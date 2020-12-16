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опубликовано редакцией на Переводике 16.12.20 20:55
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Как суровые санкции США продвигают интересы Китая и России за рубежом

Продолжительная кампания максимального давления только подталкивает  Тегеран и Каракас укреплять  связи с Пекином и Москвой.

by Jason Bartlett Emily Jin

За последние четыре года,  жесткие  санкции США против  Венесуэлы и Ирана  еще больше  подтолкнули их  в объятия традиционных противников США  Китая и России,  которые  стремятся использовать эту   объединяющую  их  враждебность  по отношению к Соединенным Штатам, предлагая Каракасу и Тегерану экономические возможности, передовые технологии и программы военной подготовки вопреки санкциям США. Более того, продолжающаяся пандемия коронавируса  обеспечила   Пекину и Москве  ещё   большее влияние во внутренних делах Венесуэлы и Ирана, поскольку они становятся все более зависимыми от помощи Китая и России. В то время как  дальнейшее  развитие  сложных  и  запутанных  экономических отношений  с Венесуэлой и Ираном может связать Китай и Россию  определенными финансовыми обязательствами, оно,  в  то  же  время,  дает желанные геополитические инструменты   для усиления защиты от Соединенных Штатов и их  санкций.

По данным  Мировой продовольственной программы ООН , примерно одна треть всего населения Венесуэлы находится  вне  зоны  продовольственной безопасности. Хотя  основной  причиной  экономических раздоров в стране   являются  гиперинфляция  и плохое управление национальными фондами, односторонние санкции США  усугубили  ситуацию. Опасаясь растущей внутренней поддержки поддерживаемого США политического оппонента  Хуана Гуайдо  и военного вмешательства США, незаконный лидер Венесуэлы Николас Мадуро постоянно  отказывался от  гуманитарной помощи из Соединенных Штатов.  И  хотя  позже,  в  апреле  2019 года   он  согласился  принять  двадцать четыре тонны медицинского оборудования от Красного Креста, но  Китай уже  воспользовался  этой  возможностью  расширить свое влияние  за  рубежом. В период с апреля по декабрь 2019 года Китай  предоставил  Венесуэле не менее 40 процентов всего импорта продовольствия и большое количество предметов медицинского назначения для борьбы с продолжающейся пандемией. Впрочем,  альянс Китая и Венесуэлы выходит за рамки оказания  гуманитарной помощи и торговли.

В 2017 году,  при  помощи  правительства в размере 70 миллионов долларов США  направленных  якобы на  укрепление национальной безопасности,  Каракас  нанял  китайского технологического гиганта ZTE для создания новой идентификационной смарт-карты для отслеживания и контроля поведения граждан. ZTE также направила специальное подразделение сотрудников в  CANTV , государственную телекоммуникационную компанию Венесуэлы, чтобы обеспечить управленческий надзор и экспертные знания для сотрудников CANTV. Совсем недавно Министерство финансов  уполномочило  Китайскую национальную корпорацию по импорту и экспорту электроники (CEIEC) поддерживать  антидемократические усилия  CANTV по ограничению интернет-услуг и проведению цифрового наблюдения и киберопераций против политических оппонентов. Хотя Пекин, как сообщается,  сократил  свою  финансовую   поддержку  в последние годы,  он продолжает нарушать санкции США   введенные  против режима Мадуро.

Россия,  в дополнение к  экономическим связям  и  военным контрактам,  также стремится к более активному участию во внутренних делах Венесуэлы. В 2019 году президент России Владимир Путин  осудил  Соединенные Штаты за то, что они оспаривают легитимность президентства Мадуро, и позвонил в Каракас, чтобы выразить свою поддержку. В том же году Минфин  назначил  московский ЕврофинансМоснарбанк  специальным  уполномоченным  по помощи  Венесуэле в уклонении от санкций США путем финансирования обанкротившейся национальной криптовалюты  Petro .

Так  или  иначе, Москва и Каракас совсем недавно продемонстрировали свой укрепляющийся союз после незаконного захвата Мадуро   Национального собрания Венесуэлы (НС) 7 декабря 2020 года. Всего через день после сфальсифицированных выборов, Мадуро  встретился  с российскими официальными лицами (эта  встреча была  показана по  национальному телевидению)  и  поблагодарил  президента Путина за его «интерес и поддержку демократии в Венесуэле», добавив, что «Россия является примером уважения и сотрудничества». Быстрое признание Мадуро президентом  Путиным после консолидации им  исполнительной  и законодательной  власти, хотя и незаконной, сигнализирует о будущем  объединении  их   усилий   по  защите от Соединенных Штатов и их  санкций.

Иран, в условиях жестких санкций США,  аналогичным  образом  продолжает  расширять сотрудничество с Китаем и Россией. Пекин,  например, по сообщениям,  подписал   с Тегераном 25-летний план, предусматривающий инвестиции в нефтегазовый и нефтехимический сектор Ирана  в размере 280 миллиардов долларов,  и   модернизацию транспортной и производственной инфраструктуры Ирана на 120 миллиардов долларов. Кроме того, у Тегерана,  по  предположениям, теперь есть  военное соглашение с Москвой. Хотя точные суммы инвестиций  дискутируются, но  Иран  якобы согласился  предоставить китайским и российским бомбардировщикам, истребителям и транспортным самолетам неограниченный доступ к иранским авиабазам. Кроме того, Тегеран, очевидно, будет проводить ежегодные совместные военные учения с вооруженными силами Китая и России.. Независимо от того, правдива ли  информация  о  военном  аспекте этой сделки, любое 25-летнее  соглашение  между Ираном и странами, нарушающими санкции, такими как Китай и Россия, имеет ужасные последствия для возможностей США по обеспечению соблюдения санкций и американской национальной безопасности в целом.

В  то  время  как  Китай был первой страной, которая доставила Ирану помощь и медикаменты во время пандемии, Россия быстро  последовала его примеру,  предоставив 50 000 диагностических наборов и  поддержав  его  желание  бросить вызов санкциям США. В ноябре 2020 года,  заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков  открыто заявил  о  решительном  намерении Москвы нарушить санкции США в отношении Ирана, заявив, что «они [санкции] никоим образом не повлияют на нашу политику». Россия также  помогла  сопровождать иранские нефтяные танкеры в Сирию и  лоббировала  другие  стороны, подписавшие  соглашение об Иране,  с  целью возобновления экономических отношений с Ираном. В последние годы Китай и Россия также стремились расширить  диапазон   совместных  с  Ираном  усилий  по обеспечению безопасности, включая  совместные военно-морские учения. в Индийском океане и Оманском заливе в декабре 2019 года. Поскольку жесткие санкции США по-прежнему лишают Иран возможности оживить свою экономику собственными средствами, продолжительная кампания максимального давления только побудит Тегеран укреплять связи с Пекином и Москвой для  собственного выживания .

Поскольку четыре года максимального давления не привели к значительным изменениям в поведении, американские политики должны теперь рассмотреть альтернативные способы достижения ближайших внешнеполитических целей в  отношениях  с Тегераном и Каракасом. Для новой администрации Байдена это может включать поддержку Всемирной продовольственной программы ООН, ЮНИСЕФ, организации «Спасите детей» и других международных гуманитарных усилий в Иране и Венесуэле для обеспечения того, чтобы помощь, связанная с коронавирусом, достигла наиболее уязвимых слоев населения. Хотя предоставление помощи является лишь паллиативным подходом к снижению рисков в  отношениях  с Венесуэлой  и Ираном, оно может снизить их конечную зависимость от Китая и России, поскольку экономическая самодостаточность остается национальным приоритетом. В будущем правительству США следует избегать объяснения гуманитарной помощи прозрачными  политическими стимулами. и усилий  по смене режима, поскольку это только освободит место для усиления вмешательства Китая и России.

Джейсон Бартлетт (Jason Bartlett) - научный сотрудник программы по энергетике, экономике и безопасности Центра новой американской безопасности (CNAS).

Эмили Джин (Emily Jin) - научный сотрудник программы по энергетике, экономике и безопасности Центра новой американской безопасности (CNAS).

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