД Украины говорят, что задержанный в Индонезии украинский блогер Михаил Орешников "не оформил юридически выход из гражданства Российской Федерации".

Источник: ответ МИД на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Дело Михаила Орешникова находится на особом контроле посольства Украины в Индонезии и Министерства иностранных дел Украины.

Согласно информации посольства Украины в Индонезии, 6 ноября 2020 года в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г.Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ задержали Михаила Орешникова. Согласно предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. По информации МИД, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации".

Детали: Отмечается, что в настоящее время задержанный находится в Главном управлении полиции Джакарты и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

23 ноября посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии и сообщил о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям.

Дипломатическое учреждение Украины также направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Индонезии.

Украинский консул посетил Михаила Орешникова в месте содержания. Отмечается, что при его содействии, задержанный провел телефонные разговоры с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. По данным МИД, жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья задержанный не высказывал.

Почему это важно: Россия часто использует наличие гражданства РФ или как в случае с крымчанином Олегом Сенцовым - принудительное гражданство - для преследования неугодных государству-агрессору граждан.

Что предшествовало: Журналист Андрей Цаплиенко сообщил о задержании в Индонезии гражданина Украины Михаила Орешникова, которого хотят выдать Российской Федерации.

Михаил Орешников был учасником российской националистической организации "Реструкт". Эмигрировал в Украину в 2014 году.

Как писало "Громадське", в России на него завели уголовное дело за нападение на полицейских во время одной из его акций в поддержку Украины. В июле 2014 года Орешников перешел государственную границу между Россией и Украиной, и попросил о политическом убежище.

В статусе беженца ему в итоге отказали, но, по его словам, благодаря поддержке батальона "Азов", в который он вступил, ему удалось получить вид на жительство, а затем — гражданство Украины.

Валентина Романенко, УП

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