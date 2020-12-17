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Русскоязычные СМИ Израиля

Россия разместила войска на Голанах

12.12  MIGnews.com

Россия разместила войска на Голанах | Фото:Россия разместила свои войска на сирийской части Голанских высот, чтобы предотвратить "нападение со стороны Израиля".

Об этом сообщило информационное агентство Israel Hayom.

Напряженность в этом районе недавно возросла, когда под Тегераном был убит "отец иранской ядерной программы" Мохсен Фахризаде. Израиль был обвинен в целенаправленной атаке.

Один из командиров сказал в комментарии ТАСС, что в настоящее время проводятся совместные учения российских и сирийских военных. Основная цель – подготовка к эвакуации, тактическое подкрепление и отражение атак противника.

"Наша миссия – следить за прекращением огня, демонстрировать российское военное присутствие и защищать российские вооруженные силы", – сказал он.

Израиль поможет советским самолетам ВВС Украины летать, атаковать и бомбить вплоть до 2035 года

15 ДЕКАБРЯ 2020

Израиль окажет помощь Украине в модернизации истребителей МиГ-29. Об этом сообщает издание "Военное обозрение" со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка. По словам чиновника, модернизация намечена на 2021 год. Предполагается, что после модернизации ВВС Украины смогут использовать самолеты этого типа вплоть до 2035 года.

Как отметил Миронюк, после модернизации у самолетов  "появятся дополнительные возможности по поражению наземных целей". Речь идет о превращении истребителей в универсальные боевые машины с функционалом штурмовиков. В Министерстве обороны Украины рассчитывают, что после модернизации самолеты смогут использовать высокоточные боеприпасы. Издание предполагает, что именно в этом заключается главная цель военно-технологической кооперации Киева и Иерусалима.

Модернизированы будут также истребители Су-27 и штурмовики Су-25. В результате чего, полагают в военном ведомстве Украины, срок пользования самолетов этого типа продлится до середины 2030-х годов.

Все указанные типы самолетов не относятся к числу современных и созданы во время СССР.

Ранее мы сообщали, что Израиль поможет армии Украины со связью, разведкой и модернизацией танков.

В декабре 2019 года некоммерческая организация по мониторингу прессы Middle East Monitor со ссылкой на главу проекта общественной дипломатии Евро‑Азиатского еврейского конгресса Ариэля Бульштейна (в СМИ его часто представляли помощником премьер-министра Биньямина Нетаниягу) сообщила, что Иерусалим и Москва соблюдают негласные договоренности по ограничению поставок оружия тем третьим странам, которые считаются враждебными.

По словам Бульштейна, именно по этой причине некоторых видов израильского оружия не получила Грузия, а российского — Иран. Он отметил, что за последнее время Россия по меньшей мере дважды откликалась на просьбу Израиля не продавать новейшие типы вооружений режиму аятолл.

При этом помощник израильского премьера не стал отвечать на вопрос журналистов о поставках израильского оружия Украине. Ранее он уверял, что по требованию российской стороны израильтяне отказались от предоставления военных технологий Киеву. Якобы эти заявления Бульштейна вызвали недовольство Нетаниягу, отмечалось в сообщении.

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