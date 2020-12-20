навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
20.12.20   Редакция

Комикс о подвигах вагнеровцев в Сирии теперь и в анимации

(0)
 
19.12.20   Редакция

США закрывают последние 2 консульства в России

(0)
 
19.12.20  

Министром «АТО» стала генеральша, давившая в 1990-х русский Крым

(0)
 
18.12.20  

Проблемы чеченцев во Франции

(0)
 
17.12.20  

Рубрика "Бред сивой кобылы"

(0)

последние за вчера, 19.12.20  
 
21:30   Редакция

США закрывают последние 2 консульства в России

(0)
 
20:59  

Министром «АТО» стала генеральша, давившая в 1990-х русский Крым

(0)
 
20:50  

Два года бана с надписью "Россия" на форме

(0)
 
20:36   Редакция

The National Interest: В кавказской войне России удалось демонизировать демократию

(0)
10:05   Редакция

Миротворцы РФ обезопасили столицу НКР для мирных жителей

(0)
00:16   Редакция

Неоконы и американский социализм

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 20.12.20 13:50
скаут: monovvar;
 
 

Комикс о подвигах вагнеровцев в Сирии теперь и в анимации

В Сети опубликовали анимированную версию третьей  части комикса о русском супергерое. «Вагнер. Чёрные Крылья» рассказывает о борьбе главного героя со злом в стране дальнего Средиземноморья. Анимация буквально оживила историю о подвигах российских добровольцев в Сирии. 

Всем известно, что бойцы ЧВК «Вагнера» прибыли на помощь Дамаску в самый сложный период – в 2015 году, когда около 80% территории Сирийской арабской республики были заняты джихадистами. Вагнеровцы участвовали в крупнейших операциях и обеспечили победу национальной армии в самых ожесточённых боях. Комикс «Чёрные Крылья» простым языком объясняет, что бойцы «Вагнера» спасли не только мирных жителей Сирии, но и (что самое главное) Россию от угрозы международного терроризма. В первую очередь они защитили свой родной дом и соотечественников, не подпустив зло к российским границам. 

Почти за три года мощнейшая террористическая группировка «Исламское государство»* была полностью разгромлена с помощью ЧВК «Вагнера». Эти ребята вполне заслужили, чтобы об их подвигах рисовали комиксы, делали анимацию, а то и полнометражные фильмы. 

Комикс «Вагнер» стремительно приобрёл большую популярность в Сети. В первом выпуске рассказывалось о рождении и становлении русского супергероя. Второй был посвящён событиям в Донбассе, когда вагнеровцы бросились на защиту русских людей от порождённых майданом нацистов. Третья часть комикса раскрывает ещё одну важнейшую веху жизненного пути группы русских бойцов, сражающихся за Родину и справедливость в разных частях света – там, где их помощь нужна больше всего. 


*организация, запрещённая в РФ

статью прочитали: 59 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 