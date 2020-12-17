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декабрь 15, 2020

Асылхан МАМАШУЛЫ

Два депутата Государственной Думы России заявили, что нынешние территории Казахстана были «подарены» Россией. Это перекликается с заявлением президента России Владимира Путина несколько лет назад о том, что до распада Советского Союза «у казахов никогда не было государственности». В Казахстане эти слова вызвали всплеск возмущения, некоторые в обществе высказывают мнение, что заявления прозвучали «неспроста».

«ПОДАРЕННЫЕ КАЗАХСТАНУ ЗЕМЛИ»

Глава комитета Государственной думы России по образованию и науке и член правящей фракции «Единая Россия» Вячеслав Никонов на прошлой неделе в программе «Большая Игра» Первого канала России назвал территорию Казахстана «большим подарком».

«Казахстана просто не существовало», - сказал Никонов, добавив, что «Северный Казахстан вообще не был заселен». «Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза», - заявил он.

На следующий день СМИ сообщили, что активист движения «Патриот» разместил на ограде посольства Казахстана в Москве баннер «Северный Казахстан – русская земля».

Заседание Государственной Думы России. Москва, 22 июля 2020 года.

Выступление депутата Госдумы Никонова вызвало негативную реакцию в казахстанском обществе. МИД Казахстана немедленно вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации Александра Комарова и вручил ему ноту протеста.

«Участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами. МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации», - заявили в ведомстве.

На ноту первым откликнулось не министерство иностранных дел России, а другой российский депутат - Евгений Федоров, еще один член фракции «Единая Россия». Его комментарий был опубликован в СМИ.

По мнению Федорова, если Казахстан считает, что не получал «подарка», то нужно «разговаривать по-другому». По его словам, депутаты России поднимают вопросы «возврата территории» и отмены «незаконных решений 1991 года», имея в виду закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР».

– То есть последний аргумент морального плана упал после заявления казахского МИДа. Это означает, что Россия должна потребовать, раз вы не признаете это подарком, тогда отдайте. Потому что вы взяли незаконно. Потому что в 90-м году был принят закон, подробно прописанный, за которое голосовали в Казахстане, Конституционный закон Советского Союза. Там много чего, что нарушено. Но в данном случае, мы говорим о вопросах, связанных с территорией. Кому какую территорию как бы иметь в результате выхода из СССР. И там русским языком прописано, что в случае выхода из территории Советского Союза республики отдают СССР территорию, полученную при ее вхождении в Советский Союз. Это правовой вопрос. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД, хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный – Алма-Ата и все остальное и уходите. Они скажут: «А у нас не остается территории». А мы-то здесь причем?» - заявил Федоров.

Закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из состава СССР» Упомянутый депутатом Госдумы России Евгением Федоровым закон был принят в апреле 1990 года. Закон был опубликован в официальном издании Коммунистической партии Казахстана в газете «Социалистический Казахстан» 8 апреля Статья 2 этого закона гласит, что решение о выходе союзной республики из СССР принимается путем референдума. Пункт 7 статьи 14 гласит, что республика, выходящая из Советского Союза, должна согласовать с СССР статус статус территорий, не принадлежавших выходящей республике на момент ее вступления в состав СССР. Однако Казахстан не поднимал вопрос о выходе из СССР. По мнению казахских историков, после образования СССР к Казахстану территорий не присоединяли. Закон утратил силу после того, как 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще в Беларуси президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич подписали соглашение о прекращении существования СССР. Казахстан объявил о своей независимости 16 декабря 1991 года, через восемь дней после распада Советского Союза.

«ПОЛУЧИЛИ ПРИКАЗ СВЕРХУ?»

В Казахстане эти высказывания депутатов Госдумы России вызвали негативную реакцию. Многие в этой связи вспомнили слова президента России Владимира Путина на встрече с молодежью летом 2014 года. Давая оценку тогдашнему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, Путин сказал: «Он создал государство на территории, где никогда не было государства. У казахов никогда не было государственности».

Одновременно в соцсетях высказывали недовольство тем, что МИД Казахстана вручил ноту протеста не послу России в Казахстане, а представителю посольства.

Высказывались и депутаты казахстанского парламента. К сенатору Мухтару Кул-Мухаммеду, который резко отреагировал на выступление Никонова, позже присоединились несколько других членов парламента. Партия «Ак жол» и Народная партия Казахстана (бывшая Коммунистическая народная партия Казахстана. - Ред.) выступили с заявлениями в связи с высказываниями российских законодателей.

Казахстанские депутаты отвечают российским

https://rus.azattyq.org/a/kazakhstanis-reaction-to-the-statements-of-russian-deputies-about-the-kazakh-territory/31000389.html

Репортер Азаттыка пообщался с депутатами казахстанского парламента и некоторыми политическими экспертами, чтобы узнать, как Казахстан отреагировал на высказывания российских законодателей и как следует реагировать на такого рода выпады.

Депутат мажилиса Омархан Оксикбаев считает, что слова российских депутатов прозвучали «не просто так».

– Дыма без огня не бывает. Не могу сказать, что руководство России поставило такую задачу, но такова нынешняя политическая ситуация. Россия находится в состоянии войны с Украиной, едва сдерживает Беларусь и не хочет, чтобы Казахстан, протяженность границы с которым составляет 7500 километров, был свободной страной. Но нам нужно политическое спокойствие. Нельзя двум странам ссориться только потому, что кто-то так сказал. Не думаю, что России нужна конфронтация с Казахстаном, - говорит он.

Репортер Азаттыка поинтересовался, почему на этот раз голоса депутатов, которые обычно хранят молчание, когда дело доходит до политических вопросов между Россией и Казахстаном, звучат смелее. Омархан Оксикбаев на это заявил, что действовал по своему усмотрению.

– Я защищаю интересы государства и свободно выражаю свою позицию, - сказал он.

Член сената Казахстана Мурат Бахтиярулы, выступивший с заявлением в связи с высказыванием депутатов Думы, также уверяет, что действует не по «указаниям сверху». По его словам, слова российских депутатов «являются признаком того, что имперская политика России продолжается».

– Такие вещи будут высказываться и в будущем. Казахстан упустил время. Переселение жителей густонаселенного южного населения в северные области было частичным (имеется в виду специальной госпрограмма – Ред.). Также не переименовали Петропавловск и Павлодар. Нужно было ограничить свободное вещание многих российских телеканалов в Казахстане, - говорит он.

Депутат Мурат Бахтиярулы считает, что и «у терпения должен быть предел». Во внешней политике Казахстан должен опираться на Европу, США и Турцию, говорит он.

Кто из наших депутатов может сказать то же самое о России? Нашим депутатам такое не позволят

– В нашей стране необходимо разместить военные базы Турции и НАТО. Мы находимся в очень сложной ситуации, с одной стороны - Россия, с другой - Китай. За российскими депутатами стоят большие политические силы. Депутат Госдумы России заявил, что наш елбасы и президент «могут уходить». Кто из наших депутатов может сказать то же самое о России? Нашим депутатам такое не позволят, - говорит Мурат Бахтиярулы.

По словам Бахитярулы, депутаты казахстанского парламента сейчас «обсуждают переименование городов на севере, парламентские запросы о переселении жителей с юга на север».

Названия земель и водоемов на казахстанско-российской границе. Западно-Казахстанская область.

Вопрос о размещении базы НАТО в Казахстане, который подписал различные экономические и военные соглашения со странами бывшего Советского Союза, включая Россию, и имеет на своей территории российскую военную базу, официально не поднимался.

На вопрос, выражает ли он официальную позицию парламента или личное мнение, член партии власти «Нур Отан» Бахтиярулы сообщил, что все сказанное является его «личным мнением», в то время, как за российскими депутатами «стоят большие политические силы».

– За мной никто не стоит и не указывает мне что говорить. После того, как я открыто высказался в связи с выступлением Никонова, мне позвонили некоторые люди и сказали: «Зачем вам комментировать чей-то бред?». Это были слова не рядового жителя, а депутата и председателя комитета Думы, - отметил Бахтиярулы.

На вопрос, почему сохраняет молчание руководство его партии, депутат заявил: «Я сказал свое слово. Я тоже являюсь членом партии «Нур Отан». Нужно спросить у руководства партии».

Омбы қазақтары мәдени шара кезінде. Ресей, 24 желтоқсан 2011 жыл.

«ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ УВАЖАЮЩАЯ СЕБЯ СТРАНА»

В МИД Казахстана заявляют, что передали ноту протеста не рядовому сотруднику посольства, а временному поверенному в делах России в Казахстане.

Политолог Ерлан Саиров, зарегистрированный в качестве кандидата на парламентских выборах от партии «Нур Отан», назвал высказывания российских депутатов демаршем, не соответствующим международному праву.

– Пока рано говорить, что высказывания двух депутатов - позиция России. Вчера президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости. Это означает: «Мы признаем территориальную целостность Казахстана». Однако мы наблюдаем турбулентные процессы во всем мире, как нарушаются договоренности, достигнутые после Второй мировой войны, - говорит политолог.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент России Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества. Омск, Россия, 7 ноября 2019 г.

По мнению Саирова, выступления российских депутатов о территориях Казахстана показывают, что шовинизм становится инструментом пропаганды патриотизма в России, которая из-за санкций испытывает экономические трудности.

Бывший дипломат Казбек Бейсебаев считает, что если Россия не даст официальных пояснений, то вручившее ноту протеста министерство иностранных дел Казахстана, согласно правилам международных дипломатических отношений, «должно вызвать посла России в Казахстане для консультаций».

– Следует спросить, является ли мнение двух депутатов официальной позицией России. Российская Дума, МИД или сам президент Путин должны дать объяснения. Это то, что делает уважающая себя страна. Пограничный спор с Казахстаном - это не то же самое, что спор России о Крыме. Ведь соглашение о делимитации границ с Россией зарегистрировано в ООН. В отношениях между Россией и Украиной этого не было, - говорит он.

Қазақстан мен Ресей шекарасында өткен шараға қатысқан екі елдің өкілдері. Көрнекі сурет.

Казбек Бейсебаев говорит, что «существуют мнения, что два депутата могли выступить в преддверии парламентских выборов в Казахстане, чтобы привлечь внимание общественности к внешним проблемам», однако он с этим не согласен.

–Думаю, что есть проблема, о которой мы не знаем. Будет ли Россия комментировать или нет, но слово - пуля. Думаю, это не совпадение, а предупреждение нашим властям. Я не удивлюсь, если эта проблема вызвана какими-то разногласиями между властями Казахстана и России. Ведь север Казахстана, как часто говорят российские политики, не имеет большого стратегического значения для России. Нарушение границы означает начало большой войны. России это тоже не нужно, - считает бывший дипломат.

Думаю, это не совпадение, а предупреждение нашим властям.

Несмотря на то, что российские законодатели, такие как Владимир Жириновский, и такие политики, как Эдуард Лимонов, в прошлом делали разные заявления, Нурсултан Назарбаев, инициировавший создание Евразийского союза на протяжении четверти века, не подвергался критике со стороны высших должностных лиц России, как сейчас.

Казбек Бейсебаев говорит, что слышит такое впервые.

– Ни евразийца Назарбаева, ни Токаева в России открыто не критиковали. «Берите чемоданчики – и уходите» - это тяжелые слова, - говорит он.

По сравнению с другими регионами Казахстана в северных и восточных регионах, граничащих с Россией, русского населения традиционно было больше. К концу 1999 года казахстанские спецслужбы сообщили, что 22 человека (12 граждан России) были арестованы в Восточно-Казахстанской области за попытку разжигания сепаратистских настроений. Группу во главе с Виктором Казимирчуком по прозвищу «Пугачев» обвинили в заговоре с целью свержения местной власти путем организации восстания среди местных русских с целью создания государства «Русская земля». По этому делу к различным срокам лишения свободы приговорены десять человек. Казимирчук, приговоренный к 18 годам лишения свободы, был освобожден через семь лет и уехал в Россию после того, как написал Назарбаеву о своем раскаянии. Позже он сказал российской газете, что так называемая «попытка государственного переворота» была организована казахстанскими спецслужбами.

16 декабря

Нурсултан Назарбаев. Фото: Elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев во второй серии фильма "Штрихи к портрету" в прямом эфире на телеканале Хабар рассказал, как налаживал отношения между Путиным и Эрдоганом - после звонка Назарбаева Эрдоган спецбортом отправил своего помощника к Путину, передает корреспондент NUR.KZ.

"Россия и Турция - очень сложный был момент. ШОС заседал в Ташкенте, сидим мы там, Владимир Владимирович говорит: "Нурсултан Абишевич, ты говорил, что можно договориться, он (Эрдоган - прим. авт.) по твоему совету прислал мне письмо, но там ни слова извинений нет", - рассказал Елбасы.

После этого разговора с Путиным Назарбаев, с его же слов, вышел из зала заседания и позвонил Эрдогану. "Говорю: "Что вам стоит это написать? Отношения наладятся, экономика заживет". Он (Эрдоган - прим. авт.) говорит: "Я сейчас своего помощника специальным бортом посылаю туда".

Заседание ШОС идет. Через час или два забегает ко мне помощник и говорит, что позвонили из посольства Турции в Ташкенте - самолет к Ташкенту подлетел, ему не дают посадку.

Кто не дает? Это, говорит, только Каримов может разрешить. Каримов тоже был прав - пока главы государств ШОС заседали, он дал команду другим самолетам в Ташкенте не садиться.

Я говорю Каримову: "Такое дело, они могут помириться, разреши сесть, я тебя прошу". Уговорил, он разрешил посадку", - рассказал Назарбаев.

Помощник Эрдогана приехал на заседание ШОС с письмом для Путина. "Он принес эту бумагу, Путин читал, читал - не очень был доволен, какое-то выражение ему не понравилось.

Своего помощника вывел - идите, говорит, договаривайтесь с помощником Эрдогана.

И тут им негде сидеть и заседать - я взял в свою комнату, спальню мою, где я жил, в резиденцию посадил и ушел. Они там долго сидели, в конце концов договорились - и все пошло", - заключил Назарбаев.

https://youtu.be/cvs00r9zxGA

Напомним, ранее Назарбаев во второй серии фильма рассказал, как вывозил из Кыргызстана свергнутых президентов.

Назарбаев также поделился, как ездил в Горбачеву после развала СССР вместо Ельцина.

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