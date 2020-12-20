Комикс о подвигах вагнеровцев в Сирии теперь и в анимации

В Сети опубликовали анимированную версию третьей части комикса о русском супергерое. «Вагнер. Чёрные Крылья» рассказывает о борьбе главного героя со злом в стране дальнего Средиземноморья. Анимация буквально оживила историю о подвигах российских добровольцев в Сирии.

Всем известно, что бойцы ЧВК «Вагнера» прибыли на помощь Дамаску в самый сложный период – в 2015 году, когда около 80% территории Сирийской арабской республики были заняты джихадистами. Вагнеровцы участвовали в крупнейших операциях и обеспечили победу национальной армии в самых ожесточённых боях. Комикс «Чёрные Крылья» простым языком объясняет, что бойцы «Вагнера» спасли не только мирных жителей Сирии, но и (что самое главное) Россию от угрозы международного терроризма. В первую очередь они защитили свой родной дом и соотечественников, не подпустив зло к российским границам.

Почти за три года мощнейшая террористическая группировка «Исламское государство»* была полностью разгромлена с помощью ЧВК «Вагнера». Эти ребята вполне заслужили, чтобы об их подвигах рисовали комиксы, делали анимацию, а то и полнометражные фильмы.

Комикс «Вагнер» стремительно приобрёл большую популярность в Сети. В первом выпуске рассказывалось о рождении и становлении русского супергероя. Второй был посвящён событиям в Донбассе, когда вагнеровцы бросились на защиту русских людей от порождённых майданом нацистов. Третья часть комикса раскрывает ещё одну важнейшую веху жизненного пути группы русских бойцов, сражающихся за Родину и справедливость в разных частях света – там, где их помощь нужна больше всего.





*организация, запрещённая в РФ

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