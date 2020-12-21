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Российская пропаганда создала приложение, которое транслирует фейковое украинское военное радио

17.12.20

В министерстве обороны отмечают, что это приложение никакого отношения к "Армии ФМ" не имеет и транслирует вражескую пропагандистскую музыку.

В ведомстве подозревают, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора. / фото news.n7w.com

В ведомстве подозревают, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора. / фото news.n7w.com

Российская пропаганда создала приложение, которое транслирует фейковое украинское военное радио.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в одной из популярных платформ с программами для смартфонов обнаружили неизвестного происхождения приложение "Армия FM онлайн", предназначенное якобы для прослушивания "Армии ФМ" - первого в Украине военного радио.

В ведомстве подозревают, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора.

"Враг не оставляет попыток найти пути воздействия на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий. Так, в ноябре в г. Счастье Луганской области на частоте близкой к "Армии ФМ начало транслироваться радио РФ "Комбат ФМ". Теперь появилось псевдоприложение "Армия FM онлайн", которое не имеет никакого отношения к "Первому украинскому военному радио" и транслирует вражескую пропагандистскую музыку", - пояснили в Минобороны.

В министерстве отмечают, что прослеживается и активность провокационного характера в чате приложения для военнослужащих "Джура'', где анонимные лица распространяют, в том числе информацию об уменьшении денежного обеспечения для военных, ухудшении качества питания и т.п.

"Призываем быть бдительными при установлении приложений и потреблении их контента. Будьте на волнах правдивого Армия ФМ через сайт armyfm.com.ua", - резюмировали в МОУ.

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