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опубликовано редакцией на Переводике 21.12.20 05:25
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Протурецкие боевики открыли огонь по российскому патрулю на шоссе М4 в Сирии (видео)

On Dec 20, 2020


20 декабря,  поддерживаемые Турцией  боевики  открыли огонь по патрулю российской военной полиции, который двигался, чтобы открыть шоссе M4 на северо-востоке Сирии.

Патрулю, который отправился из города Айн-Исса в северной части Ракки, было поручено сопровождать колонну гражданских автомашин  по шоссе M4.

M4 связывает Ракку с Эль-Хасакой и Алеппо. Полгода назад российская военная полиция  уже  открывала  трассу. Однако позже, из-за   интенсивного  обстрела  турками Айн-Иссы,  шоссе было закрыто вновь.

«Лояльные Анкаре группировки преднамеренно открыли пулеметный огонь по российскому патрулю к востоку от Айн-Иссы», - говорится в отчете Сирийского наблюдательного центра по правам человека. «Патруль ответил  огонь,  в результате движение [на шоссе] остановилось».

Минобороны России пока не комментирует инцидент. Поддерживаемыми Турцией боевиками напрямую командуют турецкие военные и разведка.

Инцидент произошел через два дня после  нападения  протурецких   боевиков на Айн-Исса. Атака, в результате которой были нарушены два отдельных соглашения о прекращении огня, подписанных Анкарой с США и Россией, закончилась провалом. Сирийские демократические силы (SDF) занимают  позиции вокруг города.

Российская военная полиция и несколько подразделений сирийской арабской армии расположены на нескольких позициях внутри и вокруг Айн-Иссы для  наблюдения  выполнением   соглашения о  прекращении огня.

Сообщается, что Россия оказывает давление на SDF, чтобы они передали Айн Исса и его окрестности правительству Дамаска. Предполагается, что этот шаг предотвратит турецкое вторжение в регион. В недавних сообщениях говорилось, что возглавляемая курдами группа собирается принять предложение России.

https://youtu.be/cDtjPRHgWTg


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