Г-н Навальный, Вам рассказать всю правду или как было на самом деле?

Германия, земля Баден-Вюртемберг

деревня Ибах, Нахерштрассе

Г-ну Навальному

Г-н Навальный

После долгих колебаний решил сообщить Вам очень важную информацию касающуюся лично Вас.

Не спрашивайте меня откуда я знаю, всё равно не скажу, но информация абсолютно достоверная, можно сказать - из первых рук.

Вам нужно быть благодарным ФСБ по гроб жизни, каждый день в церкви ставить свечки за их здоровье.

Помните как Тихановскую под белы ручки выпроводили из Белоруссии, потому что её “соратники” решили сделать из неё “сакральную жертву”?

Так вот с Вами провели совершенно аналогичную комбинацию.

ФСБ узнало, что Ваши “дамы” решили отравить Вас и на всеобщем хайпе подняться как Тихановская в Белоруссии. Кто уж там был главной претенденткой на роль вождя или вождицы оппозиции и кандидата в президенты - будущая безутешная вдова, г-жа Соболь или г-жа Певчих - мне неизвестно. Человек который мне это рассказывал сказал только что они согласились сначала похоронить, а потом мол договорятся.

Травили якобы самогоном настоянным на каких-то особо сумрачных сибирских мухоморах. И всё бы у них получилось зае.. замечательно если бы не ФСБ. В результате блестяще проведенной спецоперации, Вам на трусы было нанесено вещество под названием “Новичок”. Не спешите возмущаться. Если Вы внимательно посмотрите на результаты применения “Новичка” за последние несколько лет, Вы сразу поймете что “Новичок” это вовсе НЕ боевое отравляющее вещество, а мощнейшая универсальная вакцина-антидот. Применив её ФСБ фактически спасло Вам жизнь, Вы впали в кому и Путин тут же ЛИЧНО разрешил вывезти Вас в Германию. Расчет был сделан на то что убивать Вас в Германии “дамам” не было никакого смысла - ни хайпа, ни паблисити.

И теперь Вы живы и здоровы, точно так же как и Скрипали. Всё кончилось хорошо. Но с Вашими "дамами", я бы Вам порекомендовал быть поосторожнее, не Вы первый, не Вы последний кто может пасть жертвой женского коварства, тем более когда замешаны деньги и мировая известность





P.S. Да, и в ножки ФСБэшникам, я бы на Вашем месте, всё таки поклонился. Жизнь Вам спасли, не шутка

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И.Л.