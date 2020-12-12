В ходе карабахской войны было уничтожено армянского оружия на 4,8 миллиарда долларов

Армянские силы начали разваливаться всего через 4 дня после начала боевых действий, свидетельствуют заявления высшего командования армии.

Ruslan Rehimov | 05.12.2020

BAKU, Azerbaijan

В ходе недавних боев за Нагорный Карабах было уничтожено оружия на сумму 4,8 миллиарда долларов. Оружия принадлежавшего Армении, которая пыталась удержать территорию, которую она оккупировала в течение почти 30 лет.

Ученые Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) подсчитали масштабы материальных потерь армянской армии в вооружении и технике во время 44-дневной войны.

Азербайджанская армия, начавшая 27 сентября операции по освобождению Нагорного Карабаха, также известного как Верхний Карабах, и прилегающих к нему провинций от армянской оккупации, спасла свои земли и нанесла болезненный удар по вооруженным силам Армении.

С первого дня операции азербайджанцы наносили интенсивные удары по армянским войскам как с земли, так и с воздуха.

Согласно заявлениям высшего руководства ВС Армении сделанным после подписания поддерживаемого Россией перемирия в прошлом месяце, уже после всего четырех дней боев премьер-министру Николу Пашиняну было доложено о том что стали очевидны признаки развала сил Еревана перед лицом атак азербайджанцев.

В период боев, наибольший урон армянской армии, которая построила свои оборонительные рубежи за толстыми бетонными стенами нанесли БПЛА турецкого производства, находившиеся на вооружении Азербайджана,

С прекращением огня, которое администрация Еревана вынуждена была подписать после продолжающегося продвижения Азербайджана, освобождавшего свои земли от оккупации, потери армянской армии стали еще более очевидными: армянское оружие превращенное в груды металлолома валялось на каждом шагу.

Отношения между двумя бывшими советскими республиками были напряженными с 1991 года, когда армянские военные оккупировали Нагорный Карабах, территорию, являющуюся признанной частью Азербайджана, и семь прилегающих к ней районов.

Когда 27 сентября вспыхнули новые столкновения, армянская армия начала нападения на мирных жителей и азербайджанские силы и нарушила несколько соглашений о прекращении огня заключенных в гуманитарных целях.

Во время конфликта Азербайджан освободил от армянской оккупации несколько городов и около 300 населенных пунктов и сел.

10 ноября, при посредничестве России, две страны подписали соглашение о прекращении боевых действий и работе над всеобъемлющим урегулированием.

Перемирие рассматривается как победа Азербайджана и поражение Армении, вооруженные силы которой, в соответствии с соглашением, выводятся с территории Карабаха.

статью прочитали: 32 человек