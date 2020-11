архив



дата публикации 26.11.20 04:49 скаут: Игорь Львович США Русскоязычные СМИ США Российские торговцы влиянием набирают новую аудиторию 25 ноября 2020 После четырех лет предупреждений и подготовки президентские выборы 2020 года не повторились в 2016 году, когда сотрудники спецслужб пришли к выводу, что Россия вмешалась, используя комбинацию кибератак и операций влияния. Но, по мнению нынешних и бывших сотрудников разведки США, а также аналитиков, на этом хорошие новости заканчиваются. Они предупреждают, что русские были заняты закладыванием основы для будущего успеха. Вместо того, чтобы полагаться на фермы троллей и фальшивые аккаунты в социальных сетях, чтобы попытаться повлиять на мысли и мнения американских избирателей, они предупреждают, что разносчики влияния Кремля вместо этого обрели новую точку опоры, утвердившись как часть экосистемы новостей и социальных сетей США. снискать расположение ультраправой и левой аудитории в США. «Многие из этих кампаний привлекают миллионы людей», — сказала «Голосу Америки» Эванна Ху, генеральный директор Omelas. «Они довольно хорошо умеют вызывать определенные настроения, отрицательные или положительные настроения в аудитории своими сообщениями». Omelas, вашингтонская фирма, которая отслеживает онлайн-экстремизм для оборонных подрядчиков, изучала российский контент на 11 платформах социальных сетей и в сотнях RSS-каналов на разных языках, собрав 1,2 миллиона сообщений за 90-дневный период, предшествующий выборам 3 ноября. Выяснилось, что наиболее плодотворными российскими СМИ являются государственные СМИ, такие как RT, Sputnik, ТАСС и Известия ТВ. ФАЙЛ — Президент России Владимир Путин на экране видоискателя камеры в студии российского телеканала RT в Москве, Россия, 11 июня 2013 года. «Мы смотрим только на активные реакции или действия, поэтому вам нужно физически нажать на что-то или ретвитнуть это», — сказал Ху, признав, что оценка миллионов взаимодействий все еще «довольно приблизительна». Кроме того, Омелас определил, что только около 20% сообщений, создаваемых российской пропагандистской машиной и машиной влияния, написаны на английском языке. Сорок процентов контента на русском языке, остальная часть выходит на испанском, арабском, турецком и нескольких других языках. СМИ, пользующиеся поддержкой России Официальные лица США неохотно говорят публично о влиянии этих усилий на американских граждан, отчасти потому, что нет простого способа измерить эффект. Например, после выборов 2016 года сотрудники разведки неоднократно заявляли, что, хотя они смогли воспрепятствовать усилиям России, направленным на то чтобы избиратели отдали предпочтение тогдашнему кандидату Дональду Трампу, они не могли сказать, проголосовали ли в результате какие-либо американцы иначе. Тем не менее, несколько официальных лиц, разговаривавших с «Голосом Америки» на условиях анонимности, учитывая деликатность предмета, заявили, что маловероятно, что Россия продолжит тратить деньги на эти медиа-проекты, если операции по влиянию не приносят результатов. В отчете Центра глобального взаимодействия Госдепартамента за август 2020 года, хотя и не приводится цифра, делается вывод, что Москва «вкладывает огромные средства в свои каналы пропаганды, свои разведывательные службы и своих доверенных лиц». Сотрудники службы безопасности на выборах в США также неоднократно выражали озабоченность по поводу усилий России по закреплению за собой места в экосистеме новостей и социальных сетей. «Я говорю вам прямо, если это исходит от чего-то связанного с Кремлем, например RT, Sputnik или Ruptly, поставьте это под сомнение, и информацию и намерения"— заявил Кристофер Кребс, бывший директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, на саммите по кибербезопасности в сентябре. «Что они пытаются заставить вас сделать? Скорее всего, это что-то нехорошее". ФАЙЛ — Главный отдел новостей российского Sputnik в Москве, 27 апреля 2018 года. Высокопоставленные представители CISA снова обратились к средствам массовой информации, поддерживаемым Россией, во время брифинга для журналистов в день выборов (3 ноября), умоляя американцев относиться к любой информации, поступающей из источников, связанных с Россией, с «изрядной долей скептицизма». Расплата за дезинформацию В некоторой степени неоднократные предупреждения о поддерживаемых Россией СМИ, таких как RT и Sputnik, окупились, по крайней мере, когда дело доходит до президентских выборов в этом месяце. «Они (RT и Sputnik) не являются важными источниками ни в одном из проведенных нами анализов ложных сообщений о мошенничестве на выборах», — сказала «Голосу Америки» Кейт Старберд, профессор Вашингтонского университета и ведущий исследователь Партнерства за честность выборов. «Иногда они усиливают дезинформацию, которая уже распространяется», — добавила она. «Но они обычно опаздывают и редко меняют траекторию распространения дезинформации». Однако некоторые сотрудники разведки и исследователи предупреждают, что на данный момент этого вполне может быть достаточно. «Вы все видите, как люди делятся своим (русским) контентом в Америке», — сказал Клинт Уоттс, бывший специальный агент ФБР, который годами изучает российские действия по дезинформации. «Досягаемость российских новостей в США … экспоненциально выше, чем в других странах. Так что они могут увидеть отдачу от этого». RedFish Чтобы помочь увеличить эту отдачу и избежать ярлыков, которые идентифицируют контент как русский, такие агентства, как RT и Sputnik, также начали продвигать контент через учетные записи в социальных сетях некоторых из своих самых популярных хостов, добавил Уоттс, сотрудник Альянса за обеспечение демократии. Кроме того, есть канал Redfish в Instagram, который, по словам Уоттса, позволил России получить «значительную поддержку». «Они подвергли мощно подхватили протесты Джорджа Флойда, и теперь вы видите, что американцы регулярно делятся миллионами и миллионами сообщений», — сказал Уоттс «Голосу Америки». «Они резко повысили свой авторитет, особенно среди левых политических сил в Соединенных Штатах и ​​афроамериканцев, которые, как я убежден, понятия не имеют, что Redfish — это русская организация». Ультраправый призыв Россия также находит способы найти отклик у крайне правых. Согласно августовскому отчету Global Engagement Center, российские прокси-сайты, такие как канадский веб-сайт Global Research или российский фонд стратегической культуры, распространяют теории заговора на такие темы, как коронавирус. Такие исследователи, как Уоттс, говорят, что иногда пропаганда попадает на крайне правые сайты, такие как ZeroHedge или The Duran, где снова усиливается. Другой исследователь предупредил, что усилия России также находят отклик у крайне правых теоретиков заговора, некоторые из которых будут брать пропаганду с прокси-сайтов или более основных источников, таких как RT. «Все эти аккаунты, основанные на Q (Anon), им нравятся русские материалы», — сказал исследователь «Голосу Америки» на условиях анонимности, учитывая конфиденциальность работы. В мейнстрим Не все российские пропагандистские усилия направляются на периферию американской политики. Некоторые из рассказов повсюду и повторяются достаточно часто, что их становится трудно игнорировать. «Таким образом, они могут привлечь кого-нибудь из крайне правых или крайне левых американцев, чтобы они подхватили эту историю, а затем, в конечном итоге, получают снежный ком, который популярен у мейнстрима… так, в некотором смысле, они сотрудничают с американскими СМИ», — сказал генеральный директор Omelas Ху. В других случаях российские торговцы влиянием оказывались в центре внимания своих авторов.

Donald J. Trump @realDonaldTrump We have great support on the Election Hoax! This claim about election fraud is disputed Wayne Dupree Media, LLC @WayneDupreeShow GOP mega donors vow to primary all RINOS who are refusing to stand by President Trump right now https://bit.ly/36YcD7s 8:35 AM · 20 нояб. 2020 г. 159,3 тыс. Об этом твитят 50,3 тыс. чел.

Например, 20 ноября президент США Трамп неоднократно ретвитнул Уэйна Дюпри, который регулярно пишет статьи для RT. Несколькими днями ранее в обзоре RT Дюпри раскритиковал то, что он назвал «мошенническим и наглым поведением этих демократов с целью подорвать честность выборов». «Они все потерпят разгромное поражение, как и главные новостные сети, которые пытались «промыть мозги» американскому народу», — добавил Дюпри. «Вся система выходит из строя, ребята. Приготовься." Ряд исследователей и представители контрразведки США говорят, что этот инцидент стал уже слишком привычным. В июне официальные лица и законодатели США предупредили, что RT целенаправленно ухаживает за откровенными людьми, местными полицейскими США и профсоюзами, пытаясь использовать их реакцию на протесты, охватившие страну, для дальнейшего разжигания напряженности. «Они знают, что им больше ничего не нужно делать», — заявил в октябре Hearst Television директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина. «Сейчас они берут информацию граждан США, и распространяют её», — сказал он. «Будь то теоретики заговора или обычные люди, располагающие неверной информацией, они постоянно распространяют и усиливают её». Район Сан-Франциско, где проживают русскоязычные пенсионеры, голосовал за Трампа Nov 24, 2020 Один район Сан-Франциско поддержал переизбрание президента Дональда Трампа больше, чем любой другой. Этим районом является Гилмор, где проживает рекордное количество русскоязычных пенсионеров. Как сообщил изданию SF Gate живущий в Сан-Франциско дизайнер и художник Георгий Аваков, причиной гигантского перевеса голосов в пользу кандидата от Республиканской партии может быть одноквартирный комплекс El Bethel Arms. Дом с низким доходом, состоящий из 255 квартир, который занимает большую часть района, является домом для значительной части пожилых людей из бывшего СССР. Большинство из них, по словам Авакова, – украинские, белорусские и среднеазиатские евреи – и они очень политически настроены намного правее. «Впервые я столкнулся с подобным консерватизмом среди своих товарищей-иммигрантов в местных русскоязычных газетах, – говорит Аваков. «Это дико, как параллельная идеологическая вселенная внутри Сан-Франциско. – но вне зоны видимости, потому что все на русском». Постсоветское отвращение к чему-либо, что называется социалистическим, является одной из возможных причин его существенной поддержки в этом сообществе, наряду с твердой поддержкой Трампом Израиля, пишет местное издание. Среди членов своей семьи Аваков видел, насколько заманчивыми могут быть расистские призывы, закодированные в риторике закона и порядка, иногда с кажущимися неразрешимыми противоречиями. «Что меня больше всего сбивало с толку, так это то, что один и тот же человек мог одновременно испытывать презрение к Путину и очень сильное восхищение Трампом», – говорит Аваков. Евреям-иммигрантам из бывшего СССР, которые поддерживают Дональда Трампа Когда этот репортер SF Gate посетил участок 7512 в Филлморе, они не увидели никаких надписей на кириллице и только подслушали прерывистые славянские разговоры на тротуаре. Никто из входивших или выходивших из El Bethel Arms не хотел говорить по этому поводу, большинство из них ссылались на свой плохой английский. Все были в масках, что никогда не помогает разговаривать на втором языке. По информации издания SF Gate, в 2016 году, несмотря на то, что поддержка Дональда Трампа в Сан-Франциско была выражена однозначными цифрами, за него проголосовалo около 37 688 человек. Главный юрист Трампа финансирует связанных с Путиным религиозных лоббистов в России Nov 25, 2020 Две организации, openDemocracy и Mother Jones, провели совместное расследование, результаты которого показали, что главный юрист Трампа финансирует связанных с Путиным религиозных лоббистов в России. Речь идет об адвокате Джее Секулоу (Jay Sekulow), чья организация пожертвовала 3,3 миллиона долларов российской евангелической организации, тесно связанной с Кремлем. Джей Секулоу – главный адвокат Американского центра закона и правосудия (The American Center for Law and Justice (ACLJ), руководил защитой Трампа от импичмента в качестве одного из поверенных. Ежегодно Американский центр закона и правосудия отправляет сотни тысяч долларов в свой Славянский центр права и справедливости (Slavic Center of Law and Justice (SCLJ) в Москве. Организацией руководит Владимир Ряховский, активист-евангелист, российский юрист, который также входит в путинский совет по правам человека, а также в финансируемую Путиным российскую комиссию по жалобам прессы. Согласно финансовым документам Джея Секулоу, деньги, отправленные российскому отделению, предназначены для обеспечения “судебных и юридических услуг, связанных с религиозными свободами и правами человека в России”. Более подробная информация о том, как именно были потрачены эти деньги, не раскрывается. Ни Славянский центр права и справедливости в Москве, ни Американский центр закона и правосудия не ответил на запросы openDemocracy о том, как именно деньги из США были потрачены в России. Как сообщает openDemocracy, группы Секулоу, как и он сам, придерживаются христианского фундаменталистского взгляда на права человека. Так, например, Славянский правовой центр в Москве выразил поддержку закона Путина о запрете пропаганды гомосексуализма, поддержал закон, криминализирующий ​"кощунственную" деятельность (в ответ на акцию группы Pussy riot в Храме Христа Спасителя), а также "распространение такой информации в Интернете". До того, как Секулоу стал защищать Трампа, он был ведущим собственного радиошоу и частым гостем в консервативных СМИ.