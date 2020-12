архив



дата публикации 17.12.20 20:56 скаут: Игорь Львович Россия Подборка сообщений из России В октябре Россия увеличила вложения в US Treasuries на $192 млн Китай - сократил до минимума с января 2017 года Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Россия увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США в октябре на $192 млн по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным американского Минфина, на конец октября России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $6,155 млрд против $5,963 млрд месяцем ранее. В том числе вложения РФ в долгосрочные бумаги снизились на $782 млн, до $2,631 млрд, в краткосрочные - выросли на $974 млн, до $3,524 млрд. Как сообщалось, в апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд. Япония в октябре осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 17-й месяц подряд: она сократила вложения на $6,7 млрд - до $1 трлн 269,5 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, уменьшил портфель US Treasuries на $7,7 млрд - до $1 трлн 54 млрд, минимума с января 2017 года. Третью позицию с большим отрывом занимала Великобритания ($442,8 млрд), четвертую - Ирландия ($316,4 млрд). Пятое место - у Люксембурга ($266,2 млрд), шестое - у Бразилии ($262,9 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Бельгия, Гонконг и Индия. Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в октябре уменьшился на $2,6 млрд и составил $7 трлн 68,4 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 167,5 млрд принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

Sohu: Россия удивила США нестандартным трюком с микропроцессорами Воскресенье, 13 декабря 2020 г. Россия применила нестандартный прием в сфере микроэлектроники, который снизил ее зависимость от иностранных технологий. Таким мнением поделились эксперты из Китая. С течением времени конкуренция между ведущими мировыми державами становится все более острой и особенно ярко это проявляется в сфере высоких технологий. Обладание уникальными патентами дает огромное влияние и возможность усложнить жизнь оппонентам. На этом фоне крайне любопытно выглядит позиция России, которая, с одной стороны, не добилась большого прогресса в сегменте производства микрочипов, а с другой, эта ситуация ее не сильно тяготит. «Многие страны боятся отстать от конкурентов в сфере микроэлектроники, но Россию сложно отнести к их числу», — констатировали авторы Sohu. Китайские аналитики обратили внимание на то, что в современном мире микрочипы применяются практически везде: от мобильных телефонов и бытовых приборов до оружия и научного оборудования. Однако разработка и производство подобных изделий являются крайне сложными процессами, требующими хорошего финансирования и продвинутой производственной и научной базы. Лишь нескольким государствам в мире удалось добиться положительных результатов в этих начинаниях. С точки зрения технологий изготовления микросхем, США сильно опережают всех своих конкурентов, следом за ними идет Южная Корея с ее уникальными разработками. «В то время как многие государства борются за лидерство в сфере разработки микропроцессоров, Россия на их фоне выглядит удивительно спокойной», — отмечают китайские журналисты. Спокойная реакция России довольно легко объясняется. Золотая эра разработки микросхем пришлась на начало 90-х годов, когда российское государство переживало довольно сложный период в своей истории. В этой связи оно сильно отстало от конкурентов. При этом нужно понимать, что у Москвы все не так уж и плохо. Российские предприятия продолжают создавать сложнейшее оборудование, просто делается это альтернативным путем. «РФ достигла прогресса в использовании аналоговых схем, которые компенсировали отсутствие уникальных цифровых технологий», — добавили эксперты из КНР. Аналоговая схемотехника России занимает лидирующие позиции в мире, это стало большой неожиданностью для западных стран, включая США. К примеру, в военной области нет высоких требований к внешнему виду микросхем, но они должны иметь высокую стабильность и хорошо работать даже в агрессивных средах. Именно в этом компоненте российские разработки демонстрируют свой высокий класс. Они крайне функциональны и неприхотливы, хоть и выглядят устаревшими на фоне западных и азиатских продуктов. «Новаторский трюк России не может не понравиться даже США. Эта методика заслуживает тщательного изучения», — резюмировали обозреватели Sohu. Русский вошел в топ-5 индекса глобальной конкурентоспособности языков Русский уступил лишь английскому, испанскому, французскому и китайскому языкам, сообщили ТАСС в институте русского языка им. А. С. Пушкина. Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина впервые подготовил исследование глобальной конкурентоспособности русского языка. Об этом рассказала ректор вуза Маргарита Русецкая. "Мы всегда понимали, что в России не хватает комплексных статистических данных о положении русского языка в мире. Мы взяли на себя труд подготовить такой комплексный обзор, чтобы оценить положение русского языка на фоне других больших языков. Мы опирались на статистические исчерпывающие базы данных, непротиворечивые, среди которых, к примеру, результаты Всемирной переписи населения, международные базы научных публикаций и многие другие", - сказала собеседница агентства. В исследовании глобальной конкурентоспособности русского языка учитывались в том числе численность говорящих на языке, статус языка в международных организациях, количество СМИ на этом языке, объем научной информации на этом языке, численность пользователей интернета и количество ресурсов на языке. "Русский занял пятое место в перечне 12 ведущих языков мира со значением 2,78, обойдя португальский (2,44), арабский (2,33) и немецкий (2,27), при этом существенно уступил английскому (16,67), испанскому (5,26), французскому (3,70) и китайскому (3,45) языкам", - рассказала Русецкая. Ключевые характеристики Русский язык, по ее словам, стремится к сильным позициям по количеству научных публикаций, статусу в международных организациях и доле сайтов в интернете. Русецкая напомнила, что на русском языке в мире говорят 258 млн человек, это обеспечивает ему восьмое место в мире. Лидируют по численности говорящих английский язык - 1 млрд 268 млн, китайский - 1 млрд 120 млн, хинди - 637 млн, испанский- 538 млн, замыкает пятерку - французский - 277 млн. По официальному присутствию в международных организациях, по данным ректора, русский занимает четвертое место (15). На первом месте в данной категории - английский (23), далее следует французский (21) и испанский (19), замыкает пятерку - арабский язык (14). В международных научных базах данных русский язык занимает пятое место, а по количеству СМИ, имеющих идентификатор ISSN, седьмое. По численности русскоязычных пользователей интернета занимает десятое место (2,5%) - 116,4 млн пользователей; на первом месте английский - 25% (1,2 млрд), на втором - китайский- 19,4% (888 млн), замыкает тройку испанский язык - 7,9% (363,7 млн). По количеству русскоязычных сайтов в интернете русский занимает второе место 8,6%. На первом с большим отрывом находится английский язык (60,3%), на третьем - испанский (4%). Таким образом, в индексе глобальной конкурентоспособности по совокупности параметров русский язык занял пятое место. Русецкая рассказала, что подобный мониторинг будет проводиться на постоянной основе, что поможет отслеживать динамику и эффективность претворения в жизнь государственной политики в области русского языка.