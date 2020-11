архив



дата публикации 28.11.20 05:11 скаут: Игорь Львович Украина Русскоязычные СМИ Украины Цена подрыва: сколько платит Россия своим агентам в Украине и Евросоюзе Так вышло, что в мире, особенно в цивилизованных западных странах, российской агентурой всерьез мало кто занимается. Этот пробел решили восполнить в Украине. В пятницу 20 ноября 2020 года, в конференц-зале Министерства юстиции Украины состоялось важнейшее мероприятие. Директор международной ассоциации «Институт национальной политики» Юрий Шулипа, прочел свою первую лекцию из серии лекций на тему: «Подрывная деятельность Российской Федерации, как основа 4-й мировой гибридной войны». По своему содержанию, лекция оказалась весьма насыщенной, важной и информативной для всех граждан Украины. Мероприятие прошло в ограниченном режиме. Его организатором стал явился Комитет защиты потерпевших от агрессии Российской Федерации при Министерстве юстиции Украины под руководством известного адвоката, руководителя влиятельной «Луганской правозащитной группы», кандидата юридических наук Наталии Целовальниченко. Видеозапись мероприятия размещена в открытом доступе. На мероприятии присутствовали лидеры российского сопротивления путинскому режиму, писатель публицист, политзаключенный путинской России Борис Стомахин и глава правления Международной ассоциации «Институт национальной политики» Иван Белецкий, представители власти, политических партий и общественных объединений Украины. Перед тем как начать лекцию, Юрий Шулипа обратился ко всем присутствующим со вступительным словом. Он сообщил о том, что в течение ближайших полутора-двух лет обстановка на постсоветском пространстве изменится до неузнаваемости, а в 2024 году русская цивилизация, равно как и в свое время советская – уйдет в анналы истории. При этом в процессе путинского транзита, откроется окно возможностей для реального государственного строительства Украины. Шулипа призвал присутствующих к началу подготовки к большому государственному строительству. Также Ю. Шулипа предложил ввести предмет «Подрывная деятельность Российской Федерации» в Украине и в других странах в академическую науку в качестве специальной юридической дисциплины. Россия – главная угроза цивилизованному миру Ни одна страна в мире не ведет такой масштабной, системной и скоординированной подрывной деятельности на территории иностранных государств, против их ценностей, суверенитета и территориальной целостности, как путинская Россия. Почти вся внешняя и международная политика России направлена на подрыв международного права, международной безопасности и политических систем западных стран. Об этом свидетельствует информация, содержащаяся в несекретных частях докладов контрразведывательных служб США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Чехии и Словакии. Вражеская деятельность российских разведывательных спецслужб СВР, ФСБ и ГУ ГШ ВС на территории США, Великобритании, стран и Украины, несет существенную угрозу территориальной целостности и политическому суверенитету этих стран. Степень угрозы государственной безопасности и другим ключевым интересам цивилизованных стран со стороны России, является наивысшей. В Украине действует крупнейшие по сравнению с другими странами, агентурные аппараты Кремля, легализованные в правовом и в политическом поле страны. Российские политические агенты влияния в Украине, постоянно и систематически осуществляют беспрецедентные попытки подрыва политического суверенитета и конституционного строя страны. Российская политическая и тайная агентура представляет наивысшую угрозу существования Украины как государства и геополитической реальности. В подтверждении своих доводов, Шулипа сослался на публикации начальника генштаба РФ Валерия Герасимова, в которых под понятием ассиметричные меры, подразумевается лишение государства его суверенитета за счет агентурно-подрывной деятельности. Служба безопасности Чехии в отчете о своей деятельности за 2019 год сообщила об угрозе начала третьей мировой войны. По мнению авторов документа, сейчас в мире идет первая стадия развития глобального конфликта. На этот счет Юрий Шулипа обратил внимание, что его оценки состояния войны совпадают с оценками представителей чешских спецслужб. Однако, разница лишь в названии этого события: чешские спецслужбы полагают, что мир находится на пороге третьей мировой войны, а я считаю, что четвертая мировая гибридная война уже происходит, это новый тип войны гибридного, смешанного типа и началась эта война с 20 февраля 2014 года с началом оккупации Крыма, — подытожил Шулипа. Так, например, несмотря на снижение обстрелов российскими оккупационными войсками со стороны линии обороны, позиций украинских войск, в тылу Украины наметилось усиление агентурно-подрывной деятельности России, особенно пики подрывов, пришлись на местные выборы и созданный российскими агентами влияния конституционный кризис в стране. Основываясь на своих расчетах Шулипа пришел к выводу о том, что эффективность агентурно-подрывной деятельности (АПД), как неотъемлемой части подрывной деятельности (ПД) составляет при условии ПД : 100 в соотношении ПД и АПД соответственно 25 : 75. Дестабилизация и дезинформация В ходе своего выступления, Юрий Шулипа обратил внимание на один немаловажный фактор. По степени угроз западным странам, на втором месте после России оказался Китай. Однако между деятельностью российских и китайских спецслужб существует разница. Если китайские спецслужбы, как это следует из докладов разведок западных стран, пытаются добыть информацию технологического характера о различных инновациях и технологиях, стараются создавать положительный имидж Китая, то их российские «коллеги» занимаются подрывной деятельностью против политического суверенитета западных стран, осуществляют в основном провокации и проводят дезинформационные кампании. Конечная цель подрывной деятельности Путина: ликвидация общественного и государственного строя западных стран либо так их ослабить, чтобы они оказались неспособными противостоять вооруженной агрессии рашизма (российского фашизма). Юрий Шулипа считает, что конечной целью Путина является создание сферы привилегированной зоны своего влияния в территориальном плане равной российской империи, а потенциальном — влиянию бывшего СССР. Юрий Шулипа вывел свою формулу оккупации применительно к Украине: «Совокупный потенциал влияния вражеских агентов-коллаборантов должен превысить влияние Конституции и законов Украины, представителей органов власти, а при этом центральная власть не в состоянии нейтрализовать подрывную деятельность на местах, чем откроет окно возможности для вражеской интервенции и установления режима оккупации». Россия щедрая душа на агентуру В частности, Юрий Шулипа привел шокирующие данные о финансировании представителями путинского режима агентурно-подрывной деятельности в Украине и странах Европейского Союза. За девять месяцев 2020 года, на поддержание агентурно-подрывной деятельности в Украине, из закрытой части секретных расходов российского бюджета было выделено для подрыва политического суверенитета и территориальной целостности Украины и содержания агентов вражеского влияния и осуществления различных спецопераций около 218 000 000 долларов США. Это сумма без учета содержания Россией временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. На содержание вражеских агентурных аппаратов в странах Европейского Союза, за тот же период в 9 месяцев, выделено около 184 000 000 долларов США. Столь высокие затраты на поддержку агентурного аппарата Украины, превышающие траты на подрывную деятельность во всех 28 странах Европейского Союза, Юрий Шулипа пояснил тем, что в отличие от стран ЕС, закрытие украинского вопроса для Путина имеет приоритетное значение. Вербовка по плану Юрий Шулипа отметил, что в России у каждого ведомства существуют свои планы по количественным показателям. Сотрудники СВР, ФСБ и ГУ ГШ ВС не должны снижать количество завербованных агентов по сравнению с прошедшим периодом. Поскольку количество завербованных лиц в качестве агентов, обеспечивает им получение дополнительных премий, продвижение по службе и одобрение со стороны их начальства. В противном случае, если сотрудники российских спецслужб не смогут формально показать своему начальству, что они больше завербовали агентов, чем за прошлый период, то они лишатся необходимых дополнительных благ. По причине искусственной раздутости агентурных аппаратов, значительно превышающих в численном соотношении, чем во времена СССР, с целью усиления агентурно-подрывного потенциала России за рубежом, 22 сентября 2020 года Путин внес в Госдуму РФ законопроект, разрешающий сотрудникам ФСБ и СВР иметь двойное гражданство для решения задач оперативно-служебной и розыскной деятельности. Сотрудниками ФСБ и СВР завербовано значительное количество людей в структурах власти и правоохранительных органов разных стран, в том числе и в Украине, численность завербованных лиц продолжает расти. Давно обсуждался вопрос о легализации агентов российских спецслужб в правовом поле России. Теперь уже легально, практически всем агентам российских спецслужб будут присваиваться специальные звания, выплачиваться зарплата и российская пенсия. Все как у кадровых сотрудников ФСБ и СВР, сообщил Юрий Шулипа. Виктория КИРИЛЛОВА, соискатель ученой степени PhD, ИМО КНУ им. Т. Шевченко, Киев Forbes: Армия США устроила "ракетный сюрприз" войскам России в Крыму 24.11.20 Американские военные наращивают возможности, которые позволят им наносить ракетный удар по российским силам на оккупированном украинском полуострове. Армия США отработала быстрое развертывание ракетных систем в Румынии / фото U.S. ARMY Сухопутные войска США провезли пару пусковых установок для ракет дальнего радиуса действия поближе к форпосту России в Черном море. В минувший вторник они запустили несколько ракет, а затем вернули пусковые установки на базу в Германии. Все произошло за считанные часы. Однодневная миссия новой артиллерийской бригады Сухопутных войск США, которая базируется в Европе, была подготовкой к высокотехнологичной войне. Об этом пишет Forbes. Также она была четким сигналом для Москвы. Сухопутные войска США в Европе восстановили свою огневую силу дальнего действия. И они хотят, что Россия об этом знала. Миссия, выполненная американскими военными 19 ноября, началась на военной базе Рамштайн в Германии. Солдаты 41 полевой артиллерийской бригады погрузили две Высокомобильные артиллерийские ракетные системы на колесной базе (HIMARS) на борт транспортного самолета Lockheed MC-130 ВВС США. Каждую из систем также сопровождали по три члена экипажа. Самолеты доставили ракетные системы HIMARS в Румынию. Там они были развернуты на румынском тренировочном полигоне, после чего были запущены ракеты в Черное море. Потом HIMARS своим ходом вернулись на аэродром, где их погрузили на борт Lockheed MC-130 и отправили обратно в Германию. Американские военные назвали миссию "Быстрой инфильтрацией HIMARS". Это ключевая способность для нового подхода сухопутных войск к тяжелой огневой силе. Вместо медленной доставки оружия с помощью железной дороги или автодорог, пусковые ракетные установки теперь быстро разворачивают в нужных местах с помощью воздушного транспорта. Это означает, что ракетные установки могут появиться почти в любой точке, где рядом есть аэродром. Скорость такого воздушного развертывания помогает создать проблемы для контрбатарейного огня противника. Ведь ему трудно взять на прицел ракетную установку, которая находится всего несколько часов рядом с его собственными силами. Миссия, проведенная на прошлой неделе, стала важным поворотным моментом для Сухопутных войск США в Европе. Эта ветвь американской армии десятилетиями не держала ракетные установки на европейских базах. Последняя такая система покинула континент в 2006 году. Ведь Пентагон отправил эти ресурсы на войны в Ираке и Афганистане. Вторжение России в украинский Крым в 2014 году изменило приоритеты Сухопутных войск США. Черное море быстро превращается в"российское озеро". С целью сдержать дальнейшую агрессию, Сухопутные войска США отправили 41-ю полевую артиллерийскую бригаду обратно в Германию в 2018 году. Сегодня бригада насчитывает 4 батареи, каждая из которых вооружена 9 пусковыми установками. По меньшей мере одна из них имеет системы HIMARS на колесной базе вместо более тяжелых гусеничных MLRS. 12-тонная система HIMARS несет шесть 270-миллиметровых ракет, которые преодолевают от 60 до 160 километров. Возможности 26-тонной MLRS вдвое больше. Однако, первая из систем имеет преимущество, которое кроются в ее достаточно легком весе. Ее можно транспортировать даже с помощью винтовых транспортных самолетов Lockheed C-130. 41-я полевая артиллерийская бригада год проходила подготовку в Германии, после чего ее отправили в Эстонию для участия в первых учениях. России это не понравилось. "Риторический вопрос: как бы отреагировали американцы на такие стрельбы наших войск у границ США?"- заявили в МИД РФ. "Русская критика учений показала, что наш восточный сосед следит за учениями очень пристально", - прокомментировал министр обороны Эстонии Юри Луйк. Быстрая отправка ракетных систем в Румынию на прошлой неделе может быть еще более провокационной. Особенно если вспомнить, что Сухопутные войска США разрабатывают новые ракеты для HIMARS и MLRS. Среди них противокорабельные ракеты, а также ракеты с радиусом действия до 500 километров. А от Румынии до побережья оккупированного Крыма всего 400 километров. Поэтому системы HIMARS, которые появляются в Румынии и так же быстро исчезают, - это серьезная угроза для российских сил.





В Германии провели масштабный рейд против украинских нелегальных заробитчан 26 ноября Немецкие правоохранители провели масштабный рейд против нелегалов / svz.de Полиция и таможенники Германии совместно осуществили 25 ноября масштабную специальную операцию по всей стране. Направлена она была против нелегального трудоустройства заробитчан (в основном – женщин из Украины) в частных домохозяйствах. Мероприятия в рамках операции против нелегалов в Германии были экстраординарными В течение дня – среды 25 ноября – более 1000 силовиков обыскали 130 частных жилищ и коммерческих помещений в 13 федеральных землях Германии, пишет DW. Соцвыплаты для украинцев в Италии в 2021: размер и условия получения В результате изъяли носители данных, документы, оружие, десятки тысяч евро наличности и килограмм золота.

А еще и на территории Польши местные правоохранители для помощи немецким взялись за 3 главных подозреваемых по этому же делу (ведь они – граждане Польши). В чем суть дела, по которому проводили спецоперацию 3 поляков и еще 71 человека на территории Германии подозревают в нелегальной перевозке иностранцев за деньги.

Этих иностранцев в дальнейшем незаконно трудоустраивали, а потом еще и отбирали их заработки.

Только налоговые убытки государства немцы оценили в 14 миллионов евро (расследовать дело начали 3 года назад). Какое отношение к делу имеют украинцы В 2017 году немецкие правоохранители обратили внимание на граждан Украины, которые в Германии находились якобы с туристической целью.

На самом деле эти люди без необходимых разрешений работали на компании, которые занимались частным уходом за людьми на дому.

Более того, работники из Украины не имели необходимой квалификации, чтобы оказывать услуги такого рода. В деле зафиксировано более 1400 случаев нелегального пребывания и трудоустройства в Германии. Причем почти всегда речь идет о женщинах из Украины: их вербовали польские фирмы в Украине, а затем почти за бесценок продавали их работу немецким заказчикам. Bild: У наемников Кремля в Ливии появились собственные ВВС 27.11.20 Американские военные выяснили, что российские силы в Ливии используют также бойцов из Сирии. У наемников "Вагнера" теперь есть свои ВВС / REUTERS В среду военные США раскрыли скандальные детали масштабной операции наемников России в охваченной гражданской войной Ливии. В отчете, который публикуют каждый квартал, Департамент обороны США сообщил, что в Ливии воюют до 4 тысяч наемников, которых контролирует Кремль. Все они участвуют в боях на стороне генерала-мятежника Халифа Хафтара. Об этом пишет Bild. Дословно в американском докладе указано, что в течение последнего квартала в Ливии "привлечены около 2 тысяч бойцов группы "Вагнер"". Кроме того, Россия отправила в африканскую страну около 2 тысяч бойцов из Сирии. "Приоритеты группы "Вагнер" в Ливии - это оборона города Сирт (расположен на линии фронта между враждующими сторонами, - Bild), авиабазы Аль-Джуфра и оборонительной линии между этими двумя пунктами", - говорится в отчете Пентагона. Издание отмечает, что документ раскрывает еще две важные детали о наемниках Кремля. Во-первых, в нем говорится о том, что режим Владимира Путина передал группе "Вагнер" 14 российских боевых самолетов "для поддержки Ливийской национальной армии", которую контролирует Хафтар. Боевые и транспортные самолеты "Вагнера" в Ливии / фото US Department of Defense "То есть, проще говоря, у российских наемников впервые появилась собственная военная авиация, с помощью которой они могут выполнять операции по поручению Кремля и Халифы Хафтара", - пишет издание. Во-вторых, в Пентагоне считают, что деятельность "Вангера" в Ливии финансирует не только Россия. Деньги могут также поступать от крупнейшего союзника ливийского мятежника, находящегося в Дубае. В американском документе об этом сказано так: "Финансирование деятельности группы, возможно, обеспечивают ОАЭ". Военный аналитик и эксперт по вопросам Ливии в Международном институте стратегических исследований Джозеф Демпси подчеркивает важность того, что силы Хафтара получили поддержку с воздуха. "Отправка по меньшей мере 12 истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 означает увеличение потенциала воздушных сил, которые поддерживают Хафтара", - считает Демпси. Он признает, что пока нет доказательств, которые бы указывали на непосредственное участие этих российских самолетов в боях. Также на Су-24 был нанесен флаг Ливии. Но эксперт сомневается, что экипажи этих истребителей ливийские. "Вероятнее всего, это члены ВВС России или кадры, которые недавно были уволены", - считает он. Bild добавляет, что это означает, что за штурвалом российских самолетов, которые выдают себя за ливийские, на самом деле сидят наемники "Вагнера".