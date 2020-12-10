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дата публикации 10.12.20 18:51 скаут: Игорь Львович “Russian.china.org.cn ”,

"Перед сном не забываем о простых вещах, важных для здоровья" Китай - 09 декабря 2020 г. Китайская медицина советует...... Перед сном не забываем о простых вещах, важных для здоровья Международное радио Китая 2020-12-09 Научные исследования подтверждают тот факт, что здоровый и крепкий сон оказывает прямое влияние на продолжительность жизни человека. Перед сном рекомендуется делать хотя бы одно из несложных действий, о которых далее пойдет речь. Эти действия содействуют выведению токсинов и шлаков из организма и повышают качество сна, а крепкий сон является залогом здоровья и долголетия. Расчесывайте волосы перед сном. Согласно теории ТКМ, в голове соединяются кровеносные сосуды всего тела. Правильная стимуляция акупунктурных точек головы положительно воздействует на функции головного мозга, полезна для регулирования жизненных энергий в организме. Все это помогает человеку избавиться от болезней и сохранить здоровье.

Расчесывать волосы можно обычной расческой или просто рукой, причем, как длинные, так и короткие волосы. Двумя руками проведите от лба до затылка, запустив пальцы в копну волос. При этом можно мягкими движениями делать массаж кожи головы в течение 10 минут, это будет вообще здорово!



Потянитесь перед сном. Действительно, это самое простое, но очень эффективное упражнение перед сном, полезное для здоровья. Специалисты ТКМ утверждают, что потягивание – это естественное движение нашего тела, например, одновременно потягиваться и зевать помогает активизировать меридианы, содействовать циркуляции крови и энергии Ци, достичь баланса жизненных сил во внутренних органах. Это движение полезно и приятно одновременно.



Сделайте легкий массаж живота перед сном. Это способствует циркуляции крови и энергии Ци в животе и нижних конечностях, тем самым успокаивается печень и нормализуется дыхание, укрепляется функция селезенки и улучшается пищеварение в желудке, благоприятно влияет на почки и сердце. В какой-то мере поглаживание и массаж живота даже способствует снижению веса.

Наиболее эффективен массаж в позе лежа на спине. Руки сожмите в кулачки, и разминайте живот по направлению от центра груди вниз до пупка и далее вниз. Повторите 10-20 раз. Это движение требует умеренной силы. В местах, где чувствуются уплотнения, промните на несколько секунд дольше. Будьте осторожны, не давите сильно.



Полезно парить ноги перед сном. Ноги, т.е. нижние конечности, находятся дальше всего от сердца, и это влияет на обратный отток крови. Эту проблему легко решить просто попарив ноги перед сном в течение 15-20 минут. Это не только поможет снять усталость, но и повысит качества сна. Попарив ноги в теплой воде улучшится кровообращение, пропадет чувство холода в организме и активизируется метаболизм. Следует сказать, что температура воды не должна быть очень высокой, лучше не более 50 градусов. После того, как попарите ноги в теплой воде, не рекомендуем сразу ложиться спать, а советуем немного помассировать ступни, пока они горячие и мягкие, затем, для сохранения тепла, надеть носки, а завалиться спать уже когда температура тела вернется в нормальное состояние.

Перед сном полезно выпить стакан воды. Эта привычка поможет снизить вязкость крови и поддержать хорошую проходимость кровеносных сосудов. Более того, стакан теплой кипяченой воды перед сном помогает предотвратить образование тромбов в мозге и уменьшить риск внезапного сердечного приступа. статью прочитали: 23 человек Комментарии ﻿

