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опубликовано редакцией на Переводике 22.12.20 05:49
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Старейший предатель Британии, 98-летний Джордж Блейк все еще «шпионит» за нами, следя за передачами BBC из своего дома в России

Will Barker  21 Dec 2020  

Как выяснилось, самый старый предатель БРИТАНИИ,  98-летний Джордж Блейк все еще «шпионит» за своей родиной,  он  настраивается  и  следит  за  передачами  BBC из своего дома под Москвой.

Старейший предатель Великобритании Джордж Блейк, 98 лет, по слухам, до сих пор шпионит за своей родиной, он  настраивается и следит за передачами  BBC из своего дома под Москвой.Предоставлено: East2west News.

На этой неделе он был удостоен звания «патриарха» российской разведки.

Его высокое  положение  старейшего шпиона в России было  признано  Службой внешней разведки, известной как СВР,   которая  [в эти дни]   отмечает свой  юбилей - столетие  со  дня  создания.

Блейк, агент МИ-6, получил 42 года тюрьмы в 1961 году за шпионаж в пользу КГБ .

В 1966 году  он бежал из тюрьмы  в Восточную  Германию, затем   -  в Россию.

Ранее в этом году СВР сообщила: «Джордж Блейк много гуляет на свежем воздухе, слушает свою любимую классическую музыку, регулярно общается с родственниками и друзьями по телефону и дистанционно консультируется со своими врачами.

«СВР находится в постоянном удаленном контакте с ним и его родственниками и обеспечивает наблюдение за состоянием здоровья этого заслуженного человека».

Blake, 98, was honoured as the 'patriarch' of Russian intelligence this week

На этой неделе 98-летний Блейк был удостоен звания «патриарха» российской разведки  Credit: E2W

The MI6 agent got 42 years’ jail in 1961 for spying on the KGB but fled to East Germany, then Russia after 5 years

Агент МИ-6 получил 42 года тюрьмы в 1961 году за шпионаж для  КГБ, но через 5 лет бежал в Восточную Германию, а затем в Россию   Credit: Voennaya Taina/REN TV



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