архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 11.12.20 01:38 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"The American Empire at Sunset " Глобальная сеть - 20 ноября 2020 г. Закат Американской Империи BRIAN MAHER NOVEMBER 20, 2020 Год 1991… Вопреки похвальбе г-на Хрущева за несколько десятилетий до того, Соединенные Штаты похоронили Советский Союз. Американские вооруженные силы только что, за считанные недели, разгромили четвертую по величине армию в мире - Ирак. Америка встала над миром, как новый колосс ... и затмила всех потенциальных соперников. Её армии распоряжались во всех четырёх сторонах света. Её флот был хозяином на морях и океанах. Как сказал бывший начальник штаба Сухопутных войск Индии: «Урок «Бури в пустыне» состоит в том, что - не сражайтесь с Соединенными Штатами без ядерного оружия». Это был Pax Americana … «конец истории». Американский капитализм, американская демократия представляли собой вершину цивилизации, ее зенит, ее совершенство. Но боги ревнивы. Они любят жестоко унизить смертного, переоценившего свои возможности. Гордыню они не терпят ... Худшее из всего, что русские когда-либо делали с Америкой Возможно, российский политолог Георгий Арбатов угадал их злые намерения в конце Советской власти ... Когда он усмехнулся и, с каким-то мурлыкающим удовольствием сказал, - «Мы собираемся сделать с вами самое худшее, что можем сделать». Что именно он имел ввиду? «Мы собираемся забрать у вас вашего врага». Мы боимся, что он был прав. Сверхдержаве нужен враг, как полицейскому нужны преступники ... как психиатру нужны безумцы ... как церкви нужен дьявол. В отсутствие врага она теряет направление. Свою энергию и решительность. Свою жизненную силу. Она барахтается, плывет по течению, без руля и без цели. Между мировыми войнами берсерк Уинстон Черчилль сетовал на «мягкие небеса мира», простирающиеся над Землей. Те же “мягкие небеса мира” нависли над Землей после окончания холодной войны. А теперь перенеситесь вперед на 30 лет ... после того, как наступила непогода ... после того, как боги проявили свою ироничную волю ... Изменившийся мир Америка предприняла еще один шаг в отношении Ирака - освободила его от его собственного правителя и представила его Томасу Джефферсону. Результат представляет собой, возможно, величайшую внешнеполитическую ошибку - даже большую, чем Вьетнам. И если Афганистан - кладбище империй… флаги опускаются до половины флагштока… и несущие гроб загружают Американскую Империю в катафалк. «У вас, американцев, есть часы», - говорит Талибан. «Но у нас есть время». И у них действительно есть время. Американцы - люди беспокойные, порывистые и импульсивные. Мы вечно находимся в прыжке, вечно ищем следующую возможность, постоянно заглядываем за следующий холм. То есть американцы - плохие империалисты. Нам просто не хватает терпения. Да, у нас есть часы. Но нет времени. Американские отцы-основатели изучали историю ... и знали подводные камни на пути Империи ... Уничтожение монстров за границей Америка «не ходит за границу в поисках монстров, которых нужно уничтожить», - сказал Адамс (Джон Куинси). Но наша, когда-то скромная Американская республика, в конце 19 века, вышла за охоту. Она нашла своего первого монстра в лице злобной Испании ... Американцы помнят “Мэн”. И забыли своего Адамса. И не помнят его с тех пор ... Америка воевала по всему миру, преследуя монстров во время Первой и Второй Мировых войн, Кореи, Вьетнама, Ирака (дважды) и Афганистана. После каждого очередного побежденного монстра на его место вставал другой. Гитлер сменил кайзера. Сталин Гитлера. Усама бен Ладен Сталина. Кто сменит Усаму бен Ладена, может быть, председатель Си? Мы не знаем. Но если не он, мы отважно нападем на другое чудовище. Всегда есть другое. И ещё одно. И ещё…. А как же американская демократия и капитализм - три десятилетия назад - предмет зависти всего мира? Триумф американской демократии В настоящее время, перед внимательно наблюдающим миром, американская демократия предстает во всем своем великолепии ... Американцы вцепились друг другу в глотки, Америка “красных” штатов против Америки “синих” штатов. Американские города стали сценами беспорядков, беспредела и хаоса. Статуи старых героев сброшены с постаментов. Основополагающие мифы нации вызывают презрение и насмешки. Миллионы и миллионы считают, что недавние президентские выборы были сфальсифицированы и украдены, злостно подтасованы и незаконны. Они правы? Или не правы? Мы отказываемся заходить в это болото. Мы не занимаем официальной позиции. Но если массы американских избирателей больше не доверяют избирательному процессу… то что это говорит об американской демократии? Это ли тот самый белоснежный город, сияющий на холме, мерцает в тумане? Это ли та самая модель, которой подражает мир? Не из-за неё ли американские солдаты сражались и умирали? Как американский патриот, в жилах которого течет самая что ни на есть красная кровь, я надеюсь, что это не так. И все же мы начинаем испытывать серьезные сомнения. Китай рискнул назвать американскую демократию «посмешищем». А ведь мало кто ценит объект насмешек. Долгий, затихающий рык американского капитализма Вирус превратил американский капитализм в печальную карикатуру. Но прокрутите календарь назад, до пандемии. На первый взгляд экономика казалась достаточно здоровой. Но если вы отколупнете краску… и заглянете под неё… вы обнаружите уничтоженные отрасли, застой, фиксированная заработная плата и фондовый рынок, зависимый от центрального банка. Вся система прогнила насквозь из-за неподъемного долга - около 80 триллионов долларов, всё это очень неустойчиво, но работает. Когда в американской экономике возникли проблемы? И почему? Наш Чарльз Хью Смит дает ответ: В общих чертах, эпоха после Второй мировой войны закончилась примерно в 1970 году. Законное процветание 1946-1970 годов было основано на дешевой нефти, контролируемой США, и гегемонии доллара США. Все остальное было просто украшением. Первородным грехом для защитников жестких денег был отказ Америки от золотого стандарта в 1971 году, но это был единственный способ сохранить гегемонию. Поддержание резервной валюты непросто, поскольку страна, выпускающая резервную валюту, должна снабжать мировую экономику достаточным количеством валюты, чтобы поддерживать торговлю и накапливать резервы центральных банков по всему миру. По мере роста мировой экономики единственный способ, которым США могли отправить достаточно долларов за границу, - это создать торговый дефицит, который в условиях золотого стандарта означал, что золотые резервы обнулялись, поскольку торговые партнеры, владеющие долларами, обменивали валюту на золото. Таким образом, выбор был следующим: отказаться от резервной валюты и гегемонии доллара США, подняв стоимость доллара до такой степени, что импорт рухнет, или признать, что гегемония больше не совместима с золотым стандартом. Решение было несложным: кто откажется от глобальной гегемонии и ради чего?… Элиты каннибализировали систему так тщательно, что, в конце концов, уже не осталось ничего чтобы можно было своровать, эксплуатировать или каннибализировать. Гиперцентрализованный глобальный контроль над деньгами исчерпал себя, поскольку дешевая нефть ушла, долги выросли до такой степени, что их уже невозможно выплатить, и единственное, что может предотвратить крах, - печатание денег, содержит в себе семена собственной кончины. Чарльз пишет печальные вещи. Тем не менее мы считаем, что в этом есть здравый смысл. Это грамотное вскрытие. «У империй собственная логика», - писали Билл Боннер и наш бесстрашный лидер Аддисон Виггин в Empire of Debt («Империи долга») и заключают словами: «Но то, что они кончают плохо, - это предрешено». Похоже на то. Но если Американская Империя кончит плохо, мы все же надеемся что это будет тихое “плохо”, а не на громкое “бум”. Тем временем боги наблюдают за разворачивающимся зрелищем… жуют попкорн… и ждут финала драмы когда исполнится воля Зевса. Regards, Brian Maher Managing Editor, The Daily Reckoning статью прочитали: 70 человек Комментарии