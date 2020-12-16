Как суровые санкции США продвигают интересы Китая и России за рубежом

Продолжительная кампания максимального давления только подталкивает Тегеран и Каракас укреплять связи с Пекином и Москвой.

by Jason Bartlett Emily Jin

За последние четыре года, жесткие санкции США против Венесуэлы и Ирана еще больше подтолкнули их в объятия традиционных противников США Китая и России, которые стремятся использовать эту объединяющую их враждебность по отношению к Соединенным Штатам, предлагая Каракасу и Тегерану экономические возможности, передовые технологии и программы военной подготовки вопреки санкциям США. Более того, продолжающаяся пандемия коронавируса обеспечила Пекину и Москве ещё большее влияние во внутренних делах Венесуэлы и Ирана, поскольку они становятся все более зависимыми от помощи Китая и России. В то время как дальнейшее развитие сложных и запутанных экономических отношений с Венесуэлой и Ираном может связать Китай и Россию определенными финансовыми обязательствами, оно, в то же время, дает желанные геополитические инструменты для усиления защиты от Соединенных Штатов и их санкций.

По данным Мировой продовольственной программы ООН , примерно одна треть всего населения Венесуэлы находится вне зоны продовольственной безопасности. Хотя основной причиной экономических раздоров в стране являются гиперинфляция и плохое управление национальными фондами, односторонние санкции США усугубили ситуацию. Опасаясь растущей внутренней поддержки поддерживаемого США политического оппонента Хуана Гуайдо и военного вмешательства США, незаконный лидер Венесуэлы Николас Мадуро постоянно отказывался от гуманитарной помощи из Соединенных Штатов. И хотя позже, в апреле 2019 года он согласился принять двадцать четыре тонны медицинского оборудования от Красного Креста, но Китай уже воспользовался этой возможностью расширить свое влияние за рубежом. В период с апреля по декабрь 2019 года Китай предоставил Венесуэле не менее 40 процентов всего импорта продовольствия и большое количество предметов медицинского назначения для борьбы с продолжающейся пандемией. Впрочем, альянс Китая и Венесуэлы выходит за рамки оказания гуманитарной помощи и торговли.

В 2017 году, при помощи правительства в размере 70 миллионов долларов США направленных якобы на укрепление национальной безопасности, Каракас нанял китайского технологического гиганта ZTE для создания новой идентификационной смарт-карты для отслеживания и контроля поведения граждан. ZTE также направила специальное подразделение сотрудников в CANTV , государственную телекоммуникационную компанию Венесуэлы, чтобы обеспечить управленческий надзор и экспертные знания для сотрудников CANTV. Совсем недавно Министерство финансов уполномочило Китайскую национальную корпорацию по импорту и экспорту электроники (CEIEC) поддерживать антидемократические усилия CANTV по ограничению интернет-услуг и проведению цифрового наблюдения и киберопераций против политических оппонентов. Хотя Пекин, как сообщается, сократил свою финансовую поддержку в последние годы, он продолжает нарушать санкции США введенные против режима Мадуро.

Россия, в дополнение к экономическим связям и военным контрактам, также стремится к более активному участию во внутренних делах Венесуэлы. В 2019 году президент России Владимир Путин осудил Соединенные Штаты за то, что они оспаривают легитимность президентства Мадуро, и позвонил в Каракас, чтобы выразить свою поддержку. В том же году Минфин назначил московский ЕврофинансМоснарбанк специальным уполномоченным по помощи Венесуэле в уклонении от санкций США путем финансирования обанкротившейся национальной криптовалюты Petro .

Так или иначе, Москва и Каракас совсем недавно продемонстрировали свой укрепляющийся союз после незаконного захвата Мадуро Национального собрания Венесуэлы (НС) 7 декабря 2020 года. Всего через день после сфальсифицированных выборов, Мадуро встретился с российскими официальными лицами (эта встреча была показана по национальному телевидению) и поблагодарил президента Путина за его «интерес и поддержку демократии в Венесуэле», добавив, что «Россия является примером уважения и сотрудничества». Быстрое признание Мадуро президентом Путиным после консолидации им исполнительной и законодательной власти, хотя и незаконной, сигнализирует о будущем объединении их усилий по защите от Соединенных Штатов и их санкций.

Иран, в условиях жестких санкций США, аналогичным образом продолжает расширять сотрудничество с Китаем и Россией. Пекин, например, по сообщениям, подписал с Тегераном 25-летний план, предусматривающий инвестиции в нефтегазовый и нефтехимический сектор Ирана в размере 280 миллиардов долларов, и модернизацию транспортной и производственной инфраструктуры Ирана на 120 миллиардов долларов. Кроме того, у Тегерана, по предположениям, теперь есть военное соглашение с Москвой. Хотя точные суммы инвестиций дискутируются, но Иран якобы согласился предоставить китайским и российским бомбардировщикам, истребителям и транспортным самолетам неограниченный доступ к иранским авиабазам. Кроме того, Тегеран, очевидно, будет проводить ежегодные совместные военные учения с вооруженными силами Китая и России.. Независимо от того, правдива ли информация о военном аспекте этой сделки, любое 25-летнее соглашение между Ираном и странами, нарушающими санкции, такими как Китай и Россия, имеет ужасные последствия для возможностей США по обеспечению соблюдения санкций и американской национальной безопасности в целом.

В то время как Китай был первой страной, которая доставила Ирану помощь и медикаменты во время пандемии, Россия быстро последовала его примеру, предоставив 50 000 диагностических наборов и поддержав его желание бросить вызов санкциям США. В ноябре 2020 года, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков открыто заявил о решительном намерении Москвы нарушить санкции США в отношении Ирана, заявив, что «они [санкции] никоим образом не повлияют на нашу политику». Россия также помогла сопровождать иранские нефтяные танкеры в Сирию и лоббировала другие стороны, подписавшие соглашение об Иране, с целью возобновления экономических отношений с Ираном. В последние годы Китай и Россия также стремились расширить диапазон совместных с Ираном усилий по обеспечению безопасности, включая совместные военно-морские учения. в Индийском океане и Оманском заливе в декабре 2019 года. Поскольку жесткие санкции США по-прежнему лишают Иран возможности оживить свою экономику собственными средствами, продолжительная кампания максимального давления только побудит Тегеран укреплять связи с Пекином и Москвой для собственного выживания .

Поскольку четыре года максимального давления не привели к значительным изменениям в поведении, американские политики должны теперь рассмотреть альтернативные способы достижения ближайших внешнеполитических целей в отношениях с Тегераном и Каракасом. Для новой администрации Байдена это может включать поддержку Всемирной продовольственной программы ООН, ЮНИСЕФ, организации «Спасите детей» и других международных гуманитарных усилий в Иране и Венесуэле для обеспечения того, чтобы помощь, связанная с коронавирусом, достигла наиболее уязвимых слоев населения. Хотя предоставление помощи является лишь паллиативным подходом к снижению рисков в отношениях с Венесуэлой и Ираном, оно может снизить их конечную зависимость от Китая и России, поскольку экономическая самодостаточность остается национальным приоритетом. В будущем правительству США следует избегать объяснения гуманитарной помощи прозрачными политическими стимулами. и усилий по смене режима, поскольку это только освободит место для усиления вмешательства Китая и России.

Джейсон Бартлетт (Jason Bartlett) - научный сотрудник программы по энергетике, экономике и безопасности Центра новой американской безопасности (CNAS).

Эмили Джин (Emily Jin) - научный сотрудник программы по энергетике, экономике и безопасности Центра новой американской безопасности (CNAS).

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