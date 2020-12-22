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опубликовано редакцией на Переводике 22.12.20 22:17
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По результата опроса проведенного на Украине “неудачником года” признан президент страны Владимир Зеленский, его предшественник Порошенко занял второе место

22 Dec, 2020 By Jonny Tickle

Ukrainian President Zelensky voted country’s ‘Loser of the Year’, predecessor Poroshenko named runner-up

Опрос общественного мнения  на  Украине  назвал президента Владимира Зеленского «неудачником года»: 28 процентов респондентов  отдали  лидеру страны  этот  малопочетный титул.

Опрос, в ходе которого были опрошены жители 131 населенного пункта  Украины, показал, насколько разделились мнения о бывшем комике: Зеленский также получил 15 процентов голосов в номинации «Политик года» - больше, чем любой другой кандидат.

Исследование, финансировавшееся  правительством Нидерландов и проводившееся  совместно Фондом демократических инициатив и Киевским международным институтом социологии, проливает свет на падающую популярность президента Украины, который в прошлом  2019  году  получил 46 процентов голосов в номинации «Политик года». Обе  организации  проводившие  опрос, имеют опыт работы с правительствами других стран, включая Великобританию и США.

Второе место в борьбе за право стать самым большим «неудачником» страны занял,  с  результатом  с 13,8  процента  голосов,   экс-президент Петр Порошенко. Среди других имен в списке - бывший премьер-министр Алексей Гончарук (4,4%), министр внутренних дел Арсен Аваков (2,8%) и мэр Киева Виталий Кличко (2,7%).

В рейтинге «Политик года» Петр Порошенко также занял второе место (9,2%),  на третьем месте - оппозиционный политик Виктор Медведчук (6,9%).

«В 2020 году в Украине нет “политика года”.  Украинцы отдали относительное большинство голосов действующему президенту Зеленскому, но он получил лишь 15 процентов голосов», - отмечают авторы исследования.

В этом году Киев изо всех сил пытается справиться с вышедшей из-под контроля пандемией Covid-19, и Зеленский не выполнил свое предвыборное обещание установить мир на Донбассе. С тех пор, как   на  выборах   в 2019 году он  одержал   убедительную победу, популярность Зеленского значительно упала. Опрос  проведенный  в сентябре  показал, что  если бы он решился на переизбрание,  за него как за свой первый выбор проголосовали бы  всего 22,2 процента украинцев.

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