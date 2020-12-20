Суэцкий момент Америки?

DEC 18, 2020 PAT BUCHANAN

2020 год наверняка станет «annus horribilis» (годом потрясений) в истории республики.

К Новому году, 330 тысяч американцев (т.е. каждый тысячный) умрут от самой страшной пандемии за 100 лет. Экономика США переживает потрясения которые можно сравнить только с самыми худшими годами Великой депрессии.

К концу декабря на большей части страны снова будет объявлен локдаун, и Джо Байден уже неоднократно предсказывал «темную зиму» впереди .

Только в разгар Второй мировой войны дефицит и долг США составляли такую ​​большую долю нашей экономики.

После смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе летом 2020 года произошли беспорядки, масштабы которых сопоставимы с теми что вспыхнули после убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году.

Восстание BLM в 2020 году также высветило ту доселе неведомую глубину ненависти, которую многие граждане США испытывают к истории своей страны, - они сносят и разбивают статуи людей, которых когда-то почитали как величайших лидеров нации - Вашингтона, Джефферсона, Джексона, Ли, Гранта, Теодора Рузвельта, Вудро Вильсона и других.

К концу года десятки миллионов граждан отрицают легитимность избранного президента, который должен вступить в должность 20 января. Обе стороны обвиняют друг друга в попытке «украсть» выборы и президентский пост.

Может ли сбитая с толку, расколотая, находящаяся в состоянии войны сама с собой нация, продолжать выполнять все те обязанности и обязательства, которые мы взяли на себя как самопровозглашенный «лидер свободного мира» ? Остаемся ли мы теми людьми и страной, которыми были раньше?

В то время когда наша страна разрывается на части, мы по-прежнему обязаны защищать около 30 стран Европы от России. Мы полны решимости подвергнуть остракизму и изолировать Иран и начать войну, если он попытается создать ядерное оружие, подобное тому, которое уже есть у его соседей - Израиля, Пакистана, Индии, России и Китая.

Почему мы обязаны это делать?

Мы стратегически «поворачиваемся» к Азии, чтобы сдержать Китай, который является растущей державой нового века, чья экономика и вооруженные силы соперничают с нашими, а его население в четыре раза больше.

Если Южная Корея подвергнется нападению со стороны Севера, или Япония или Филиппины обнаружат, что сражаются с Китаем из-за камней в Южном и Восточно-Китайском морях, мы обязаны рассматривать любое нападение Китая как нападение на нас.

Три десятилетия назад историк Пол Кеннеди использовал термин «имперское перенапряжение», чтобы описать, что происходит с великими державами, когда их глобальные обязательства становятся слишком обширными, чтобы их можно было выполнять.

Это случилось с британцами в конце Второй мировой войны, когда истекающая кровью, сломленная и разоренная шестилетней войной с Германией, она начала сбрасывать свои колонии. Осенью 1956 года президент Эйзенхауэр приказал премьер-министру Энтони Идену, министру иностранных дел Черчилля, вывести свои войска из Суэца и пригрозил “утопить” британский фунт стерлингов.

Британской империи пришел конец.

Имперское перенапряжение Советской Империи проявилось с 1989 по 1991 год с выводом ее войск из Афганистана, падением Берлинской стены и падением железного занавеса. Пленные народы Восточной Европы вырвались на свободу. Затем сам СССР распался по национальным границам на 15 стран.

Этническое разнообразие разрушило Советский Союз.

2 декабря, выступая в институте Брукингса, начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сказал: «Соединенные Штаты тратят значительные средства на развертывание [своих сил] за границей, на зарубежных базах, в регионах и ​​т. д. Действительно ли это абсолютно необходимо для защиты Соединенных Штатов?" Минобороны, добавил Милли, должно «внимательно посмотреть, что мы делаем и где мы это делаем».

В отдельном выступлении в Военно-морском институте США генерал добавил, что соглашения о постоянном базировании США являются «производными от того, где закончилась Вторая мировая война».

Действительно, НАТО было сформировано, и его военные гарантии были предоставлены Западной Европе, семь десятилетий назад, в 1949 году. Военные гарантии Южной Корее, Японии, Филиппинам и Австралии были выданы с 1950 по 1960 год.

Эти обязательства вступить в войну за другие страны были даны, когда Сталин был в Кремле, 400-тысячная Красная армия стояла на Эльбе в Германии, и Мао со своим безумием только что пришел к власти в Пекине. Как долго мы должны поддерживать все эти союзы и сражаться в «вечных войнах» на Ближнем Востоке? Сохраняем ли мы, американцы, национальное единство, целеустремленность и готовность жертвовать ради дела западной цивилизации, которые были у нас в первые дни холодной войны? Или наступил наш собственный Суэцкий момент?

Президент Трамп не вывел нас из «вечных войн», но он сократил численность наших войск в Афганистане и Ираке. И он действительно поднял вопрос о том, сколько еще десятилетий мы должны защищать богатую Европу от приходящей в упадок России, население которой составляет четверть европейского и которая обладает только десятой частью ее богатства.

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