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21 декабря родился Иосиф Виссарионович Сталин — знаковая личность в мировой истории

20.12.2020

21 декабря 2020 года исполняется 141 год со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина — личности, роль которой в мировой истории является предметом споров учёных, политиков, общественных деятелей и просто не равнодушных людей на протяжении уже более 60-ти лет. Несмотря на обилие документальных источников, по которым можно отследить разные этапы биографии обладавшего необъятной властью советского генсека, единой позиции в науке по Сталину нет и, вероятно, уже не будет.

Великого правителя судят по результату: какое государство было и каким он его оставил. Сегодня о Сталине говорят больше плохого, чем хорошего. Люди забыли о том, что Сталин заложил основы научно-технического прогресса в Советском государстве и определил вперед на многие годы основы строительства общества подлинно народной демократии. Сталин переиграл всех в кровавых битвах, в нищете, голоде, разрухе. Да, ценою крови, но не той, которую ему приписывают.

Сталин принял страну, население которой составляло 140 млн., а оставил страну, где жило 190 миллионов. И это несмотря на войну, репрессии, голод. В результате снижения смертности в СССР средняя продолжительность жизни значительно возросла по сравнению с дореволюционным периодом, достигнув среднеевропейского уровня (70 лет в 1971-72 по сравнению с 32 в 1896-97). Общая смертность в России при Сталине уменьшилась почти в 3 раза (10,1 на 1 тыс. жит. в 1950 году по сравнению с 29,1 в 1913).

Население Российской империи на 79% было безграмотным (по данным переписи 1897 г.), то есть — не умело вообще ни читать, ни писать. При Сталине безграмотность была ликвидирована. Грамотность населения поднялась до 89,1% (1932).

Самое большое число безработных при Сталине было в 20-е годы, после гражданской войны. Их число доходило до 2-х миллионов человек. Уже к началу 30-х эта проблема почти полностью решилась.  С 1933 г. безработицы в СССР не существовало. Реальные доходы рабочих к 1940 году увеличились по сравнению с 1913 г. в 2,7 раз, крестьян – в 2,4 раза.

При Сталине в начале 20-х годов в России было около полумиллиона беспризорников. Задачу по социальной адаптации этих детей решали на самом высоком уровне, было открыто огромное количество трудовых коммун для беспризорников и несовершеннолетних преступников, а также детских домов по всей стране, руководителями в которых были такие преподаватели, как Макаренко.

Сталин принял страну, где страшный голод накатывал постоянно, раз в несколько лет (в начале ХХ века голодными были 1901/02 гг., 1905; 1906; 1907; 1908 г.; 1911/12 гг. — но об этом почему-то предпочитают помалкивать, сокрушаясь только о «голодоморах», хотя за 1891-1913 гг. от голода, болезней, эпидемий в Империи умерло 17-19 млн. взрослых) . Сталин принял больную тифом, оспой, туберкулезом страну. А оставил державу, не знавшую  после войны голода и туберкулеза до 90х.

В 1928-м году по данным военно-исторического журнала в улучшении жилищных условий нуждалось 38 % граждан, в 1950-м — только 12 %. Жилищный фонд в городах и посёлках городского типа составил в 1913 году 180 млн. м2, а за период с 1918-1956 гг. было введено 953 млн. м2 общей (полезной) площади жилищ. При СССР жилье предоставлялось государством бесплатно, в вечное пользование.

Сталин принял страну, не имеющую современной армии — тачанки и трехлинейки. А оставил державу, способную на равных тягаться с самой грозной военной силой в мире. В 1949 появилась атомная бомба, а в 1953 – водородная, был создан стратегический ракетный щит Родины и мощная оборонная промышленность.

Кстати, в Великую Отечественную войну дезертировало – 588,7 тыс. человек (1,7% от общей численности войск). Для сравнения: в Первую мировую дезертировало 1865,0 тыс. (12,1% от общей численности войск) – в 7 раз больше. В первую мировую войну армия царской России потеряла офицеров (убитыми/умершими от ран/отравленными газами/ранеными/контужеными/пленными/пропавшими без вести) более 72 тыс. (14,6 % численности офицерского состава). Всего в сражениях Великой Отечественной погибло/умерло от ран и болезни/пропало без вести/попало в плен 1023,1 тыс. чел. (35 % общего числа офицеров). Безвозвратные демографические потери русской армии в войне 1914-1918 гг. составили 2,25 млн. (14,7% всего привлечено в армию и флот за годы войны), тем не менее Россия не смогла довести войну до победного конца. СССР победил, несмотря на то, что людские безвозвратные потери были даже больше, чем у противника (25% против 20,2%), что говорит о сплоченности и массовом героизме советского народа под руководством Сталина.

Сталин принял разоренную и обескровленную страну, а оставил индустриальную державу, которая на равных конкурировала с Америкой ещё 30 лет после его смерти.

При Сталине было построено более 1500 индустриальных объектов, в том числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнитогорске, Челябинске, Норильске, Волгограде…

В 1947 г. СССР, первым после войны из государств нашей планеты, отменил карточную систему. А с 1948 г. ежегодно — до 1954 г. — снижал цены на продукты питания и товары широкого потребления. При Сталине цены на товары не повышались, а снижались в плановом порядке ежегодно.

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