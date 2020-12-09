Путин выигрывает гибридную войну России против Америки

By DAVID R. SHEDD & IVANA STRADNER

December 9, 2020

Президент России Владимир Путин произносит свое ежегодное послание к нации, Москва, Россия, 15 января 2020 г. (Максим Шеметов / Reuters)

Пришло время ясного понимания мотивов Путина и целенаправленной политики по борьбе с российской агрессией.

Хотя обычные военные конфликты между крупными державами, наряду с формальным объявлением войны, кажется, вышли из моды, Россия в течение многих лет вела тихую «гибридную войну» против США. Цель президента России Владимира Путина: повлиять на американские умы.

Кристофер Кребс, недавно уволенный директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA), заявил после дня выборов, что «нет никаких доказательств того, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам голосовать или повлиять на подсчет голосов». Он упустил суть. Настоящая проблема не в том, что наши враги пытаются помешать американцам голосовать, хотя это, безусловно, вызывает беспокойство. Маловероятно что Путин будет радоваться победе любого кандидата в президенты, скорее он будет праздновать тот факт, что результаты выборов оспариваются во многих штатах, а судебные иски передаются судьям для разрешения.

Согласно данным 2016 года, попытки России фальсифицировать списки избирателей и способствовать мошенничеству на выборах нельзя сбрасывать со счетов. Но на президентских выборах 2020 года основной целью Путина не было ни навредить Байдену, ни помочь Трампу. Сегодня мы можем убедиться, что его главной целью было поляризовать страну и посеять недоверие и социальный хаос, чтобы подорвать доверие американцев друг к другу и к их демократическому процессу. Поляризованная, разобщенная Америка поможет Путину положить конец американскому доминированию в однополярном мире и восстановить Россию как глобальную державу . Российские оперативники использовали старые советские стратегии, чтобы использовать расовое разделение, расовые раздоры и отчуждение и разжечь протесты в США путем распространения дезинформации.о расовой несправедливости в Америке. Кремлю удалось проникнуть, например, как в группы белых националистов, так и в группы Black Lives Matter. Внутри таких групп Россия использует подстрекательскую риторику, заставляя многих республиканцев и демократов сомневаться в фундаментальной структуре своих демократических институтов и не доверять им.

Ответ Министерства юстиции и сотрудников правоохранительных органов США был узким по сфере применения; на данный момент это было введение санкций в отношении четырех известных российских агентов за их предполагаемые попытки вмешательства в выборы и обвинение сотрудника российской фабрики троллей, известной как «Агентство интернет-исследований», в «преступном сговоре с целью обмана США» (связанного с влиянием на выборы). Несмотря на эти случаи, Путин явно выигрывает гибридную войну России против США, потому что американцы не понимают, как ими манипулируют.

Одна из основных трудностей в противодействии злонамеренному российскому влиянию проистекает из расхождений в понимании гибридной войны. Россия считает гибридную войну формой конфликта, которая включает в себя стратегическое использование экономических, дипломатических операций и операций влияния, а также использование вооруженных сил и шпионажа. США, напротив, думают о гибридной войне как о действиях или тактике, которые использовались до обычной войны. В то время как США думают, что они справляются с предконфликтной агрессией, Россия уже считает себя в эпицентре стратегической битвы, замаскированной под конкурентную агрессию.

После выборов 2016 года американские спецслужбы неоднократно предупреждали об угрозах американским выборам со стороны иностранных государств, таких как Россия. Оценка разведывательного сообщества за 2017 год подчеркнула усилия иностранных государств, которые пытаются «изменить политику США, усилить разногласия. . . и подорвать доверие американского народа к демократическому процессу ». В 2018 году NBC News сообщил, что разведка США располагала серьезными доказательствами того, что ещё до выборов 2016 года поддерживаемые Россией оперативники успешно нацелились на системы регистрации избирателей во всех 50 штатах. Совсем недавно Билл Эванина, руководитель Национального центра контрразведки и безопасности, сообщил, что Россия использовала различные методы, чтобы «очернить бывшего вице-президента Байдена». ФБР и CISA также предупредили об иностранной кампании дезинформации перед недавними выборами, а американские спецслужбы указали на Россию, Китай и Иран как на главных виновников этих злонамеренных действий.

Вашингтону необходимо иметь ясное представление о проводимых Кремлем операциях гибридной войны, и он должен начать предвидеть намерения Путина и выявлять способы защиты уязвимых мест США. Кроме того, США необходимо противостоять кибератакам со стороны России и распространению фейковых новостей по всему миру . США должны предъявить России доказательства их злонамеренного поведения и значительно расширить обмен информацией с друзьями и союзниками. Это включает в себя тесное сотрудничество со Специальным комитетом ЕС по иностранному вмешательству и Европейской службой внешних действий, а также помощь в создании нового специализированного и скоординированного агентства по противодействию российской дезинформации. Бывший министр обороны Марк Эспер правильно заметил, что для победы в киберпространстве требуется наступательная стратегия.: США не должны уклоняться от использования своего наступательного кибернетического потенциала против России. Анализ затрат и выгод, похоже, указывает на то, что Кремль отступает - или оказывается разгромленным - когда Вашингтон оказывает сопротивление. Идеальным примером ответа США являются завуалированные кибератаки против интернет-исследовательского агентства России в 2018 году во время промежуточных выборов в США.

Однако наиболее значительный шаг, который может сделать Вашингтон, - это повысить уровень осведомленности международного сообщества о перманентном использовании Россией дезинформации для манипулирования открытыми обществами. Подлые действия Путина процветают в молчании, и нынешний приглушенный международный дискурс по этому поводу представляет собой победу Кремля. Если Россия считает такое вмешательство актом «гибридной войны» на своих собственных условиях, США поступят правильно, если они воспримут эти усилия с соразмерной энергией, публично заявив о российской дезинформации и приняв ответные меры, когда это возможно.

Дэвид Р. Шедд (DAVID R. SHEDD)- приглашенный научный сотрудник Института национальной безопасности и внешней политики Дэвиса в Heritage Foundation, а также бывший исполняющий обязанности директора разведывательного управления Министерства обороны США.

Ивана Стрэднер ( IVANA STRADNER)- научный сотрудник Американского института предпринимательства Джин Киркпатрик.

Мнения, выраженные в этой публикации, принадлежат авторам и не предполагают одобрения со стороны Управления директора национальной разведки, разведывательного сообщества или любого другого правительственного агентства США.

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