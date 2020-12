архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 12.12.20 05:34 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “New York Post”,

"Russian bombshell booted from Vladimir Putin’s National Guard due to ‘envy’" США - 11 декабря 2020 г. Сногсшибательную красотку выпнули из Национальной гвардии Владимира Путина “из зависти” By Yaron Steinbuch December 11, 2020 Анна Храмцова East2West Сногсшибательная красотка, победившая в конкурсе красоты Национальной гвардии России, утверждает, что ее выгнали из внутренних войск диктатора Владимира Путина «из зависти», говорится в сообщении East2West News. По данным агентства, в прошлом году 32-летняя мать одного ребенка Анна Храмцова, обошла в ходе конкурса свыше 1000 соперниц и победила в нем. Недавно она была уволена из Национальной гвардии - внутренних войск Кремля, которые подчиняются непосредственно Путину - якобы за публикацию видео, показывающего внутреннюю часть помещения, где она работала, сообщает новостное медиа. Видео, показывающее процесс дезинфекции, было удалено, но Храмцова сказала, что, по ее мнению, другие показательные кадры и изображения, показывающие ее любовь к соревнованиям по фитнесу в бикини, могли вызвать ревность и привести к ее увольнению. «Меня уволили, потому что им это было нужно, я там пересеклась с кем-то», - сообщила радио «Говорит Москва» прапорщик, которая ранее утверждала, что стала жертвой «сексизма» в Гвардии, сообщает East2West News. Анна Храмцова East2West «Причина моего увольнения - пустяковая, съемка административного здания во время дезинфекции с целью поднять настроение», - сказала она, добавив, что даже в ее родном Екатеринбурге видео видел только «узкий круг людей». «После конкурса у меня появилось больше завистников, они узнали о моем хобби, моем спорте и решили выгнать меня со службы», - сказала она. «Теперь они это сделали». Храмцова намекнула, что подаст апелляцию, сказав: «В ближайшее время я решу, что делать дальше. Но я это так не оставлю». Анна Храмцова East2West Она рассказала новостному агентству E1, что ее победа в конкурсе на звание Мисс Национальной гвардии вызвала разногласия - многие женщины-военнослужащие «отшатнулись от меня». «Я очень горжусь этой победой. Кто-то меня поздравил, кто-то позавидовал. Коллеги-мужчины поздравляли, много писали, некоторые пытались встретиться со мной лично», - сказала она. «Такая волна популярности была очень приятной. Но многие сослуживцы даже перестали со мной здороваться», - сказала Храмцова, добавив, что, с тех пор как стало известно о ее соревнованиях по фитнесу в бикини, «коллеги почти не разговаривали со мной». Анна Храмцова East2West «Не знаю, почему они так резко на это отреагировали. На то что я выхожу на сцену в бикини - для некоторых это купальник, но для меня это сценический костюм и не более того», - продолжила она. «Видимо, они мне завидуют». После прошлогодней победы она описала, как столкнулась с «этими старыми шутками о блондинках на службе, но я их игнорирую - и просто служу стильно». Источник в Национальной гвардии (войска численностью 340 тысяч человек) сообщил газете «Комсомольская правда», что ее видео нарушило правила внутреннего распорядка. Анна Храмцова East2West «Храмцова показала внутренние, закрытые для посторонних, помещения войск Росгвардии. Это недопустимо », - сказал представитель. «Соблюдение условий службы обязательно для всего персонала и подразумевает личную ответственность сотрудника». Храмцова сказала, что она из семьи военнослужащих и правоохранителей - ее отец служит в армии и полиции уже 30 лет, а ее мать тоже носит форму. «Я горжусь тем, что продолжаю династию», - говорила она до того, как ее выгнали из Национальной гвардии. статью прочитали: 35 человек Комментарии