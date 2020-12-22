Власти ЦАР объявили о переброске нескольких сотен военных из России

Опубликовано: 21/12/2020

Автомобиль президента ЦАР въезжает на стадион для участия в предвыборном митинге, 19 декабря 2020 года. Alexis Huguet AFP/Archivos

RFI

Власти Центральноафриканской республики заявили в понедельник, 21 декабря, о подкреплении из России и Руанды в связи с продолжающимися в стране столкновениями между правительственными войсками и группами повстанцев, которые власти ЦАР называют «попыткой госпереворота». Об этом, в понедельник, 21 декабря сообщает AFP.

Официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги в интервью AFP подтвердил переброску в страну российских войск. «Россия отправила несколько сотен военных и тяжелые вооружения», — сказал он. По его словам, военные прибыли в ЦАР в рамках соглашений о двустороннем сотрудничестве. Он не уточнил ни количество военных, ни дату их прибытия.

Он также рассказал, что Руанда отправила в ЦАР несколько сотен солдат, которые уже участвуют в боевых действиях против повстанцев.

BBC со ссылкой на источник, близкий к миссии ООН в ЦАР, сообщает, что российские военные прибыли в Банги в воскресенье утром. По его словам, «россиян в столице сейчас значительно больше, чем обычно». Собеседник BBC также рассказал, что военные расквартированы во дворце императора Бокассы в 30 км от Банги.

Возобновившиеся столкновения власти ЦАР связывают с предстоящими 27 декабря президентскими и парламентскими выборами. В попытке мятежа власти обвиняют бывшего президента республики Франсуа Бозизе, который пытался выдвинуть свою кандидатуру для участия в гонке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 21 декабря, что в Кремле серьезно обеспокоены происходящим в ЦАР. Однако он не подтвердил переброску российских войск в Банги.

«Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кого-то из россиян нет, но мы, в том числе и поэтому, очень внимательно отслеживаем поступающие оттуда новости», — заявил Песков. Его слова приводит «Интерфакс». В Минобороны РФ также не комментируют происходящее в ЦАР.

Более двух третей территории страны контролируются повстанцами. Три наиболее влиятельные группировки объединились и в минувшую пятницу начали наступление на Банги.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о присутствии в ЦАР российских наемников из «ЧВК Вагнера»

статью прочитали: 43 человек