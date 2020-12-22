Большинство канадцев весьма оптимистичны в отношении 2021 г из-за появления вакцины

Фото: Reuters by Amor Cohen

На фото: Иллюстрация. Жители Квебека оказались самыми оптимистично настроенными





Большинство канадцев с оптимизмом смотрят на 2021 г из-за появления вакцины против коронавируса. Об этом говорится в опросе Канадской ассоциации исследований и компании Leger.

70% канадцев заявили, что несколько оптимистичны в отношении 2021 г. 15% опрошенных сообщили, что настроены очень оптимистично.

10% респондентов заявили, что настроены весьма пессимистично в отношении нового года, несмотря на то, что в Канаде началась вакцинация.

Жители Квебека оказались самыми оптимистично настроенными: 87% опрошенных заявили, что начало вакцинации внушает оптимизм.

Большинство оптимистично настроенных канадцев (88%) заявили, что сделают прививку от коронавируса, когда вакцина станет доступна. 72% канадцев, выразивших некоторый оптимизм в отношении следующего года, также сообщили о готовности пройти вакцинацию. Только 25% пессимистично настроенных канадцев намерены сделать прививку.

Опрос проводили в период с 11 по 13 декабря. В исследовании приняли участие 1.528 канадцев, сообщает CP24.

В воскресенье Нанавут сообщил о первых двух смертельных случаев от коронавируса. В период первой волны пандемии в Нанавуте не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. С ноября на территории выявили 259 случаев.

В воскресенье в Онтарио выявили 2.316 случаев COVID-19, 25 человек умерли. Шестой день в провинции регистрируют более 2 тыс случаев заболевания. В Квебеке в воскресенье зарегистрировали 2.146 случаев, 21 человек умер.

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