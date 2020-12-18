Проблемы чеченцев во Франции

Михаил

17.12.2020

Традиционно крайне толерантная Франция всколыхнулась после недавнего обезглавливания учителя эмигрантом из Чечни, об этом сообщают известные французское издания. Со стороны чеченских эмигрантов (по большей части беженцев) появились опасения за свои жизни и здоровье, ведь теперь Франция, и другие страны ЕС вполне могут ужесточить правила касательно их прибывания в стране, и даже депортировать на историческую родину, где многих ждут преследования или тюремное заключение. На просторах социальных сетей распространяется информация о том, что многие чеченцы побаиваются рассказывать о своем происхождении и выдают себя за мусульман из других стран.

Летом этого года вся планета скорбела по жертвам теракта в Дижоне, а последний инцидент с жестоким убийством учителя истории потряс жителей ЕС. Это довольно сильно ударило по имиджу диаспоры и подорвало доверие к ней со стороны французов.

Именно эту ситуацию журналисты решили обсудить с эмигрантом первого поколения – Джамбулатом Сулеймановым. Довольно крепкий мужчина, немного хромающий на одну ногу, вкратце рассказал о себе. Он выпустился из университета как раз накануне первой Чеченской кампании 1994-го года, историк по образованию он взял в руки оружие, чтобы отстаивать независимость своей страны, и повел за собой батальон из 280-ти бойцов. После подписания перемирия и окончания первой войны, он решил работать по профессии и начал преподавать, но через 5 лет после начала первого конфликта разгорелся второй, являющийся его прямым продолжением. За это время Джамбулат также успел занять пост посла Чечни в Малайзии, а по окончанию войны начавшейся в 1999-м был вынужден бежать в ЕС и осел во Франции, в которой традиционно исповедуется толерантность к беженцам.

Его путь в благополучную Францию был, тем не менее, непростым. До того как добраться в центр Европы, командиру батальона пришлось бежать от спецслужб РФ в Баку, потом в Катар и наконец, он осел во Франции, где обзавелся домой, семьей и пятью детьми. В 2006-м году, государственная структура «Ofpra», занимающаяся делами беженцев представила отчет, в котором говорится что из более чем 1 500 заявок поданных с территории России, более 25% подаются от имени чеченцев, желающих покинуть страну и найти убежище. Наиболее распространенной причиной желания уехать из РФ являются «опасения за свою жизнь и здоровье», а также «преследования со стороны спецслужб РФ». Наконец в 2007-м, прожив во Франции год, Джамбулат получает статус беженца, в этом же году президент РФ назначает на роль главы Чечни своего друга и доверенное лицо – Рамзана Кадырова.

На данный момент двое из пяти детей Джамбулата получают высшее образование в самом престижном ВУЗе страны – Сорбонне.

Однако для него, как и для большинства беженцев из Чечни настали неспокойные времена. Большинство переживает из-за того что к ним будут относиться более настороженно или негативно из-за постоянных терактов совершаемых мусульманами в Германии, Франции, Бельгии и других странах. По ЕС также, ураганом пронеслись «чистки» среди рядов активистов, многие были убиты.

Черная полоса

Чеченские эмигранты во Франции, впервые с времен окончания чеченских конфликтов ощутили на себе давление и негативное отношение со стороны французов. Началом такого «удара» по имиджу чеченцев в Европе стали обвинения в их сторону связанные с участием в жестоких уличных протестах, которые проходили по все Франции летом этого года. Вторым серьезным событием, перевернувшим взгляд на чеченцев стало кровавое убийство Самюэля Пати, которое совершил эмигрант Абдуаллах Анзоров. До этого, также, происходили нападения и теракты, которые участились после 2010-го года.

Джамбулат Сулейманов рассказал, что изначально боролся за создание положительного имиджа чеченской общины, и хотел показать что настоящие чеченцы не имеют ничего общего с терроризмом, они чтят традиции и быт как своей родной страны, так и той, которая протянула им руку помощи и приняла на своей территории в сложные для них времена. Результатом его работы стал фонд «Барт Маршо», который существовал на добровольные пожертвования и должен был заниматься распространением мирных идей ислама среди молодых чеченев-эмигрантов.Однако, без поддержки и постоянных спонсоров, фонд и организация работали с минимальной отдачей. «Молодежь проводит много времени в интернете, где черпает совсем не те идеи которые мы хотели бы им привить. Многие увлекаются экстремистской литературой». Говорить на французском ему все еще сложно, в свои 48 лет, большую часть жизни он говорил по-русски, тем не менее пытается поменять свои привычки и научиться свободно общаться по-французски.

Небольшая, на первый взгляд, диаспора, которую до сих пор пытаются собрать воедино, разбросана по всей Франции, и приблизительно насчитывает от 40 до 60 тыс. человек, однако точная статистика, документально подтвержденная французскими государственными органами говорит лишь о 16 тыс. беженцев. Все дело в том, что далеко не все чеченцы хотят раскрывать свое происхождение, до сих пор побаиваясь преследований извне, и как мы видим на примере недавних убийств активистов, совсем не зря.

Как упоминалось выше, Франция имеет давние традиции оказания посильной помощи беженцам, которая отслеживается как минимум до начала прошлого века.

Все началось с массовых эвакуаций «белых» солдат и офицеров, которые, предвидя поражение царской армии, пытались спасти себя и свои семьи от террора большевиков, среди офицеров уже несуществующей армии были, как русские так и чеченцы, а также украинцы и еще десяток других народов, попавших в жернова большевиков. Не стоит забывать и о временах «колонизации» сначала царской армией, а потом и советской, Кавказского региона, со всеми вытекающими последствиями. История боли, унижений и изгнаний чеченского этноса насчитывает по меньшей мере 150 лет. К началу 2000-х все заметно «утихло», но контролируемый из Кремля режим Кадырова возобновил чистки и преследования по политическим мотивам. Москва была непоколебима: все кто не высказывает свою лояльность российским властям и новому главе Чечни, должен, и будет подвергнут репрессиям.

Призраки прошлого

И выходцы из Чечни, и кавказцы в целом, во всем мире имеют амплуа людей темпераментных, гордых и даже жестоких. Не удивительно, что в России их образ всегда чрезмерно демонизировался, ведь чеченцев долгое время не могли покорить как при царе так и при «Союзе». В Евросоюзе они известны в первую очередь своим пристрастием к боевым искусствам (борьба, дзюдо, кикбоксинг), и зачастую устраиваются на работу охранниками, телохранителями, или «вышибалами» в ночных клубах.

Известен случай, когда мусульмане, выходцы из Африки, жестоко побили чеченского парня, а через несколько дней в город съехались чеченцы со всей Франции, чтобы провести «карательную экспедицию» против африканских мигрантов. Позже, во французском городе Ницца, который известен не только как курортная мекка, но и как место где можно дешево и быстро достать наркотики, местные чеченцы объявили войну наркоторговцам и устроили массовые беспорядки в своих кварталах, чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме.

Анн ле Юелу, профессор из Парижского университета, в своем интервью сообщил что события в Дижоне и Ницце с одной стороны, были отчаянной попыткой чеченского сообщества решить свои внутренние проблемы, а с другой-сработали как негативная реклама, давшая другим французам повод рассматривать их как отдельное образование мигрантов, никак не относящееся к Франции. Дело в том, поясняет преподаватель, что большая часть чеченцев привыкла решать свои проблемы самостоятельно, а также видеть любые государственные образования в негативном свете, рассматривая его как врага, пытающегося выдавить их из страны, обратно в объятия спецслужб РФ.

«У чеченцев до сих пор силен дух восстания. Они видят в государстве врага и не доверяют ему. Это заложено в опыте поколений. Сначала-царизм, потом большевики, потом Россия президента Путина», – подчеркивает Анн. С этой точки зрения недоверие к государству выглядит логично, почувствовав, лишь на короткий момент, что такое собственное государство которое будет слушать тебя и твои проблемы, чтить твои устои и культуру, насчитывающую века, оно сразу же было уничтожено и втоптано в грязь.

Опыт поколений

Этническая чеченка по имени Седа, которая согласилась дать интервью журналистам, рассказывает о том, как после военных действий в ее регионе, соседи, например Ингушетия, приняли чеченцев как братьев по вере. Она, тогда еще ребенок, вместе со своей семьей, сначала вынуждена была бежать в Турцию, а потом в Париж.

На данный момент ей 22 года, у нее есть собственные дети и она совершенствует свой французский, а также, изучает юриспруденцию в одном из университетов Парижа.

Седа просит молодых чеченцев быть терпимее и не поддаваться на пропаганду религиозного экстремизма, а также рассказывает о том, как после карикатур на пророка Мухаммеда в Charlie Hebdo, она отговаривала чеченских мужчин от того, о чем они могут пожалеть в будущем.

«Да, эти карикатуры сильно повлияли на религиозных чеченцев и мусульман в целом, но при этом многие отдали свои честно заработанные деньги в фонд помощи жертвам терактов», – добавила девушка.

Шамиль Шамханов, 31-летний парень, проживающий в городе Ницца поделился своими впечатлениями о том, как изменилось отношение к чеченцам во Франции. На данный момент он профессиональный тренер по смешанным боевым искусствам, который считает что в будущем, им всем, возможно придется скрывать свое происхождение. Он также считает что чеченцев несправедливо обвинили в погромах и попытке захвата бизнесов на местном рынке в районе Лизерон.

«Чеченское сообщество Ниццы давно борется с проблемой торговли наркотиками, а полиция не обращала на это никакого внимания, возможно, потому что имела свои финансовые или другие интересы. Мы всего лишь хотели выразить свое неудовольствие и прекратить распространение наркотиков в городе который стал нашим новым домом», – рассказал Шамиль.

Эти слова подтвердил еще один участник интервью – юрист Поль Соллакаро. По его словам, конкретно выходцы из Чечни крайне редко фигурируют в делах связанных с наркотиками, в основном, они люди которые честно зарабатывают себе на жизнь и негативно относятся к незаконным веществам. И действительно, чеченские семьи считаются примером для мусульман-мигрантов, это народ, который рьяно следует религии и традициям, запрещающим прикасаться к наркотикам.

Поль рассказал, что занимается юридической практикой больше десяти лет, а в последние годы часто представляет интересы выходцев из Чечни во французских судах.

Местный имам, Басхан Магамадов, не без причин побаивается за будущее чеченцев в ЕС. Он считает что негативный имидж был получен ими совершенно незаслуженно, и многие европейцы судят о чеченском народе на примере худших. «Я своими глазами вижу как в городах, где проживают этнические чеченцы, появляются надписи агрессивного характера, направленные в их сторону».

Имам также подчеркивает что уверен в ухудшении климата для мигрантов во Франции, и вполне возможно что в ближайшее время многие правительства стран в прошлом принимавших беженцев с Кавказа станут отказывать им в предоставлении убежища, как временного так и постоянного, особенно, под пристальное внимание французских властей и спецслужб попадут те семьи, члены которых подозреваются в связях с исламскими экстремистами. Этот процесс, на самом деле, уже начался, например, все та же организация и фонд Ofpra, изначально занимавшаяся юридической помощью чеченцам и переводами их биографий на французский язык, в последние годы все больше занимается тем, что пытается помешать властям выдворять чеченцев из страны.

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