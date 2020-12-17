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"В повестку вышел вопрос о том, кому достанутся Мозырский и Новополоцкий НПЗ".

15 декабря 2020,

Насколько больно могут ударить по нашей стране секторальные санкции против нефтепереработчиков?

Беларусь – страна, давно и плотно сидящая на нефтяной игле. 30% промышленного производства обеспечивает концерн «Белнефтехим». Собственная добыча нефти в республики – порядка 1,7 млн. т в год, что не покрывает внутреннее конечное потребление (5-6 млн. т). С учетом загрузки нефтеперабатывающих мощностей страна потребляет около 18 млн. т. сырой нефти, пишет телеграм-канал "Свободная Беларусь".

При этом закупалось российской нефти порядка 24 млн. т, четверть которой просто реэкспортировалась. Учитывая, что в рамках союзного государства и ЕАЭС поставки нефти в РБ не включали экспортную пошлину, только это давало Минску около $3 млрд в год чистой сверхприбыли. Несмотря на это ежегодно во внешней торговле зияла дыра примерно в $5 млрд., которая закрывалась главным образом за счет наращивания внешнего долга и подачек от «старшего брата». С 2006 г. между двумя странами непрерывно идут нефтяные войны.

В связи с налоговым маневром в России нефть для Беларуси полностью теряет льготную составляющую к 2024 г. В 2017 году была начата хитрая игра с перетамаживанием, когда формально РБ закупает вместо 24 млн. т лишь 18 млн. т, а остальные 6 млн. т. экспортировались через белорусские нефтепроводы в Европу, как российская нефть. Налоги шли в российский бюджет, но РФ возвращала эти деньги в белорусскую казну.

Налоговый маневр, в ходе которого экспортная пошлина постепенно обнуляется, а на сумму выпавших платежей возрастает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), был задуман Кремлем для того, чтобы перенести налоговое бремя с экспортеров на внутренних потребителей в России. Бюджет остается при своих, но при этом маржинальность экспорта именно сырой нефти возрастает, делая менее выгодной ее переработку. Олигархам – профит, потребителю – дополнительное бремя из-за подорожавшего топлива.

Побочным эффектом этой спецоперации стало то, что российские нефтяные гиганты получили рычаг давления на Беларусь. Последние 10 лет в республике были сделаны значительные инвестиции в нефтепереработку, поскольку именно экспорт нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии обеспечивал львиную часть той маржу, на которую жировала наша элита. Но проблема в том, что белорусская нефтепереработка абсолютно зависит от одного поставщика – России. И технически преодолеть ее в настоящий момент невозможно.

Не даст Путин нефти – встанет «Белнефтехим». Пропускная способность альтернативных каналов поставок через черноморские и балтийские порты ничтожна, да и издержки весьма высоки. В настоящий момент кремлевский карлик поставил Лукашенко условие: государственные предприятия должны быть отданы под контроль его друзей (кого именно – уже детали). Только вхождение белорусских НПЗ в состав российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний решит проблему объемов поставок нефти – себе же они объемы зажимать не станут.

Откуда мы это знаем? Понятно, что свечку во время сговора мы не держали. Однако анализ содержания телеграм-каналов кремлевской обоймы показал следующее: после сочинской встречи Путин-Лукашенко в сентябре (некоторые даже откровенно называли ее капитуляцией последнего) внезапно в их повестку вышел вопрос о том, кому достанутся Мозырский и Новополоцкий НПЗ. «Аналитики» разной ориентации бросились рассуждать о том, какие гиганты возьмут их под контроль, и что будет выгоднее для Беларуси. То есть вопрос о передаче активов на политическом уровне уже решен, и под ковром началась активная возня уже между самими российскими рейдерами, следствием чего и стала информационная шумиха.

Как на это могут повлиять западные санкции? Они сделают поглощение белорусского нефтеперерабатывающего комплекса совершенно неизбежным (и ускорят его), также как и смену логистических каналов (уже анонсировано расширение мощностей порта Усть-Луга в Финском заливе). Политических последствий санкции иметь не будут. Они не ослабят диктатуру, но сделают диктатора более зависимым от Москвы.

15.12.2020,

ФОТО: REUTERS/SCANPIX/LETA

Об этом сообщило литовское госпредприятие Klaipedos nafta.

BNK (UK) Limited, британская «дочка» «Белорусской нефтяной компании», приостановила перевалку нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы. Об этом сообщило литовское госпредприятие Klaipedos nafta (KN).

В компании заявили, что все контракты сторон остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостановлено на неопределенный срок.

Коммерческий KN Миндаугас Навикас заявил, что решение Беларуси принято не по экономическим, а политическим причинам, на которые компания никак не может повлиять. «С экономической точки зрения инфраструктура в Клайпеде наиболее выгодна для экспорта и импорта белорусских нефтепродуктов», — подчеркнул он.

Навикас заметил, что компания «с учетом неопределенности ситуации в Беларуси» сейчас ищет новые возможности для бизнеса.

За девять месяцев этого года Klaipedos nafta получила за перевалку нефтепродуктов €23,7 млн дохода (в 2019 году — €23,9 млн) и €6,7 млн скорректированной чистой прибыли.

11.12.2020

Продемократические требования белорусов являются анафемой для Москвы.

Три десятилетия спустя после распада Советского Союза этот процесс еще далек от завершения. Официально, конечно, СССР прекратил свое существование в 1991 году. На самом деле, Москва до сих пор не смирилась с потерей империи и последние тридцать лет боролась за отмену вердикта истории. Эта борьба между российским реваншизмом и усилиями бывших советских республик по строительству своих стран сформировала политический ландшафт постсоветского мира на целое поколение, но есть признаки того, что сейчас прилив может решительно переломить ситуацию против Кремля, пишет Питер Дикинсон для Altantic Council (перевод - zn.ua).

2020 год оказался катастрофическим для Владимира Путина и его мечтах о неформальной империи. Это должен был стать для него триумфом, в котором доминировали события, посвященные 75-й годовщине победы над фашистской Германией. Вместо этого Путин проводил большую часть времени вдали от общественности, в то время как Россия боролась с одной из самых тяжелых в мире вспышек коронавируса. В более широком окружении также было мало поводов для его радости, так как российские интересы на постсоветском пространстве испытали ряд неудач.

В Центральной Азии беспорядки в Кыргызстане привели к краху пророссийского правительства. Это вызвало опасения дальнейшего снижения влияния Кремля в регионе, где Москва уже начала конкурировать с растущим присутствием Китая.

В Молдове пророссийский кандидат на президентских выборах проиграл прозападному. Новый избранный президент Молдовы Майя Санду - именно такой политик, которого опасается Москва. Англоговорящая экономистка с гарвардским образованием, она хочет вступления в Европейском Союзе и призывает Россию вывести российские оккупационные силы из поддерживаемого Кремлем отколовшегося молдавского региона Приднестровья.

Самый ошеломляющий удар по российским интересам нанёс Южный Кавказ, где турецкая поддержка позволила Азербайджану вести победоносную шестинедельную войну в Нагорном Карабахе против союзника Кремля - Армении. Путину, в конце концов, удалось заключить мирное соглашение, которое позволило России развернуть миротворческую миссию в зоне военных действий, но этот жест, спасающий лицо, не мог скрыть тот факт, что Москва была вынуждена согласиться с присутствием соперничающей державы в регионе, где Россия до этого властвовала более ста лет. Участие Турции в войне стало переломным моментом в постсоветской истории, который изменил расстановку сил на Южном Кавказе и разрушил иллюзии относительно способности России диктовать военные решения в границах бывшего СССР.

Если события в Азербайджане стали шоком для России, то события в соседней Беларуси ударили еще ближе к дому. Протестное движение, возникшее за последние четыре месяца после неудачных президентских выборов в Беларуси 9 августа, может и не носить откровенно геополитического характера, но продемократические требования протестующих, тем не менее, являются анафемой для Москвы, которую преследует развал СССР, и которая рассматривает народные протесты как прямую угрозу собственной авторитарной модели Кремля.

Лидеры оппозиции в Беларуси старались изо всех сил убедить Россию, что ей нечего бояться, но в Москве нет сомневаются в том, что демократическая Беларусь неизбежно повернется лицом к Западу, если этому не помешать. Поэтому Путин неохотно вмешивается, чтобы поддержать белорусского диктатора Александра Лукашенко, финансируя его, предоставляя советников, а также публично обещая развернуть российские силы безопасности в случае необходимости.

Вокруг поддержки Лукашенко со стороны Путина возникает ощущение печальной неизбежности. Кремлевские политики понимают, что, поддерживая глубоко непопулярный и все более жестокий режим Лукашенко в Минске, они настроили миллионы ранее симпатизирующих белорусов против России. Однако в цивилизационном конкурсе за сердца и умы, который разыгрывается по всему постсоветскому миру, у Москвы просто нет ответа на бесконечно привлекательную перспективу демократии в европейском стиле. Это оставляет Кремлю лишь несколько жизнеспособных вариантов, кроме применения силы.

Неспособность России продать себя как привлекательную альтернативу Западу наиболее ярко проявилась в Украине. Во время дебатов по поводу предложенного Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году Москва практически не пыталась продвигать относительные преимущества более тесных связей с Россией. Вместо этого Кремль в одностороннем порядке начал торговую войну, одновременно поддерживая неумелую антиевропейскую кампанию. Поскольку украинцы готовились принять самое значимое геополитическое решение за всю постсоветскую эпоху, России нечего было предложить, кроме антизападной чепухи и завуалированных угроз.

Нищета нынешнего положения России не является для Путина секретом. Не имея возможности предложить согласованное видение будущего, он ответил борьбой за прошлое. Однако, хотя советская ностальгия с розовым оттенком и мифология Второй мировой войны хорошо играют внутри самой России, они не соответствуют повседневным устремлениям, которые можно встретить в других частях СССР среди населения, где относительно немногие разделяют ощущение раненой имперской гордости современной России.

Внешнеполитические поражения, осажденные Москвой за последний год, вписываются в гораздо более широкую картину отступления России, начиная с 1991 года. К знаковым событиям на этом пути относятся членство стран Балтии в ЕС и НАТО, а также две постсоветские революции в Украине. Недавняя война в Карабахе и продолжающееся национальное пробуждение Беларуси также могут заслужить место в этом списке.

Это отступление будет продолжаться до тех пор, пока Москва не научится отбрасывать свои имперские взгляды на постсоветский мир. Опора России на силу привела к созданию прокремлевских анклавов в Украине, в Грузии и Молдове, но она также оттолкнула от себя десятки миллионов постсоветских граждан, которые являются естественными союзниками Москвы. Продолжение такой контрпродуктивной политики было бы вершиной глупости. Вместо этого Россия должна отказаться от принуждения в пользу убеждения. Построение взаимовыгодного партнерства не является чем-то естественным для Кремля, но это умение, которому должны научиться российские политики.





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