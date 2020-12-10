The Insider: Дочь Сергея Кириенко имеет французское гражданство

Опубликовано: 08/12/2020

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко V. Bondarev / RFI

RFI

Средняя дочь первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, Любовь Кириенко, получила французское гражданство. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает The Insider со ссылкой на «базу лиц с двойным гражданством».

О какой именно «базе» идет речь, The Insider не уточняет. Отмечается только, что Любовь Кириенко отчиталась перед ФМС о наличии французского паспорта. Как пишет издание, то, что фигурирующая в «базе» Любовь Кириенко является дочерью первого замглавы администрации президента, доказывают совпадающие дата рождения и номер российского паспорта. Сама Любовь Кириенко отказалась дать комментарий изданию.

На ее странице в Linkedin указано, что с 2010 по 2012 годы она училась в бизнес-школе ESCP Business School в Париже, а затем, с в 2013-214 гг., проходила стажировку во французском пиар-агентстве 14 septembre.

Сейчас 30-летняя Любовь Кириенко живет в России и работает в Агентстве стратегических инициатив. По сведениям The Insider, она возглавляет один из проектов агентства, за что получает зарплату в 2,3 млн рублей в год. Согласно выписке из Росреестра, ей принадлежит квартира в московском элитном жилом комплексе рыночной стоимостью около 50 млн рублей.

Отмечается, что Любовь Кириенко замужем за Андреем Угничем, который тоже учился в Париже, но как пишет The Insider, французского гражданства не имеет. С прошлого года ему принадлежит 20% компании, занимающейся утилизацией отходов в Тамбовской области с портфелем господрядов почти на 200 млн рублей. Другая фирма Угнича тоже работает в Тамбовской области, занимается вывозом мусора и тоже зарабатывает на господрядах.

С октября 2016 года Сергей Кириенко возглавил внутриполитический блок администрации Владимира Путина. Недавно он попал под санкции Евросоюза в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального и применением химического оружия. При Сергее Кириенко в руководителях АП России на государственных каналах продолжилась антизападная пропаганда, также был принят т.н. закон о «СМИ-иноагентах» и другие меры, призванные, по замыслу их инициаторов, ограничить западное влияние.

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