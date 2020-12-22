навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
22.12.20  

В Египте отдыхают тысячи туристов с поддельными ПЦР-тестами

(0)
22.12.20   Название проекта

Г-н Навальный, Вам рассказать всю правду или как было на самом деле?

(0)
 
21.12.20  

Российская пропаганда создала приложение, которое транслирует фейковое украинское военное радио

(0)
 
21.12.20   Редакция

Протурецкие боевики открыли огонь по российскому патрулю на шоссе М4 в Сирии (видео)

(0)
 
20.12.20   Редакция

Надорвалась? или «Имперское перенапряжение» Америки

(0)
 
19.12.20   Редакция

США закрывают последние 2 консульства в России

(0)
 
19.12.20  

Министром «АТО» стала генеральша, давившая в 1990-х русский Крым

(0)

последние за вчера, 21.12.20  
 
21:42  

Российская пропаганда создала приложение, которое транслирует фейковое украинское военное радио

(0)
 
05:25   Редакция

Протурецкие боевики открыли огонь по российскому патрулю на шоссе М4 в Сирии (видео)

(0)
 
04:49  

21 декабря родился Иосиф Виссарионович Сталин — знаковая личность в мировой истории

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 22.12.20 04:36
скаут: Игорь Львович;
   
 

В Египте отдыхают тысячи туристов с поддельными ПЦР-тестами

 20 декабря 2020

Флаг Египта фото

Флаг Египта  Фото: pixabay.com

Аэропорт города Хургада в Египте регулярно получал жалобы на поддельные документы.

Туристический город Хургада, Египет, заполнен туристами с поддельными ПЦР-тестами. Отдыхающих настолько много, что МОЗ страны планирует ужесточить проверки для прибывающих в страну через аэропорт Хугарды, сообщает world.comments.

Недавно группу украинских туристов в г. Хургада закрыли на карантин прямо в отеле из-за подозрения на коронавирус. Аэропорт города регулярно получал жалобы на поддельные документы. Теперь результаты теста должны быть распечатаны на английском языке и не превышать 72 часов с даты и времени проведения тестирования. Необходимо наличие печати и подписи врача на английском языке, а также водяной знак или международный штрих-код. Можно также использовать официальное электронное письмо из лаборатории.

Аэропорт главного курорта страны больше не принимает рукописные справки. Пассажиры, которые не предоставили результаты тестом, пройдут после прибытия (за свой счет). Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алама и Таба предоставляют возможность сдать тест на коронавирус за $30 (830 грн). С 1 сентября туристы должны предоставить отрицательный тест, который был пройден в течение 72 часов до прибытия.

Напомним, главным поставщиком клиентов для туристической сферы Египта была Россия, которая сейчас также ужесточила проверки. Египет находится в затяжном туристическом кризисе.

статью прочитали: 33 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 