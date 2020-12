архив



опубликовано 09.12.20

"Russia’s battle for the Orthodox soul " Кипр - 29 ноября 2020 г. Битва России за Православие Раскол в Православии, со всеми его политическими и экономическими последствиями - это гораздо больше, чем просто религиозные разногласия, и Кипр оказался втянутым в этот водоворот. By Jonathan Gorvett - CM Correspondent November 29, 2020 Патриарх Кирилл во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Ново-Огарево под Москвой. November 20, 2020. Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS На прошлой неделе Кипр вновь обнаружил себя находящимся на переднем крае международных событий - хотя на этот раз это не имело ничего общего ни с морскими границами, ни с газопроводами, ни даже с Турцией. Как бы то ни было, остров очутился на передовой глобального фронта, протянувшегося от Парижа до Донбасса и прошедшего через Священный Синод Кипрской Церкви. «Откровенно говоря, - сказал Cyprus Mail профессор Василиос Макридес с факультета религиоведения Университета Эрфурта, - сейчас идет глобальная война между Русской православной церковью (РПЦ) и Вселенским патриархатом. В этой войне каждая церковь должна встать на чью-то сторону». Эта церковная война имеет не только религиозный аспект, но и важные политическое и экономическое измерения. В последнее время эти измерения приобрели огромное значение, так как в России президента Владимира Путина, РПЦ стала обладателем совершенно беспрецедентного статуса, а Россия Путина стремится расширить свое влияние во всем мире. Действительно, российское православие теперь является чем-то вроде официальной российской государственной идеологии с ее консервативными ценностями, закрепленными в конституции страны и ее стратегии национальной безопасности. В то же время, хотя это и может принести большие выгоды РПЦ и Кремлю, это также приводит к тому, что другие церкви оказываются втянутыми в политический и международный конфликт, без которого они вполне могли бы и обойтись. 'Мягкая сила' “Советскую” жизнь РПЦ можно разделить на несколько этапов. В 1930-е гг. она подверглась ужасающим гонениям, но во время Второй мировой войны возродилась как национальная, «патриотическая» церковь. Во время «холодной войны» она стала главным инструментом политики Кремля. По иронии судьбы, советский диктатор Иосиф Сталин - признанный атеист - инициировал все три этих итерации. Он также учредил важнейший для сегодняшней РПЦ орган - Отдел внешних церковных связей. Именно здесь у нынешнего лидера РПЦ Патриарха Кирилла “прорезались политические зубы” - он получил опыт, который дал ему твердое осознание международной силы и возможностей Церкви. Под его руководством отношения Церкви и Кремля приобрели беспрецедентно тесный характер. «После падения Восточного блока, - говорит Макридес, - русская Церковь пошла в рост, получила значительное развитие. Она также пытается стать не только внутренним, российским, но и глобальным игроком». РПЦ выиграла от государственной поддержки у себя дома, где Путин защищает ее консервативные, «традиционные семейные ценности» и националистические убеждения. Эти отношения теперь закреплены в таких документах, как Стратегия национальной безопасности России от 2015 года. В ней перечислены угрозы государственной и общественной безопасности России. «Во-первых, это угроза со стороны сотрудников [иностранных] спецслужб», - сказал Cyprus Mail доктор Люсьен Леустин из британского университета Астон . «Во-вторых, существует угроза со стороны экстремистских и террористических группировок. В-третьих, это попытки НПО и других лиц разрушить «традиционные российские религиозные и моральные ценности». Это важнее даже организованной преступности или стихийных бедствий». Так возникла «Византийская симфония», в которой государство и церковь во многом сходятся во мнениях в Москве. У церкви также появилась возможность расширить свое влияние за рубежом, поскольку Путин усилил присутствие России за пределами страны. Влияние РПЦ в ортодоксальном религиозном сообществе - около 300 миллионов человек по всему миру - приносит пользу Кремлю за счет распространения российской «мягкой силы». «В интересах президента России установить хорошие отношения с Церковью», - сказал Cyprus Mail профессор Виктор Рудометов, доцент кафедры социологии Кипрского университета . Гигантский Русский культурный центр в Париже, построенный в стиле русской церкви, является хорошо известным примером этой «синергии» РПЦ и Кремля. «Любой турист, идущий к Эйфелевой башне, должен пройти мимо центра, чтобы сначала получить представление о российской «мягкой силе» в действии», - говорит Макридес. РПЦ также вложила средства в восстановление церквей и монастырей, поврежденных или разрушенных в ходе сирийского конфликта, где российская военная мощь сыграла решающую роль в спасении режима президента Башара Асада. Этот конфликт также установил прочные отношения между РПЦ и Антиохийским Патриархатом - одной из самых древних ортодоксальных церквей - базирующейся в Дамаске. В Греции Путин тоже был частым гостем на Афоне, где несколько монастырей были бенефициарами инвестиций РПЦ. На Кипре РПЦ тоже построила новые церкви для растущего русского населения, а российская «мягкая сила» извлекает выгоду из тесных межправославных связей. Глобальный раскол Одной из самых драматических областей тесного сотрудничества РПЦ и Кремля в последнее время - и одной из самых противоречивых - была Украина. Аннексия Россией Крыма в 2014 году и поддержка пророссийских сепаратистов на востоке Украины привели к серьезному расколу украинского православия, которое находилось под юрисдикцией Москвы с 17 века. Украинская православная церковь (УПЦ) хотела положить конец этому российскому контролю, что и было достигнуто в 2018 году, когда Вселенский Патриархат в Стамбуле признал УПЦ независимой или автокефальной церковью. Однако в отместку РПЦ порвала все отношения со Вселенским Патриархатом и не признала УПЦ. «Ситуация на Украине вызвали бурные дебаты, в которых участвовали некоторые из самых влиятельных институтов Православия», - говорит Рудометов. «Очевидно, что это политический вопрос, которым пользуются РПЦ и украинские националисты. Вселенский Патриархат, признавший независимость УПЦ, поставил под удар все остальные церкви. Им пришлось выбирать чью-то сторону». До сих пор, в признании УПЦ, к Вселенскому патриархату присоединились только Греческая Церковь и Александрийский Патриархат, а теперь и Церковь Кипра. «Это поднимает еще один вопрос, - добавляет Макридес, - роль США во всем этом». Вашингтон поддерживал Вселенский Патриархат со времен холодной войны - отношения, подчеркнутые недавним визитом в Стамбул государственного секретаря Майка Помпео. «Он встречался с Патриархом, но не встречался с турецким правительством», - отмечает Рудометов. По словам Макридиса, «уже давно идет борьба за господство между преимущественно грекоязычным православным миром и славянским, в основном русским православным миром». Считая своей целью пресечение российского влияния, США решительно поддержали в этом «греческую» сторону. Между тем Москва пыталась ослабить влияние США, усиливая присутствие РПЦ в «греческой» сфере, а также подрывая влияние Вселенского Патриархата, который РПЦ теперь именует просто «Константинопольской церковью». Заседание Священного Синода на этой неделе на Кипре показало, что этот глобальный спор теперь стал предметом спора и здесь. Хотя известно, что архиепископ Хризостом II пользуется поддержкой Вселенского Патриархата, «многие епископы имеют тесные отношения с Россией», - говорит Макридес. «Хотя я не ожидаю увидеть раскол, - говорит он, - но мы будем вынуждены смотреть, как эти разные интересы проявляются сейчас, в эти трудные времена». В среду большинство членов Священного Синода (10 против семи) поддержали решение архиепископа признать Украинскую Церковь, но вряд ли это станет концом спора между двумя лагерями.

Jonathan Gorvett is the Cyprus Mail's regional correspondent