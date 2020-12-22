Власти ЦАР объявили о переброске нескольких сотен военных из России

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
22.12.20  

В Египте отдыхают тысячи туристов с поддельными ПЦР-тестами

(0)
22.12.20   Название проекта

Г-н Навальный, Вам рассказать всю правду или как было на самом деле?

(0)
 
21.12.20  

Российская пропаганда создала приложение, которое транслирует фейковое украинское военное радио

(0)
 
21.12.20   Редакция

Протурецкие боевики открыли огонь по российскому патрулю на шоссе М4 в Сирии (видео)

(0)
 
20.12.20   Редакция

Надорвалась? или «Имперское перенапряжение» Америки

(0)
 
19.12.20   Редакция

США закрывают последние 2 консульства в России

(0)
 
19.12.20  

Министром «АТО» стала генеральша, давившая в 1990-х русский Крым

(0)

последние за вчера, 21.12.20  
 
21:42  

Российская пропаганда создала приложение, которое транслирует фейковое украинское военное радио

(0)
 
05:25   Редакция

Протурецкие боевики открыли огонь по российскому патрулю на шоссе М4 в Сирии (видео)

(0)
 
04:49  

21 декабря родился Иосиф Виссарионович Сталин — знаковая личность в мировой истории

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 22.12.20 03:57
скаут: Игорь Львович;
   
 

Власти ЦАР объявили о переброске нескольких сотен военных из России

Опубликовано: 21/12/2020 

Автомобиль президента ЦАР въезжает на стадион для участия в предвыборном митинге, 19 декабря 2020 года. Alexis Huguet AFP/Archivos

RFI

Власти Центральноафриканской республики заявили в понедельник, 21 декабря, о подкреплении из России и Руанды в связи с продолжающимися в стране столкновениями между правительственными войсками и группами повстанцев, которые власти ЦАР называют «попыткой госпереворота». Об этом, в понедельник, 21 декабря сообщает AFP.

Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги в интервью AFP подтвердил переброску в страну российских войск. «Россия отправила несколько сотен военных и тяжелые вооружения», — сказал он. По его словам, военные прибыли в ЦАР в рамках соглашений о двустороннем сотрудничестве. Он не уточнил ни количество военных, ни дату их прибытия.

Он также рассказал, что Руанда отправила в ЦАР несколько сотен солдат, которые уже участвуют в боевых действиях против повстанцев.

BBC со ссылкой на источник, близкий к миссии ООН в ЦАР, сообщает, что российские военные прибыли в Банги в воскресенье утром. По его словам, «россиян в столице сейчас значительно больше, чем обычно». Собеседник BBC также рассказал, что военные расквартированы во дворце императора Бокассы в 30 км от Банги.

Возобновившиеся столкновения власти ЦАР связывают с предстоящими 27 декабря президентскими и парламентскими выборами. В попытке мятежа власти обвиняют бывшего президента республики Франсуа Бозизе, который пытался выдвинуть свою кандидатуру для участия в гонке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 21 декабря, что в Кремле серьезно обеспокоены происходящим в ЦАР. Однако он не подтвердил переброску российских войск в Банги.

«Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кого-то из россиян нет, но мы, в том числе и поэтому, очень внимательно отслеживаем поступающие оттуда новости», — заявил Песков. Его слова приводит «Интерфакс». В Минобороны РФ также не комментируют происходящее в ЦАР.

Более двух третей территории страны контролируются повстанцами. Три наиболее влиятельные группировки объединились и в минувшую пятницу начали наступление на Банги.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о присутствии в ЦАР российских наемников из «ЧВК Вагнера»

статью прочитали: 43 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 