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дата публикации 05.12.20 01:58
скаут: Игорь Львович;
   
 

Миллиардер: США прошли пик могущества, а Китай к нему только стремится

Китай стремится к пику экономического могущества и находится в начальной стадии формирования долгового пузыря. В США он уже лопнул, и Вашингтону ничего не остается, кроме как печатать деньги, отмечает инвестор-миллиардер Рэй Далио.

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   «Типичная схема большого цикла роста и упадка империй». Автор: Рэй Далио

Пик экономического могущества США остался позади, долговой пузырь лопнул, и впереди страну ждут потрясения и печатание денег, написал во вторник глава Bridgewater Associates ($138 млрд под управлением) инвестор-миллиардер Рэй Далио. По его словам, политики и простые граждане США готовы «перегрызть друг другу глотку», а социальная напряженность достигла невиданных за 71 год жизни инвестора уровней.

«Именно в такие периоды наблюдается ухудшение финансовых условий и ужесточение конфликта», - пишет миллиардер. - «Обычно такое время наступает после периодов безудержных расходов и роста долгов. Ему сопутствуют усиление социального расслоения и политические проблемы, а после него случаются революции и гражданские войны. В США наступил переломный момент, когда страна может скатиться из состояния управляемого внутреннего напряжения в революцию и/или гражданскую войну».

Рэй Далио нарисовал «типичную схему большого цикла роста и упадка империй» (см. график выше), из которой следует, что США скатываются вниз с вершины могущества, тогда как Китай к ней только стремится.

Похоже, что Китай осознает опасность избыточного стимулирования, на которое вынужден идти Вашингтон. В частности, политика США в этой области резко контрастирует с поведением Китая, официальные лица которого говорят о необходимости сворачивания стимулирования, отмечает макроэкономический комментатор Bloomberg Йе Ксие (но при этом периодически вливают в финансовую систему десятки миллиардов долларов — прим. ProFinance.ru).

Например, председатель Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Гуо Шукинг назвал рынок недвижимости страны огромным «серым носорогом» и указал на риски, которые создает надувающийся на нем пузырь. Кроме того, чиновник предложил усовершенствовать регулирование финансовых технологических гигантов, вроде компании Джека Ма Ant Group. По его словам, необходимо поместить эти компании под такой же регуляторный зонтик, под которым находятся традиционные банка. Подобные меры должны ограничить возможности таких компаний брать на себя избыточные финансовые риски.

Помимо этого Пекин допустил дефолт нескольких госкомпаний. Этим он дал понять, что не хочет превращать их в «зомби», а, напротив, стремится оздоровить финансовую систему страны.

Глава Банка Китая И Ган пообещал не допустить монетизации госдолга, а некоторые представители официального Пекина даже указали на то, что низкие ставки ведут к росту социального неравенства.

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