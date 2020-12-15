Народно-освободительная армия Китая использует "костюмы-экзоскелеты" на границе в Гималаях

Гонконг



Сообщается, что высокотехнологичный костюм "Железного человека" эффективен в таких миссиях, как доставка припасов, патрулирование и дежурство.

By DAVE MAKICHUK DECEMBER 12, 2020

После того как появились сообщения о том, что на границе Гималаев с Тибетом китайские военные используют технологию “экзоскелет”, источники заговорили о том что Китай разрабатывает технологию создания генетически модифицированных «суперсолдат», что США считают неэтичным. Credit: Handout.

Перенесемся мысленно на Гималайский фронт Китая.

Претензии и контр-претензии.

Помните сообщение о том, что Китай применил сверхсекретное микроволновое оружие против индийских войск на Ладакхской линии фактического контроля (ЛАК)?

А потом было сообщение, что индийские танки захватили все высоты в районе гималайской границы.

Высокопоставленные чиновники с обеих сторон отрицали всё и вся.

Единственное, что мы знаем точно, это то, что обе стороны замерзли, поскольку температура в регионе резко упала ниже нуля.

Теперь у нас есть новое сообщение - несколько странное, но тем не менее - о том, что пограничные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Нгари, Тибетский автономный регион на юго-западе Китая, недавно получили экзоскелет типа «Железный человек», который позволяет им более эффективно выполнять боевые задачи в суровых высокогорных условиях.

По данным Global Times, военного рупора Китая, костюм-экзоскелет эффективен в таких миссиях, как доставка грузов, патрулирование и дежурство.

Пограничные войска НОАК, дислоцированные в Нгари, который находится на высоте более 5000 метров над уровнем моря, начали использовать костюм-экзоскелет, который позволяет им нести груз припасов, общий вес которых примерно равен весу взрослого человека, избегая при этом риска травм поясницы или ног, - об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Согласно отчету CCTV, во время недавней миссии по доставке припасов, несколько солдат из подразделения Синьцзянского командования НОАК, несли еду и воду, причем каждый человек нес около 20 кг этих припасов в рюкзаках.

Вес рюкзака ложится на раму костюма-экзоскелета, а не на ноги солдата, сообщил CCTV один из солдат.

Пограничники НОАК в костюмах-экзоскелетах несут припасы во время миссии по доставке грузов в Нгари, Тибетский автономный район на юго-западе Китая, в 2020 году. Credit: Courtesy CCTV.

В сообщении CCTV не содержится ни названия, ни технических деталей костюма. Судя по кадрам видео, это, скорее всего, легкий экзоскелет без двигателя.

Такой костюм особенно полезен на больших высотах, сообщил Global Times военный эксперт на условиях анонимности.

Эксперт сказал, что на высоте, из-за нехватки кислорода груз кажется намного тяжелее своего реального веса, а человеческая выносливость также снижается, отметив, что костюм-экзоскелет может помочь его владельцу сэкономить энергию и защитить суставы.

Сообщается, что китайские войска испытывают сложности при адаптации к суровым условиям на большой высоте - в чем их индийские соперники не имеют проблем.

Такое направление развития может быть не так уж и удивительно.

На прошлой неделе американские эксперты заявили, что Китай предположительно работает над созданием класса суперсолдат обладающих улучшенным зрением и большой силой.

Джон Рэтклифф, директор национальной разведки Дональда Трампа, заявил, что китайское правительство проводит биологические опыты на своих солдатах, с целью доминировать на планете «в экономическом, военном и технологическом плане», сообщает британская Daily Star.

В статье для Wall Street Journal Рэтклифф сказал, что Китай использует инструмент редактирования генов CRISPR, чтобы модифицировать человеческие эмбрионы, с тем чтобы создать военнослужащих, способных сражаться энергичнее, дольше и эффективнее.

Это утверждение вызвало шок и недоверие, но теперь всё больше экспертов по разведке подтверждают, что это более чем возможно - и последствия могут быть самыми серьезными.

Корреспондент NBC по национальной безопасности Кен Диланян сказал в интервью, что «это не та вещь о которой Китай говорит публично».

Однако эта пугающая возможность вряд ли станет реальностью в ближайшее время, добавил Диланян.

«Я думаю, что мы очень далеки от этого, но сама идея о том, что Китай изучает эти вещи, довольно тревожна, потому что мы на Западе считаем это неэтичным.

«Рэтклифф обнародовал эту информацию, чтобы показать, что, по его мнению, Китай не остановится ни перед чем, чтобы стать доминирующей военной державой».

Однако Китай - не единственная страна, разрабатывающая экзоскелетные технологии.

Сэмюэл Бендетт, аналитик-исследователь, сказал Task and Purpose , что экзоскелеты будут использоваться в боевой логистике.

США уже несколько десятилетий экспериментируют с экзоскелетами с электроприводом.

В 2013 году Командование специальных операций США анонсировало тактический легкий штурмовой костюм-экзоскелет (TALOS).

Костюм имел бронезащиту и датчики; SOCOM признала в 2019 году, что он может дать оператору повышенную силу и выносливость, но не может отвечает изначально поставленным целям.

В октябре российская государственная оборонная корпорация Ростех опубликовала кадры нового боевого экзоскелета для штурмовых операций. Есть видео, на котором солдаты в экзоскелетах К-2 участвуют в операциях по разминированию в Сирии.

На этой неделе Popular Mechanics сообщил, что французская группа по военной биоэтике одобрила разработку солдат-киборгов для подразделений вооруженных сил.

Группа говорит, что французские вооруженные силы могут разрабатывать и вводить в строй технологические усовершенствования, чтобы сохранить «оперативное превосходство» французских вооруженных сил.

Комиссия дала разрешение французским военным на разработку и внедрение усовершенствований, которые, по данным CNN, улучшают «физические, когнитивные, и психологические способности» солдат.

Они также могут разрабатывать «медицинские препараты для предотвращения боли, стресса и усталости, а также вещества, которые улучшат психическую устойчивость, если солдат попадет в плен».

Однако разрешение имеет ограничения. Военные не могут использовать технологии, которые мешают основополагающей человечности солдат.

Солдаты должны сохранять свободу воли и иметь возможность выбирать уровень применяемой силы - например, бионическое усиление не может заставить солдата использовать смертоносную силу, когда несмертельная сила является очевидным выбором.

статью прочитали: 2 человек