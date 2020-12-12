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опубликовано редакцией на Переводике 12.12.20 01:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В ходе карабахской войны было уничтожено армянского оружия на 4,8 миллиарда долларов

Армянские силы начали разваливаться  всего через 4 дня после начала боевых действий, свидетельствуют заявления высшего командования армии.

Ruslan Rehimov   |  05.12.2020

$4.8B worth of Armenian arms destroyed in Karabakh war

BAKU, Azerbaijan 

В ходе недавних боев за Нагорный Карабах было уничтожено оружия  на сумму 4,8 миллиарда долларов.  Оружия  принадлежавшего Армении, которая пыталась удержать территорию, которую она оккупировала в  течение  почти 30 лет.

Ученые Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) подсчитали масштабы материальных потерь армянской армии в вооружении и технике во время 44-дневной войны.

Азербайджанская армия, начавшая 27 сентября операции по освобождению Нагорного Карабаха, также известного как Верхний Карабах, и прилегающих к нему провинций от армянской оккупации, спасла свои земли и нанесла болезненный удар по вооруженным силам Армении.

С первого дня операции азербайджанцы наносили  интенсивные удары по армянским войскам как с  земли, так и с воздуха.

Согласно заявлениям высшего  руководства  ВС  Армении   сделанным  после подписания поддерживаемого Россией перемирия в прошлом месяце,   уже   после  всего  четырех дней  боев премьер-министру Николу Пашиняну  было доложено о  том  что    стали  очевидны  признаки  развала  сил Еревана  перед  лицом атак  азербайджанцев.

В период боев,  наибольший урон армянской армии, которая построила свои оборонительные рубежи за толстыми бетонными стенами  нанесли БПЛА турецкого производства, находившиеся на вооружении Азербайджана,

С прекращением огня, которое администрация Еревана  вынуждена  была подписать после продолжающегося продвижения Азербайджана, освобождавшего  свои  земли от оккупации, потери армянской армии стали  еще  более очевидными: армянское оружие превращенное  в груды металлолома  валялось  на  каждом  шагу.

Отношения между двумя бывшими советскими республиками были напряженными с 1991 года, когда армянские военные оккупировали Нагорный Карабах, территорию, являющуюся  признанной  частью Азербайджана, и семь прилегающих к  ней  районов.

Когда 27 сентября вспыхнули новые столкновения, армянская армия начала нападения на мирных жителей и азербайджанские силы и нарушила несколько соглашений о прекращении огня   заключенных  в гуманитарных целях.

Во время конфликта Азербайджан освободил от армянской оккупации несколько городов и около 300 населенных пунктов и сел.

10 ноября,  при посредничестве России, две страны подписали соглашение о прекращении боевых действий и работе над всеобъемлющим урегулированием.

Перемирие рассматривается как победа Азербайджана и поражение Армении, вооруженные силы которой, в соответствии с соглашением,  выводятся с  территории Карабаха.

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