США закрывают последние 2 консульства в России

December 19, 2020 (Mainichi Japan)

WASHINGTON (AP). Администрация Трампа уведомила Конгресс о своем намерении закрыть два последних консульства США в России.

Госдепартамент сообщил законодателям на прошлой неделе, что он навсегда закроет консульство во Владивостоке на Дальнем Востоке России и временно приостановит работу консульства в Екатеринбурге (город к востоку от Уральских гор).

Уведомление было отправлено в Конгресс 10 декабря, но в то время не привлекло особого внимания. Это произошло за три дня до появления новостей о крупном вторжении, предположительно российских хакеров, в правительственные и частные компьютерные системы США, что вызвало серьезные опасения относительно кибербезопасности.

В уведомлении Конгресса, копию которого получила Associated Press, говорится, что закрытие связано с ограничениями, введенными российскими властями в 2017 году на количество американских дипломатов, которым разрешено работать в стране.

Эти шаги являются «ответом на текущие кадровые проблемы представительства США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением персонала на миссию США и, как следствие, тупиковой ситуацией с Россией из-за дипломатических виз», говорится в сообщении.

После закрытия единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве. Россия распорядилась о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США приказали закрыть российское консульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании.

Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте из-за пандемии коронавируса, и сотрудники уже начали вывозить чувствительное оборудование, документы и другое имущество. В консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге работают 10 американских дипломатов и 33 местных сотрудника.

Точные сроки закрытия еще не определены. Согласно уведомлению, американский персонал будет переведен в посольство в Москве, а местные жители будут уволены. По оценкам ведомства, окончательное закрытие консульства во Владивостоке позволит сэкономить 3,2 миллиона долларов в год.

Закрытие консульств оставит США без дипломатических представительств на огромной территории России - повсюду к востоку от Москвы - и создаст серьезные неудобства для американских путешественников на Дальнем Востоке России, а также для россиян в этом регионе, желающих получить визы для приезда в Соединенные Штаты. Штаты, так как все консульские услуги будут осуществляться из посольства Москвы.

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