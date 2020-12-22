Старейший предатель Британии, 98-летний Джордж Блейк все еще «шпионит» за нами, следя за передачами BBC из своего дома в России

Will Barker 21 Dec 2020

Как выяснилось, самый старый предатель БРИТАНИИ, 98-летний Джордж Блейк все еще «шпионит» за своей родиной, он настраивается и следит за передачами BBC из своего дома под Москвой.

Старейший предатель Великобритании Джордж Блейк, 98 лет, по слухам, до сих пор шпионит за своей родиной, он настраивается и следит за передачами BBC из своего дома под Москвой.Предоставлено: East2west News.

На этой неделе он был удостоен звания «патриарха» российской разведки.

Его высокое положение старейшего шпиона в России было признано Службой внешней разведки, известной как СВР, которая [в эти дни] отмечает свой юбилей - столетие со дня создания.

Блейк, агент МИ-6, получил 42 года тюрьмы в 1961 году за шпионаж в пользу КГБ .

В 1966 году он бежал из тюрьмы в Восточную Германию, затем - в Россию.

Ранее в этом году СВР сообщила: «Джордж Блейк много гуляет на свежем воздухе, слушает свою любимую классическую музыку, регулярно общается с родственниками и друзьями по телефону и дистанционно консультируется со своими врачами.

«СВР находится в постоянном удаленном контакте с ним и его родственниками и обеспечивает наблюдение за состоянием здоровья этого заслуженного человека».





На этой неделе 98-летний Блейк был удостоен звания «патриарха» российской разведки Credit: E2W





Агент МИ-6 получил 42 года тюрьмы в 1961 году за шпионаж для КГБ, но через 5 лет бежал в Восточную Германию, а затем в Россию Credit: Voennaya Taina/REN TV

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