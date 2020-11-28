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24 ноября 2020

«Великий камень» запросил у Франсабанка 2,5 млн долларов. Кредит понадобился «для рефинансирования средств, затраченных совместной компанией на строительство типовых производственных корпусов».

Фото: sb.by

При этом согласно данным Белстата о работе резидентов индустриального парка в январе-сентябре 2020 года их совокупный чистый убыток увеличился до 45,6 млн рублей.

Всего в «Великом камне» было зарегистрировано 65 резидентов. Между тем, когда в 2015 году начиналось его строительство, заявлялось, что «Великий камень» станет крупнейшим индустриальным парком в Европе и самым крупным проектом Китая за рубежом. А его выручка будет исчисляться миллиардами долларов.

UDF.BY поинтересовался у экспертов: почему этот мегапроект никак не станет успешным?

«Китайцы – люди прагматичные»

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF.BY отметил, что надежд на успешную работу «Великого камня» питать не стоит.

«Этот мегапроект на бумаге является своеобразными белорусскими Нью-Васюками. Белорусам обещают китайский золотой дождь, зазывая инвесторов налоговыми льготами, но, на мой взгляд, это чистейшей воды инвестиционная профанация. Проект не может заработать в условиях токсичного инвестиционного климата в Беларуси, когда и внутренние аналитики, и международные рейтинговые организации указывают на грубейшие нарушения базовых принципов экономического развития в стране. Создать оазис здесь вряд ли невозможно», – сказал Романчук.

По его мнению, последние события в стране ставят крест на любой масштабной инвестиционной идее в стране.

«Белорусские власти своими руками практически разрушили ПВТ, использовав грубую силу против людей интеллектуального творческого предпринимательского труда», – отметил Романчук.

По его мнению, в Китае хорошо понимают ситуацию в Беларуси.

«Китайцы – люди прагматичные. Они осознают, что в Беларуси они могут зарабатывать только на связанных кредитных линиях. Вообще же бизнес в Беларуси, получение прибыли для иностранцев возможно только при условии близких отношений с номенклатурой и силовыми начальниками, с руководством ЗАО “Беларусь”», – считает Романчук.

После президентских выборов и начала политического кризиса в Беларуси Россия поддержала действующие власти, выделив им кредит на 1,5 миллиарда долларов. Почему «китайские друзья» не поддерживают режим Лукашенко?

«Китайские власти прежде всего поддерживают своих бизнесменов. Для этого они используют аборигенов разных стран – африканских, белорусских, кыргызстанских. Китай и Беларусь в мировой экономике – игроки разных лиг. Никакой большой политики здесь со стороны Пекина нет, чисто бизнес. Если белорусские чиновники-регуляторы позволяют заработать на связанных кредитах в Беларуси– то почему нет? Китайцы это своеобразный тестировщик белорусской номенклатуры, которая оказывается гнилой, продажной и явно работающей не в национальных интересах», – полагает Романчук.

«В Пекине предпочитают не рисковать»

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии UDF.BY отметил, что отсутствие положительных финансовых показателей в «Великом камне» его в какой-то мере удивляет.

«Когда закладывали «Великий камень», было сказано много слов, что в нем будет много не то что китайских предприятий, а передовых китайских предприятий. Так как со временем выяснилось, что китайцы не всегда делятся современными технологиями. Достаточно вспомнить модернизацию цементных заводов, которые никак не могут выйти на прибыльную работу, и кредиты за них возвращает бюджет», – сказал Желиба.

Но у него есть версия почему работа резидентов в «Великом парке» пока не впечатляет.

«При создании новых предприятий нужно время, чтобы их «раскрутить», чтобы выйти после высоких административных расходов на точку безубыточности, объемы производства, когда себестоимость продукции снижается. Может быть, резидентам еще нужно время, чтобы нарастить выпуск своей продукции», – сказал Желиба.

Почему Пекин в отличие от Москвы не помогает официальному Минску кредитами при сложной экономической и политической ситуации?

«Здесь понятнее. Россия исходит не только из экономических соображений, но и политических. А Китай в первую очередь руководствуется экономическими соображениями. Если бы в Пекине видели, что обстановка нормализуется, они могли бы дать кредит, а так пока предпочитают следить за ситуацией и не рисковать. Очень осторожны в этом плане и в других странах», – отметил Желиба.

Павел ЯНУКОВИЧ

Павел Янукович, UDF.BY 25 ноября 2020

Фото: belgazprombank.by

Во вторник 24 ноября Александр Лукашенко после долгого перерыва озаботился судьбой «Белгазпромбанка», чьи менеджеры были арестованы и где власти ввели внешнее управление после выдвижения Виктора Бабарико в президенты.

В середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. И нам надо вместе сформировать руководство банка, поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать. Тем более что хозяева этого банка — очень богатые люди. Имеется в виду «Газпром» и так далее», — заявил Лукашенко.

После встречи с ним Надежда Ермакова сообщила, что основные акционеры «Белгазпромбанка» («Газпром» и «Газпромбанк») приступили к формированию нового состава правления белорусского филиала и продление работы временной администрации не планируется.

Ранее сообщалось, что после прихода силовиков «Газпром» оставил в «Белгазпромбанке» чуть более 1 млн долларов. Нацбанк Беларуси был вынужден был выделить кредит на 400 миллионов белорусских рублей, чтобы банк смог продолжить работу.

UDF.BY поинтересовался у экспертов: неужели Путин мог так спокойно отреагировать на произошедшее с российским банком и есть ли теперь у «Белгазпромбанка» будущее?

«События вокруг банка были оплеухой российским властям»

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что не доверяет словам руководителя страны.

Фото: belgazeta.by

«Допускаю, что чисто в финансовом плане белорусский филиал российского банка не очень важен для «Газпрома» и Путина. Но в любом случае события вокруг него были оплеухой российским властям. Она была нанесена тогда, когда Лукашенко считал, что главная опасность его власти исходит из Москвы», – сказал Марголин.

Сейчас руководителю Беларуси нужно как-то выходить из непростого положения.

«С одной стороны, Лукашенко не может отрицать факт разговора с Путиным на эту тему, т.к. у российского президента есть Песков, который это дело не замолчит. С другой стороны Лукашенко же не будет признаваться, что Путин кричал на него. Естественно ему хочется, чтобы все выглядело как вежливая просьба Путина: не будете ли вы так любезны вернуть на место сервиз, который украли», – считает Марголин.

По его мнению, теперь будущее «Белгазпромбанка» зависит от решения его акционеров и политической ситуации в Беларуси.

«Как акционеры деньги вывели из «Белгазпромбанка», так они могут их вернуть обратно. Думаю, это будет зависеть от разрешения политического кризиса в нашей стране. Если акционеры увидят, что власть не меняется, то, скорее всего, воздержатся от рефинансирования банка», – полагает Марголин.

По его мнению, в таком случае акционеры увидят большую угрозу нестабильности и непредвиденных рисков.

«Бизнес можно развивать, а можно свести к минимальному размеру, чтобы в нем просто теплилась жизнь – держать его в таком состоянии до более лучших времен. Возможно, «Газпром» так и поступит», – отметил Марголин.

«Если же власть в Беларуси сменится, то, конечно, иметь свой банк в среднеевропейской стране (только у Лукашенко Беларусь маленькая) будет выгодно. Тем более в стране, которая является важным экономическим партнером Российской Федерации и Газпрома», – добавил экономист.

«Лукашенко наломал дров, теперь не знает, что делать дальше»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии UDF.BY отметил, что Лукашенко пребывает в растерянности.

Фото: realt.by

«Думаю, Лукашенко сейчас не совсем понимает, зачем он вообще решил этот банк дернуть. То Бабарико у него был ставленником Кремля, то уже не ставленник. К тому же в «Белгазпромбанке» неожиданно оказалось три миллиона долларов денежек супруги замминистра финансов России. Очень неприятная ситуация, которая испортила отношения с россиянами», – сказал Заико.

По его мнению, белорусские власти не могут уловить дальнейших намерений российских акционеров банка.

«Лукашенко наломал дров, теперь не знает, что делать дальше. Интересно будет посмотреть, как белорусские власти будут выкручиваться», – считает Заико.

Есть ли будущее у «Белгазпромбанка»?

«Думаю, этот банк в Беларуси сейчас окажется никому не нужен. Для россиян это мелочь, а для белорусских властей будет слишком напряжно поддерживать его на плаву», – полагает Заико.

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