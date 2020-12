архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.12.20 06:48 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Daily Mail”,

"Missile scare at US Air Force base in Germany after false alarm goes off telling crews to 'seek cover' from an aerial attack" Великобритания - 15 декабря 2020 г. «Атака с воздуха! Атака с воздуха! Всем - в укрытие!». Над Рамштайном взревели сирены воздушной тревоги Страх ракетного удара накрыл авиабазу ВВС США “Рамштайн” на юго-западе Германии после ложного сигнала тревоги, когда экипажам было приказано «искать укрытие» от воздушного нападения В субботу, на авиабазе ВВС США Рамштайн на юго-западе Германии была объявлена тревога.

Считается, что предупреждение о ракетном нападении было вызвано пуском российской межконтинентальной ракеты на Тихом океане.

Сообщается, что на базе включились сирены воздушной тревоги и прозвучало объявление: «Атака с воздуха! Атака с воздуха! Всем - в укрытие!».

В тот день Путин произвел учебные пуски четырех межконтинентальных баллистических ракет. By CHRIS JEWERS FOR MAILONLINE PUBLISHED: 15 December 2020 База ВВС США в Германии оказалась перед лицом угрозы ракетного удара после ложного сигнала тревоги, когда экипажам было приказано «искать укрытие» от воздушного нападения. Официальные лица и отчеты говорят, что позже было установлено, что предупреждение о воздушном нападении на авиабазе Рамштайн на юго-западе Германии, которая находится между Франкфуртом и французской границей, было вызвано учениями [российских стратегических сил]. Неясно, какое именно военное событие вызвало тревогу, спровоцировавшую панику в субботу, но в тот же день российское Министерство обороны «объявило , что одна из его атомных подводных лодок провела тестовые пуски четырех межконтинентальных баллистических ракет через всю страну. Согласно заявлению из Москвы, учебные пуски были произведены из района в Тихом океане для поражения целей на северо-западе России. На снимке: флаги США и Германии развеваются возле авиабазы ​​Рамштайн, Германия, где в субботу было получено сообщение о ракетном нападении, в результате чего сработала тревожная сигнализация. В заявлении, опубликованном в Facebook, база сообщила, что после предупреждения она следовала «надлежащей процедуре». «Сегодня командный пункт авиабазы ​​Рамштайн был уведомлен, через систему оповещения, о реальном пуске ракеты на европейском театре военных действий», - сообщили на базе. «Командный пункт следовал надлежащей процедуре и своевременно и четко уведомил личный состав военного сообщества Кайзерслаутерна (КМС)». В заявлении говорилось, что «запуск ракеты тогда был определен как часть учений, а не как угроза для района КМК. Ситуация в норме». Согласно сайту Military.com, было громко объявлено «Воздушное нападение, воздушное нападение, все - в укрытие, все - в укрытие», но отсутствовало сообщение «Учения, учения, учения», которое обычно сопровождает учебные тревоги, что привело к тому что некоторые мгновенно впали в панику. Кто-то, комментируя официальную страницу базы в Facebook в воскресенье, сказал, что предупреждение «заставило мое сердце остановиться на секунду», а другой добавил: «Моё тоже, я побежал на [базу] и начал кричать на людей, чтобы те прятались». Хотя официальные лица ВВС США отказались сообщить, что именно вызвало тревогу, вероятной причиной были российские учения, в ходе которых президент России Владимир Путин произвел испытательный пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет с подводной лодки (на фото). Хотя официальные лица ВВС США отказались сообщить, что именно вызвало тревогу, вероятной причиной были российские учения, в ходе которых президент России Владимир Путин произвел испытательный пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет с подводной лодки. По сообщению Минобороны России, в субботу, подводная лодка Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" произвела единовременный пуск четырех ракет "Булава" из подводного положения с позиции в Охотском море, недалеко от российского полуострова Камчатка. Ракеты поразили обозначенные цели на дистанции более 3400 миль на полигоне Чиза в Архангельской области на северо-западе России, говорится в заявлении министерства. «Владимир Мономах» - одна из новых атомных подводных лодок типа «Борей», каждая из которых оснащена 16 ракетами «Булава» и призвана служить ядром военно-морского компонента ядерных сил страны на десятилетия вперед. В 2018 году другая подводная лодка того же типа произвела аналогичный пуск четырех ракет «Булава», что имитировало условия крупного ядерного конфликта и стало дорогостоящей демонстрацией эффективности средств ядерного сдерживания страны. Министр обороны Сергей Шойгу заявил в докладе президенту Путину, что этот пуск завершил начавшиеся в среду крупномасштабные учения стратегических ядерных сил России. Атомная подводная лодка ВМФ "Владимир Мономах" перед учебным пуском ракеты в Охотском море в субботу. Экипаж атомной подводной лодки Владимир Мономах проводит учебный пуск ракеты из Охотского моря, Россия В ходе учений еще одна российская атомная подводная лодка произвела учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) из Баренцева моря, наземная межконтинентальная баллистическая ракета была запущена с полигона Плесецк на северо-западе России, а стратегическими бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95 был осуществлен пуск крылатых ракет по учебным целям на арктическом полигоне. В последние годы Россия наращивает масштабы своих военных учений, это происходит на фоне усиления напряженности в отношениях с Западом, которые опустились до самой нижней, после окончания холодной войны, точки вследствие аннексии Москвой украинского полуострова Крым в 2014 году. Серия пусков ракет проведена менее чем за два месяца до истечения срока действия договора об СНВ (Договор о сокращении стратегических вооружений) между США и Россией в начале февраля. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Путину (на фото), что пуск ракет завершил крупномасштабные учения стратегических ядерных сил России, которые начались в среду. Пуски межконтинентальных баллистических ракет атомной подводной лодкой "Владимир Мономах" ВМФ России из Охотского села, Россия Подводная лодка ВМФ России перед учебным пуском ракеты в Охотском море в субботу. Члены экипажа российской АПЛ “Карелия” во время учений в среду, 9 декабря, которые включали в себя пуск баллистической ракеты с атомной подводной лодки «Карелия» в Баренцевом море, Россия. Москва и Вашингтон обсуждали возможность его продления, но пока не смогли преодолеть свои разногласия. Новый СНВ был подписан в 2010 году президентом США Бараком Обамой и президентом России Дмитрием Медведевым. Он ограничивает каждую страну не более чем 1550 развернутыми ядерными боеголовками и 700 развернутыми ракетами и бомбардировщиками. и предусматривает всесторонние проверки на местах для проверки соблюдения условий договора. Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 производит пуск крылатой ракеты по учебным целям во время военных учений, 9 декабря. Межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования была запущена с объекта Плесецк на северо-западе России в среду, 9 декабря Российские военные провели комплексные учения своих стратегических ядерных сил, в ходе которых было проведено несколько учебных пусков ракет. После того, как в прошлом году Москва и Вашингтон вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года, новый договор СНВ - единственное остающееся соглашение по контролю над ядерными вооружениями между двумя странами, которое все еще действует. Сторонники контроля над вооружениями предупредили, что прекращение действия этого договора снимет любые ограничения на ядерные силы США и России, что нанесет удар по глобальной стабильности.